Nach Austritt aus Gilde: Gaudibuam haben neue Heimat - im Nachbarort

Von: Ingrid Zeilinger

In Zukunft zusammen (v.l.): Nicola Bruckmeier, Hendrik Bauschat, Gabriele Plutka (1. Vorsitzende TSV Gernlinden), Christian Lerf, Maud Tenhumberg. © tb

Die Gaudibuam haben eine neue Heimat gefunden. Sie treten der Tanzsportabteilung des TSV Gernlinden bei. Ab Juli bereiten sie sich auf die neue Saison vor.

Fürstenfeldbruck/Maisach – Die Männertanzgruppe hatte sich zur Faschingssaison 2010/2011 unter dem Dach der Heimatgilde „Die Brucker“ gegründet. Mit ihren Auftritten sorgte sie für Heiterkeit und gute Stimmung. Doch im Frühjahr entschied der Vorstand der Gilde, künftig auf die Gaudibuam zu verzichten. Dem Verein fehlte die Mitarbeit und Identifikation der Burschen. Doch einfach so aufhören wollten die verbliebenen Tänzer nicht. Die Suche nach einer neuen Heimat begann.

Die ist nun gefunden: „Wir schließen uns dem TSV Gernlinden an“, berichtet Gaudibua Christian Lerf. Die Truppe war bereits beim Weiberfasching der Tanzsportabteilung aufgetreten, auch über eine frühere Trainerin bestanden Kontakte. Schnell stellte man fest, dass es bei den Vorstellungen große Überschneidungen gab. Nun wurde der Beitritt bei einem Treffen mit den Vereinsverantwortlichen und Gaudibuam besiegelt.

Von der neuen Liason profitieren beide Seiten. Die Gaudibuam erhalten Räumlichkeiten für Training und Unterstützung bei organisatorischen Dingen wie Gema, die Abteilung ein breiteres Angebot. „Sie sind begeistert, dass wir dabei sind“, erzählt Lerf. Und vielleicht stößt der eine oder andere Tänzer aus der Abteilung noch dazu. Und auch Mitstreiter von außerhalb seien willkommen.

Die Vorbereitung auf die neue Saison beginnt am 1. Juli. Auch außerhalb des Faschings treten die Burschen bei Geburtstagen, anderen Anlässen und auch in Altenheimen auf. So bleibt alles beim Alten – fast: Nur beim Namen wird das „Brucker“ künftig weggelassen. „Wir sind nur noch die Gaudibuam“, betont Lerf. imu

Kontakt: Wer Interesse hat, kann sich per E-Mail an christian.lerf@googlemail.com wenden.

