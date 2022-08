4000 Gäste bei Tanzfestival – Dance First wird 2024 fortgesetzt

Von: Helga Zagermann

Das Ballett Maribor führte das Stück Carmina Burana im Veranstaltungsforum auf. © Andreas Giebisch

Das Tanzfestival „Dance First“ ist vorbei, die Veranstalter sind mehr als zufrieden. Fast jeder Abend war ausverkauft. Rund 4000 Gäste besuchten die Shows.

Fürstenfeldbruck – Die Bilanz für das Tanzfestival „Dance First“ fällt mehr als positiv aus – und das bereits vor der letzten Veranstaltung am Donnerstag, 28. Juli. Norbert Leinweber, Chef des Veranstaltungsforums, sagt, er sei „hochzufrieden mit dem Verlauf“: Fast alle Abende waren ausverkauft, die Resonanz des Publikums sei hervorragend. Heiner Brummel, der künstlerische Leiter des Festivals, geht noch einen Schritt weiter: „Wir haben national und international weiter an Renommee gewonnen.“

Der Kartenverkauf lief anfangs etwas schleppend. Erst war wohl die Angst vor einer Corona-Infektion ausschlaggebend, dann kam auch noch der Krieg dazu. Doch schließlich war der Stadtsaal bei allen Vorführungen voll besetzt. Auch die letzte Veranstaltung, als sich vier örtliche Tanzschulen bei „Made in FFB“ präsentierten, war ausverkauft. Leinweber berichtet: „Unser Tanzfestival wurde insgesamt von rund 4000 Gästen besucht. Das ist – gerade auch in Corona-Zeiten – hervorragend.“

Leinweber betont, dass sich „Dance First“ als zweitgrößtes Festival für zeitgenössischen Tanz in Bayern etabliert habe, heuer mit zwei Stücken der Star-Choreographin Sharon Eyal, mit Kompanien aus Spanien, Italien, Slowenien und Kanada. Alle Stücke hatten Bayern-Premiere, eines war deutschlandweit erstmals in Bruck zu sehen. Für Leinweber kann es deshalb so weitergehen: Wenn man wieder Zuschüsse generieren könne, stehe „einer Fortführung im Jahr 2024 nichts im Wege“.

Programmmacher Brummel hatte sich im Vorfeld des Festivals fast 90 Stücke angeschaut – die meisten auf Video, schließlich habe man nicht das Geld, um in der Welt herumzureisen. Dann musste er mit den Chefs der Kampanien Termine finden – auch nicht einfach. Choreograph Edward Clug erreichte er am Handy in Moskau – und überredete ihn, nach Bruck zu kommen. Das musste er dann auch mit dem Ballett Maribor, denn für die „Carmina Burana“ musste einiges geändert und technisch angepasst werden, damit das Stück im Stadtsaal Platz hatte. Zum Schluss gab es – wie fast an jedem Abend – Standing Ovations.

Brummel lobt übrigens das Publikum, das bei „Dance First“ dabei war: „Es hat sich auf sehr herausfordernde Stücke eingelassen, das ist toll.“ Er habe auch von vielen Tänzern gehört, dass sie nicht überall eine so große Offenheit vonseiten der Zuschauer vorfinden. Brummel ist wichtig, dass man durchgehend höchste tänzerische Qualität bieten konnte. Dass nicht immer alles jedem gefalle, sei klar.

Die Macher wollten mit dem Festival den Tanz noch mehr im Alltag verankern: durch viele Publikumsgespräche, durch Tanz im öffentlichen Raum, eine Film-Reihe und eine Tanzparty. So waren bei einem Tangokurs nach einer Vorstellung 150 Zuschauer dabei, einige bis nach Mitternacht. Und weil auch das Rahmenprogramm sehr gut lief, nimmt sich Brummel vor, „dass wir beim nächsten Mal die Leute noch mehr praktisch mitnehmen“. Man wolle 2024 noch mehr „neue Räume erobern und neue Publikumskreise erschließen“.

