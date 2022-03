Fliegerhorst wird zur Drehscheibe für Hilfsgüter

Von: Sabine Kuhn

Ein Mitarbeiter der Malteser führt den Referenten für Zivilschutz, Andreas Lohde (r.), durch ein Lager im Shelter. Die Waren kommen aus ganz Deutschland. © Privat

In nicht mehr genutzten Sheltern und Hallen auf dem ehemaligen Fliegerhorst lagern tonnenweise Hilfsgüter für die Ukraine.

Fürstenfeldbruck – Vor gut drei Wochen hatte der Brucker Referent für Zivilschutz im Stadtrat, Andreas Lohde, beim Standortältesten, Brigadegeneral Stefan Scheibl angefragt, ob er nicht Raum zur Verfügung stellen könnte. Der Kommandeur der Offizierschule der Luftwaffe machte dies unbürokratisch möglich. „So funktioniert Zivil-Militärische-Zusammenarbeit“, freut sich Lohde und bedankt sich ausdrücklich bei General Scheibl für die pragmatische Unterstützung.

Vor dem Transport

So konnte der Malteser Hilfdienst (MHD) aus Gröbenzell los legen. Er disponiert die Hilfslieferungen in Richtung Ukraine. In den zur Verfügung gestellten Sheltern werden benötigte Waren palettenweise kurzzeitig gelagert, Lkw-Ladungen werden zusammengestellt und dann nach Rumänien, Ungarn und Polen beziehungsweise in die Ukraine transportiert.

Beschickt wird die Drehscheibe in Fursty aus dem ganzen Bundesgebiet, vornehmlich jedoch aus dem süddeutschen Raum. Lohde hebt auch das Engagement des Lkw-Herstellers MAN heraus. Die Firma stellt dem MHD kostenlos zwei Lkw zur Verfügung. Laut Malteser-Kreischef Thomas Rapp sind aktuell drei 40-Tonner ständig auf Achse, um humanitäre Hilfe zu leisten.

