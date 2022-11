Fliegerhorst-Nachnutzung: Das sind die Ideen der Brucker Jugend

Von: Hans Kürzl

Die Hauptwache des Fliegerhorst in Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Weber

Die Jugendlichen von heute könnten die Fliegerhorst-Bewohner von morgen sein. Auch aus diesem Grund sollen sie in den Planungsprozess des Areals eingebunden werden.

Fürstenfeldbruck – Bei einem Brainstorming durften sie ihre Ideen für das zukünftige Stadtviertel einbringen.

Es soll einmal anders als in der Brucker Innenstadt werden, findet Benedikt Bucher. „Man muss einen Stadtteil planen, der für Autos unattraktiv ist“, sagt der Stadtjugendrat. „Wo Platz für Fahrräder und Roller ist, für guten Nahverkehr.“ Nadja Kripgans-Noisser, die für die Stadt das Fliegerhorst-Projekt leitet, nickt zwar. Doch sie spricht auch von Grenzen, die unter anderem die rund 200 auf Fursty stehenden Gebäude setzen. Rund die Hälfte davon stehe unter Denkmalschutz. „Da sind Veränderungen schwer umzusetzen“, sagt Kripgans-Noisser.

Die von Stadtjugendrat, Subkultur und den Ministranten von St. Magdalena organisierte Diskussion zeigt, dass es bei der jungen Generation nicht an Ideen mangelt. Die Jugendlichen sehen die Möglichkeiten, die zum Beispiel die Sportanlagen für Vereine nicht nur aus Fürstenfeldbruck nach dem Abzug der Bundeswehr bieten – und zudem etwa die Amperoase von Vereinssport oder Schwimm-Unterricht entlasten könnten. Trotzdem ahnt mancher, dass das Gelände am Fliegerhorst problematisch ist.

Konversionsmanagerin Nadja Kripgans-Noisser (2.v.l.) erläutert den Jugendlichen die Pläne für den Fliegerhorst. Vera Fischer (l.) vom Büro Hendricks&Schwartz moderierte den Diskussionsabend. © hans kürzl

Vielen Ideen stehen jedoch Hindernisse entgegen. Ideen, wie einem Club, in dem sich die Jugendlichen treffen können, oder Räume, in denen Kunst und Kreativität ausgelebt werden können – der vorgeschlagene Shelter liegt aber im FFH-Gebiet. „Das könnte schwierig werden“, sagt Kripgans-Noisser.

Zwischennutzung

Sie notiert sich ebenso den Wunsch nach Zwischennutzungen für die Zeit nach 2026. Denn das ist der geplante Abzugstermin für die Bundeswehr. Mit den ersten Bauarbeiten rechnet man aber nicht vor dem Jahr 2030. Die Konversionsmanagerin und die Jugendlichen sind sich einig darüber, dass eine Zwischennutzung sinnvoll ist. „Gebäude, die nicht genutzt werden, verfallen“.

Thematisiert werden von der Jugend ebenso die Löschmittelrückstände auf dem Gelände. Kripgans-Noisser erläutert zunächst, dass der Fliegerhorst mit Wehrmacht, Amerikanern und Bundeswehr drei Nutzer hatte, die diese Mittel durchaus großzügig eingesetzt hätten. Sie räumt auch ein, dass diese aufgrund der chemischen Zusammensetzung nicht abbaubar sind. Jedoch seien diese Rückstände mit der Zeit durch das Grundwasser weggeschwemmt und immer mehr verdünnt worden. „Das stellt sich an anderen Orten kritischer dar“, sagt die Projektleiterin.

Noch kein Zugriff

So richtig beruhigen kann das den Stadtjugendrat-Vorsitzenden Korbinian Butterer nicht. „Ich hätte mir schon gedacht, dass man in der Stadt mehr über solche und andere Rückstände weiß.“ Kripgans-Noisser erklärte, dass man seitens der Stadt noch keinen unmittelbaren Zugriff auf das Gelände habe und vieles nicht wissen könne. Als positiv sieht Butterer, dass die Jugend bereits in diesem frühen Stadium mit einbezogen werde. Den Diskussionsabend habe er als wichtig empfunden.

Über die Internetseite www.brucker-stadtgespraeche.de können sich Interessierte weiterhin an der Diskussion zum Stadtviertel Fliegerhorst beteiligen. Die Anregungen und Meinungen der Jugendlichen werden außerdem in das Bürgerprotokoll aufgenommen, dass auch an die Planer geht, wenn der Auslobungstext für den städtebaulichen Wettbewerb formuliert wird.

