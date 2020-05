Das Geheimnis des Feuerteufels: Die Attacke der Ermittler

Viele werden sich noch daran erinnern: Vor einigen Jahren trieb ein Feuerteufel in Bruck sein Unwesen. Im zweiten Fürstenfeldbruck-Krimi führt der Autor jetzt durch seine ganz eigene Version der Ereignisse. Und verrät am Ende, warum die Autos brannten, zumindest in der Krimi-Welt. Heute: Folge 6.

Was bisher geschah: Nach einem weiteren Brandanschlag wird Dragomir verdächtigt, der Täter zu sein. Er landet samt seiner Rasta-Perücke auf der Polizeiwache und wird vernommen. Dabei kommt ihm Kommissar Ignatius gefährlich nahe – Dragomir wird nervös (Hier geht´s zur Folge 1- Verlinkung zur nächsten Folge immer am Ende des Beitrags).

Doch plötzlich drangen laute Geräusche durch die Wände des Vernehmungszimmers. Im Nebenraum flogen Stühle umher. Die Stimme eines Mannes, die zweifellos dem Zivilpolizisten mit der Lederhosn gehört, brüllte laut auf, gefolgt vom wimmernden Krächzen einer jüngeren Stimme. Wieder flog ein Stuhl gegen eine Wand, ein Tisch fiel krachend um. Die jüngere Stimme schimpfte und kreischte und brüllte, bis sie unterging in einem allgemeinen Gekreisch.

Ignatius sprang auf und verließ den Raum. Dragomir atmete auf. Da jetzt die beide Türen zu beiden Räumen offen standen, hörte er mehr als nur die schreienden Laute.

Misshandelt?

Die jüngere Stimme erhob schwere Vorwürfen gegen die Beamten. Nur weil er Dreadlocks trage, müsse er sich doch nicht beschimpften und verdächtigen lassen, schrie er. Er werde mit seinem Anwalt in der Inspektion gehörig aufräumen, drohte er. Schon auf der Straße habe man ihn gefesselt und übelst behandelt, krächzte der junge Mann. „Hättest Du Dich nicht so aufgeführt, hätten wir Dich nicht fesseln müssen“, giftete der Seppl-Hut-Träger zurück. Ignatius versuchte, die Wogen zu glätten, sprach auf alle Beteiligen ein. Die Wortwechsel wurden leiser, der Streit mit schlimmen gegenseitigen Vorwürfen ebbte aber nur langsam ab. Dragomir saß da und lauschte und grinste.

Ignatius kehrte nach einiger Zeit völlig entnervt zurück. Seine Aufmerksamkeit für Dragomirs Perücke schien er ob des Einsatzes im Nebenraums völlig vergessen zu haben. Abwesend wirkend setzte er sich dem Brandstifter gegenüber und entließ ihn mit kurzen Worten aus der Vernehmung.

Dragomir bedankte sich für die faire und freundliche Behandlung und verließ, keine besondere Eile durchblicken lassend, das Zimmer und kurz darauf die Inspektion.

An der Brücke

Draußen atmete er auf und ging schnell seines Weges. Die Dreadlock-Perücke zündete er an und warf sie unter ein Auto. Sie hatte ausgedient, sie war zu gefährlich geworden – und so verfeuerte er auf dem Weg zu seinem Hotel auch einen Wagen kurz vor der Amperbrücke, was ihn so amüsierte, dass er sich für die Aufregung der Nacht entschädigt fühlte.

Wenige Tage darauf erschien im Tagesblatt ein Bericht über die nächtlichen Vorkommnisse Ein junger Mann behauptete, nur wegen seiner Haare fälschlicherweise für den Brandstifter gehalten worden zu sein. Er berichtete, misshandelt worden zu sein, nachdem er auf seinem Skateboard durch die Nacht gerollt war und dabei auf brutale Weise überwältigt und festgenommen wurde.

Robuster Einsatz

Die Polizei bestätigte in dem Zeitungsbericht einen robusten Einsatz, der allerdings angesichts des renitenten Verhaltens des jungen Mannes unumgänglich gewesen sei. Ein Zeuge bestätigte sogar die Version der Polizei, zumindest was die Festnahme auf der Straße anging.

Amüsiert verfolgte Dragomir die Kommentare zu dem Bericht in den Internet-Netzwerken. Mit seinem Fake-Account heizte er die Debatte an. Er kritisierte die Zeitung dafür, dass sie das Thema überhaupt aufgegriffen hatte. „Der Saukerl wird´s schon verdient haben“, haute er in die Tasten, um sofort etliche Gefällt-Angaben zu bekommen. Das bereitete ihm große Freude.

Ihn störte allerdings, dass das Tagesblatt praktisch jede Entwicklung mitbekam und damit implizit die Fahndung nach ihn ständig am Kochen hielt. Was das Tagesblatt freilich nicht wusste, war, dass ihn der Vorfall in der Nacht gerettet hatte.

Aber außer ihm wusste das ja niemand – genau wie niemand wissen konnte, warum er überhaupt hier in dieser Stadt war und warum nun der Tag kam, für den er dies alles inszeniert hatte. Dragomir bereitete sich auf den entscheidenden Schlag vor. (Fortsetzung folgt)