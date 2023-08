Historische Flugzeuge auf Fursty: Das Vermächtnis der Luftwaffe - ein Einblick

Von: Max-Joseph Kronenbitter

Teilen

Sie kümmern sich derzeit um die ausgemusterten Flugzeuge auf dem Fliegerhorst: (v.l.) Henning Remmers, Harald Meyer und Mike Weber stehen vor einer zur Übernahme vorgeschlagenen Republic RF-84 F an der großen Kreuzung im Fliegerhorst. Auf dem Bild fehlt Helmut Predeschly. © Kronenbitter

Ihre glanzvollen Zeiten sind vorüber. Doch noch immer stehen ausgemusterte Flugzeuge der Luftwaffe auf dem Fliegerhorst. Einige Stadtratsmitglieder würden diese Zeitzeugen aus Stahl gerne in Fürstenfeldbruck behalten – auch nach dem Abzug der Bundeswehr. Denn jedes dieser Flugzeuge erzählt seine eigene Geschichte.

Fürstenfeldbruck – Die ausgemusterten Flugzeuge der Luftwaffe stehen verteilt an verschiedenen Stellen im derzeit noch abgesperrten Kasernengelände des ehemaligen Fliegerhorstes. Entweder spektakulär geneigt auf einem hohen Sockel oder am Boden auf ihrem eigenen Fahrwerk – in jedem Fall aber starr und mehr oder weniger vom Zahn der Zeit angenagt. Ihre glanzvolle Zeit, in der sie sich laut und dynamisch am Himmel über Stadt und Landkreis bewegten, liegt – bis auf einen Typ – meist lange zurück. Je nach persönlicher Einstellung zu den ehemals fliegenden Zeitzeugen wird die Ansammlung abschätzig bis liebevoll „Streichelzoo“ genannt.

Letzter Anstrich liegt lange zurück

Parallel zum derzeit laufenden Ideenwettbewerb zur Gestaltung des künftigen Stadtteils nach dem Abzug der Bundeswehr setzen sich die Stadtratsmitglieder Klaus Wollenberg (FDP), Andreas Lohde und Georg Jakobs (beide CSU) im Kulturausschuss für einen Erhalt der Flugzeuge ein – über das Ende der militärischen Nutzung des Areals hinaus. Die Bundesrepublik ist aber nur dann gewillt, der Stadt die Flugzeuge zu überlassen, wenn es eine fachlich angemessene Einbindung in das Museum gibt (wie berichtet).

Bis dato kümmern sich die vier ehemaligen Soldaten Mike Weber, Harald Meyer, Henning Remmers und Helmut Predeschly nicht nur um die militärhistorische Sammlung im Higgins-Gebäude, sondern auch um die Großexponate – zumindest soweit, wie sie der Bund lässt. „Die Flugzeuge stehen alle im Freien und wurden teilweise seit 20 Jahren nicht mehr neu konserviert“, berichtet Mike Weber. Er selbst verpasste zuletzt der Piaggio P.149D vor einigen Jahren einen neuen Anstrich.

In Fursty stationierte Flieger sollen bleiben

Sollten die Flieger tatsächlich von der Stadt übernommen werden, müssten sie nach Ansicht Webers dringend in eine Halle – logischerweise eine bestehende auf dem Fliegerhorstgelände. Doch so weit ist es noch nicht.

Realistischerweise können und wollen Weber und seine Mitstreiter nicht alle derzeit aufgestellten Flugzeuge behalten. „Wir stellen uns vor, nur diejenigen zu übernehmen, die auch tatsächlich in Fursty stationiert waren“. Einzige Ausnahme: der Hubschrauber Bell UH 1D, der bei der versuchten Geiselbefreiung während des Olympia-Attentats im September 1972 eine große Rolle spielte. Der Tornado und die Phantom, die den Air-Force-Platz flankieren, sind unter diesem Aspekt uninteressant.

Von den zur dauerhaften Ausstellung vorgeschlagenen Flugzeugen gibt es teilweise noch mehrere in Flugzeugmuseen wie in der Flugwerft Oberschleißheim (Kreis München) oder im Militärhistorischen Museum in Berlin-Gatow. Der Alpha Jet, das letzte, bis 1997 fest in Fursty stationierte Flugzeug, ist bei privaten Unternehmen sogar immer noch im Flugbetrieb.

„Uns geht es aber nicht darum, ein altes Flugzeug für die Nachwelt zu sichern, sondern darum, die fliegerische Vergangenheit des Standorts Fürstenfeldbruck und vor allem dieses neuen Stadtteils dreidimensional sichtbar zu machen“, sagt Weber.

Noch etwas ist Remmers wichtig zu betonen: Die fraglichen Luftwaffen-Flugzeuge waren nie in kriegerische Auseinandersetzungen involviert. „Sie haben weder ein anderes Flugzeug abgeschossen noch haben sie, außer zu Übungszwecken, irgendetwas bombardiert“, sagt der ehemalige Pilot, der selbst zwei der Flugzeugtypen geflogen ist. Stattdessen dienten die der NATO unterstellten Luftfahrzeuge bekanntermaßen erfolgreich der Abschreckung und stehen so als Beitrag zur Friedenssicherung und nicht als Kriegsgerät.

SERIE: FURSTY UND SEINE FLIEGENDEN ZEITZEUGEN

Sechs alte Flugzeuge sollen nach dem Abzug der Bundeswehr in Bruck bleiben. Das Tagblatt stellt sie vor.