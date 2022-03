Das Brezn-Gasserl strahlt jetzt golden

Von: Ingrid Zeilinger

Teilen

OB Raff und Lothar Ruess © Weber

Sie gibt dem kleinen Weg ihren Namen: Am Brezngasserl hängt nun eine vergoldete Breze.

Fürstenfeldbruck - Der gebürtige Brucker Lothar Ruess (r.) hat den Ausleger auf eigene Kosten vergolden lassen. „Ich nutze das Brezngasserl gerne als Verbindung vom Viehmarktplatz zum Marktplatz“, erzählt der jetzt in Schöngeising lebende Ruess. Da fiel ihm auf, dass die Breze nur verzinkt war.

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter

Also fragte er OB Erich Raff (l.) um Erlaubnis, sie vergolden zu lassen. „Es war mir wichtig, einen Beitrag zur Verschönerung der Stadt zu leisten.“ Die Arbeit mit Blattgold übernahm der Vergoldermeister, Kirchenmaler und Restaurator Christian Götz aus Schöngeising. Es ist nicht das erste Werk von Götz am Marktplatz: Auch das einst verwitterte Bild der Wagenrad-Wette hat er rekonstruiert. Die vergoldete Breze hängte er mit Ruess und Raff wieder an seinen Platz. „Es macht viel mehr her“, sagte der Rathauschef. Noch ist das Brezngasserl wegen Bauarbeiten gesperrt. Im August soll es wieder geöffnet werden. Der Gehweg wird 2023 hergerichtet.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie hier.