Nass und erfrischend, aber nachhaltig? Gartentage mit Thema Wasser aktueller denn je

Von: Lisa Fischer

Extra aus Baden-Württemberg angereist: (v.l.) Karin Dehling, Heidi und Stephanie Gmoser kühlen sich an einem Stein-Brunnen ab. Dann geht es weiter über die Ausstellung. © Peter Weber

Die 20. Fürstenfelder Gartentage sind am Freitag bei sommerlichen Temperaturen in die Jubiläumsrunde gestartet. Heuer dreht sich alles um ein kostbares Gut, das Wasser. Dafür haben Aussteller aus der Region einige nachhaltige Ideen entwickelt.

Fürstenfeldbruck – Es ist kurz vor zehn Uhr morgens, über das Gelände des Kloster Fürstenfelds wehen Duftwolken, von frisch Gegrilltem, über süße Crêpes bis zur Trüffelnote vom Feinkoststand. In ein paar Minuten eröffnen die Gartentage – einige Aussteller auf dem Areal werfen ein letztes Mal einen prüfenden Blick auf ihren Stand, rücken hier und da noch einmal etwas zurecht.

Eine eigene grüne Oase wollen sich viele Kunden schaffen, sagt Landschaftsgärtner Moritz Fahn. © Peter Weber

„Kostbares Nass – Wasser im Garten“ lautet das diesjährige Motto der Gartenausstellung. Das ist nach dem vergangenen Sommer, mit sinkenden Wasserpegeln und Starkregen in den letzten Wochen aktueller denn je. Und trotzdem: „Immer mehr Kunden wollen Wasser im Garten haben“, sagt Moritz Fahn. In seiner Firma Burgstaller Privatgärten mit Sitz in Lauterbach (Kreis Dachau) kümmert er sich um Landschaftsgartenbau. „Viele Leute wollen sich zuhause im Garten eine Oase schaffen“, sagt Fahn. Dieser Trend habe vor allem seit der Corona-Pandemie stark zugenommen. Und Wasser ist Teil der heimischen Oase. „Es muss gar nicht immer der Schwimmteich sein, Hauptsache es plätschert“, so Fahn.

Fürstenfelder Gartentage 2023: Nachhaltig und grün im heimischen Garten

Nachhaltig und grün sei aber auch ein wichtiger Punkt, den die Kunden beim Auftrag an die Burgstaller Gärtner weitergeben. „Wir arbeiten mit Materialien wie Stein und Holz“, sagt Fahn. Das Wasser für den Garten kann man nachhaltig aus Regenwasser-Zisternen schöpfen, so der Garten-Experte. Ebenso könne man ein „System im System“ verwenden, bei dem stets dasselbe Wasser durchläuft, gefiltert wird und wieder aus dem Springbrunnen plätschert.

Nachhaltigkeit spielt beim Brunnen im Garten eine wichtige Rolle, weiß Landschaftsbauerin Nicole Deuflhart. © Peter Weber

Auch bei den Garten- und Landschaftsbauern Nicole und Martin Deuflhart aus Weßling (Kreis Starnberg) wird Wasser wiederverwendet. „Unsere Brunnen aus Naturstein funktionieren mit einem geschlossenen System“, erklärt Martin Deuflhart. „Die Kunden überlegen bei der Planung immer, ob sie beispielsweise für Brunnen eine Regenwasserspeicherung mit Zisternen im Boden verwenden wollen.“ Dafür muss man ein paar Meter ins Erdreich runtergraben.

Fürstenfelder Gartentage 2023: Einen ganz natürlichen Pool

Einige Meter in den Boden geht es auch bei den Produkten von Herbert Laßnig. Der Firmenchef aus Kärnten fertigt Pools aus Holz an. Diese werden, wie die Becken aus Beton, im Boden versenkt.

„Es ist kein Wasserwechsel nötig, kein Chlor und kein Salz“, sagt der Chef der Firma Holc Naturpools. „Wir haben in jedem Pool eine vollbiologische Wasseraufbereitung dabei. Wir wollen weg von der Chemie“, sagt Laßnig. Dafür wird das Wasser im hölzernen Planschbecken in einem Filter aus Spezialgestein verstoffwechselt. „Die Nährstoffe werden durch die Biologie, durch Mikroorganismen abgebaut“, erklärt der Holzbauer.

Sie haben Holz und Wasser kombiniert: Beate und Herbert Laßnig aus Kärnten schreinern maßgefertigte Naturpools, die natürlich und ganz ohne Chemie funktionieren. © Peter Weber

Dieses Wissen will der Fachmann weitergeben. Am Samstag hält Herbert Laßnig einen Vortrag über biologische Badegewässer, wie Naturpools und Naturteiche. Dieser startet um 16 Uhr im Kleinen Saal des Veranstaltungsforums.

Fürstenfelder Gartentage 2023: Wie in Venedig: Wasser konserviert Holz

Befürchtungen, dass das Holzkonstrukt über die Jahre im Garten versenkt modert, entgegnet er: „Wir setzen auf das Prinzip von Venedig“, sagt der Firmenchef. „Das Holz ist innen- und außenseitig von Wasser umspielt und somit konserviert“, sagt er und überprüft ein letztes Mal seinen Ausstellungs-Pool, den er für die Gartentage natürlich nicht ins Erdreich eingraben konnte.

Da geht es auch schon los, die Kassen öffnen und die ersten Besucher schlendern auf das Gelände, schauen sich an den Ständen Töpfersachen, Gartenmöbel und Pflanzen an. Karin Dehling, Heidi und Stephanie Gmoser sind extra aus Tübingen angereist. „Wir haben schon andere Gartentage besucht, aber noch nicht diese hier in Fürstenfeldbruck“, sagt Heidi Gmoser. Den drei Frauen gefallen die Brunnen mit grüner Bepflanzung am Stand von Claus Kube. „Praktisch sind Schöpfbrunnen, aus denen man mit der Gießkanne das Wasser für die Blumen entnehmen kann“, sagt der Inhaber der Freisinger Firma „Der Garten“. Er ist schon seit Tag eins in Fürstenfeld dabei.

Für Karin Dehling, Heidi und Stephanie Gmoser geht es nach einer Abkühlung im Stein-Brunnen weiter durch die Standl-Reihen. Auf den Gartentagen gibt es für sie noch viel zu sehen. „Und dann schauen wir uns noch Fürstenfeldbruck an“, sagt Heidi Gmoser. lif

Die Gartentage öffnen von Samstag, 27., bis Montag, 29. Mai, jeweils von 9.30 bis 19 Uhr. Die Tageskarte kostet elf, ermäßigt neun Euro und die Dauerkarte 22 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Die Jugendfeuerwehr fährt Besucher mit dem Ruderboot zwischen Barockgarten und Waaghäuslwiese hin und her. Am Samstag spielt die Stadtkapelle Fürstenfeldbruck von 11 bis 14 Uhr im Stadtsaalhof. Am Pfingstsonntag erklingt im Innenhof ab 11 Uhr Jazzmusik kombiniert mit Pop. Um 13.30 Uhr läuft der Dokumentarfilm „Ein Himmel voller Bienen“. Am Pfingstmontag hält Karin Dixius von der Projektgruppe Naturgarten Fürstenfeldbruck einen Vortrag zum Thema „Garten der Zukunft – naturnah, anpassungsfähig und pflegeleicht“. Weitere Infos zu Programm und Aussteller gibt es online auf www.fuerstenfelder-gartentage.de.

