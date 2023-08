Historische Flugzeuge auf Fursty: Die Gina mit dem Haifischmaul - „ein billiges Wegwerfflugzeug“

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Mit Rauten und Haifischmaul: Harald Meyer (links) und Mike Weber vor der zweisitzigen Trainerversion (T.3) der Fiat G.91, dem wohl auffälligsten Außenexponat, das unweit des Glockenturms der ehemaligen Luftkriegsschule (heute Erstaufnahmelager) steht. © Kronenbitter

Ihre glanzvollen Zeiten sind vorüber. Doch noch immer stehen ausgemusterte Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst. Einige Stadtratsmitglieder würden diese Zeitzeugen aus Stahl gerne in Fürstenfeldbruck behalten – auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Denn jedes dieser Flugzeuge erzählt seine eigene Geschichte.

Fürstenfeldbruck – „Hunger hob i Preußen mog i“ und „Im boarischen Paradies bin i gwen, Ihr lasst’s mi nimma leb’n“ – mit diesen Aussagen, der weißblauen Lackierung und der bayerischen Rautenmuster am Seitenleitwerk zählt die Fiat G.91 T.3 zu den prominentesten der ausgestellten Flugzeuge im Fliegerhorst. Die „Gina“, wie das vorwiegend einsitzige Flugzeug auch genannt wurde, löste die F-84 F ab. Der italienische Konstrukteur Giuseppe Gabrielli (das „G“ in der Typenbezeichnung steht für seinen Namen) von Fiat Aviazione entwickelte die Maschine als Jagdbomber mit vier Stationen unter den Tragflächen, an denen Zusatztanks und Waffen befestigt werden konnten. Durch den Einbau von drei Kameras in die Flugzeugnase erfolgte auch eine Nutzung als Aufklärer.

Pilot muss rechnen

Nur die ersten Maschinen bauten die Italiener noch selbst, ein Großteil der über 400 Ginas stellte eine aus deutschen Flugzeugwerken gebildete Arbeitsgemeinschaft in Lizenz her. Größter Abnehmer für das leichte Erdkampfflugzeug (Startmasse nur 5,5 Tonnen) waren die deutsche und italienische Luftwaffe, die die Fiat auch in der Kunstflugstaffel „Frecce Tricolori“ einsetzte.

Henning Remmers flog auch diese tarngefleckte, einsitzige Version der Fiat G.91 R.3, die auf einem Sockel an der großen Kreuzung im Fliegerhorst steht . © Kronenbitter

Um auch die Begleitung eines Fluglehrers für Ausbildungszwecke zu ermöglichen, wurde mit der G.91 T.3 eine zweisitzige Version gebaut. Das Maschinengewehr musste verbesserten Navigationsgeräten weichen. „Die ursprünglichen waren hoffnungslos veraltet und der Radiokompass störanfällig“, berichtet Harald Meyer. Es gab auch keine Computer, der Pilot musste Daten wie die Endanfluggeschwindigkeit im Kopf selbst berechnen.

„Im Grunde war es ein billiges Wegwerfflugzeug“, erinnert sich Henning Remmers, ein „Ritter des heißen Strahls“, wie die Jet-Piloten im Gegensatz zu den Propeller-Piloten auch genannt wurden. Knapp 1000 Flugstunden absolvierte er mit der Gina – und hatte sogar einen Flugunfall, bei dem der andere Pilot seine Maschine vorzeitig mit dem Schleudersitz verlassen musste. 70 Ginas gingen allein bei der Bundesluftwaffe aus unterschiedlichen Gründen verloren.

Die Fiat G.91 R.3 steht aufgereiht auf der „Platte“ im Fliegerhorst: Zu diesem Zeitpunkt waren die heute üblichen buchstabenlosen Kennungen der Maschinen noch nicht eingeführt. © Archiv Militärgeschichtliche Sammlung

Wichtige Vorgabe für beide Verwendungen war die Start- und Landefähigkeit auf Graspisten. Dafür fanden im Sommer 1963 Versuche auf einer vorbereiteten Fläche parallel zur normalen Startbahn in Fursty statt. Für das Jahr 1963 verzeichnet die Fliegerhorst-Chronik schon 10 936 Flugstunden. Die Nutzung der Fiat G.91 intensivierte sich nach der offiziellen Verlegung der Waffenschule der Luftwaffe 50 vom Fliegerhorst Erding nach Bruck am 4. Februar 1964.

Das Haifischmaul

Der 11. März 1982 besiegelte die Ära der Ginas nach 22-jähriger Einsatzzeit. Die Techniker hatten der letzten Maschine – mit offizieller Genehmigung – eine Sonderbemalung in den bayerischen Landesfarben verpasst. Dazu noch ein paar Schriftzüge wie „Königlich-Bayerische Luftflotte Fürsty“ auf dem Seitenleitwerk. Damit nicht genug: Der Rumpfbug wurde als aggressives Haifischmaul lackiert.

Was nicht genehmigt war, sondern vielmehr zu einem Eklat führte, war die Anbringung zweier großer Porträtfotos des damaligen Ministerpräsidenten Franz-Josef Strauß. Auf Befehl der Luftwaffenführung wurden diese noch vor dem Abschiedsflug zu allen Gina-Geschwadern entfernt und durch eine Strichzeichnung ersetzt. Der allerletzte Flug aus eigener Kraft führte die 34+02 nach Oldenburg, wo die Maschine eigentlich verschrottet werden sollte. Im letzten Moment konnte der zweisitzige Trainer per Tieflader wieder nach Fursty geholt werden. Seit 2011 steht der auffällige Flieger – nach einer gründlichen Restaurierung in Erding – neben dem Alpha Jet, der in einer späteren Folge noch vorgestellt wird.

