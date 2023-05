Gartentage feiern runden Geburtstag - Organisator verrät das Jubiläums-Motto

Von: Ingrid Zeilinger

Ein grünes Organisationsbüro hat Martin Lohde seit vielen Jahren bei den Fürstenfelder Gartentagen. archi © Peter Weber

Sie gehören zu den größten Veranstaltungen im Landkreis, bieten Anregung und Entschleunigung in der Natur und feiern ein Jubiläum: Seit nunmehr 20 Jahren locken die Fürstenfelder Gartentage Besuchermassen ins Kloster. Diesmal geht es am langen Pfingstwochenende um das Thema Wasser.

Fürstenfeldbruck – Die Sommer werden heißer, der Grundwasserpegel sinkt, Abkühlung tut gut: Die Fürstenfelder Gartentage widmen sich bei ihrer Jubiläums-Auflage vom 26. bis 29. Mai einem ganz aktuellen Thema. Unter dem Motto „Kostbares Nass – Wasser im Garten“ erhalten die Besucher allerlei Anregungen für die grüne Oase. „Es wird immer trockener und dann gibt es Starkregen“, erklärt Organisator Martin Lohde. „Jeder Garten muss etwas für das Stadtklima beitragen.“

Abkühlung durch Versickerung, Wasserspeicher in Zisternen – das sind einige Anregungen, die die Besucher mitnehmen können. Etwa, wie man Regenwasser in Zisternen sammelt und über eine Pumpe und den Gartenschlauch zum Gießen nutzt. Denn irgendwann werde man Trinkwasser womöglich nicht mehr im Garten verwenden dürfen, befürchtet Lohde. Ein Aussteller aus Österreich bringt zudem Naturholz-Pools mit.

Insgesamt bieten 260 Aussteller auf dem Klosterareal ihre Waren und Dienstleistungen an. „Es ist eine schöne Mischung“, sagt Lohde. Platz finden sie alle, weil diesmal nur drei Schaugärten zum Flanieren und Bewundern gestaltet werden. Vor Corona waren es teils über zehn. Der Grund: Die Firmen hätten Personalmangel, Lieferschwierigkeiten und volle Auftragsbücher.

Während man im vergangenen Jahr noch beim Programm etwas auf die Kosten geschaut hat, wird diesmal wieder viel geboten. Vorträge befassen sich unter anderem mit Wildkräutern, Klimawandel und Bodenerosion, Wasser sparen im Garten und mehr. Erstmals wird auch ein Film gezeigt: „Ein Himmel voller Bienen“ am Sonntag um 13.30 Uhr im Kleinen Saal. Zudem spielen an verschiedenen Orten wieder Bands. „Es wird ein Genuss werden“, schwärmt Lohde.

Nicht wieder aufleben wird dagegen die Italienische Nacht. Aufgrund der Wetterlage war sie immer ein Wackelkandidat und musste öfter abgesagt werden. Zudem sei es für die Aussteller immer schwieriger, über so lange Zeit am Stand zu bleiben. „Die zweite Schicht schaffen viele aus personellen Gründen gar nicht mehr.“ Also beschloss man, künftig auf den langen Samstagabend zu verzichten.

Auch ohne italienische Klänge erwartet die Besucher zum 20. Jubiläum eine grüne Oase mit Blick auf Umweltschutz: Der Rikscha-Shuttle bringt Besucher vom Bahnhof zum Kloster. Man versucht, möglichst wenig Müll zu produzieren. Und pro 100. Besucher wird ein Baum gepflanzt. Martin Lohde hofft, dass die Zahl von 40 000 wieder geknackt wird – im vergangenen Jahr kamen rund 35 000 Menschen an den vier Tagen. Der Eintritt ist – inflationsbedingt – um einen Euro teurer geworden.

Im Rückblick auf 20 Jahre grüne Oase Fürstenfeld sieht Lohde die Gartentage als Bereicherung für Fürstenfeldbruck und die Umgebung: „Es war die richtige Idee und hat vielen Menschen schöne Erlebnisse und glückliche Stunden gebracht.“

Die Gartentage öffnen am Freitag, 26. Mai, von 10 bis 19 Uhr, sowie von Samstag, 27., bis Montag, 29. Mai, jeweils von 9.30 bis 19 Uhr. Die Tageskarte kostet elf und die Dauerkarte 22 Euro. Kinder bis 14 Jahre zahlen nichts. Kartenvorverkauf: www.reservix.de. Infos stehen auf www.fuerstenfelder-gartentage.de.

