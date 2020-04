Das Geheimnis des Feuerteufels: Missgeschick in der Burger-Bar

Viele werden sich noch daran erinnern: Vor einigen Jahren trieb ein Feuerteufel in Bruck sein Unwesen. Im zweiten Fürstenfeldbruck-Krimi führt der Autor jetzt durch seine ganz eigene, fiktive, Version der Ereignisse. Und verrät am Ende, warum die Autos brannten, zumindest in der Krimi-Welt. Heute: Folge 3.

Was bisher geschah: Der Brandstifter Dragomir zündet weiterhin unerkannt in Fürstenfeldbrucker Autos an (Folge 1). In einem Fall aber ist er beobachtet worden: Nun besteht der Verdacht (Folge2), dass der Täter Dreadlocks tragen muss.

Folge 3:

Ein Rasta-Man zündet ein Auto an? Kaum vorstellbar, sagte Kommissar Ignatius tags darauf zu seinen Kollegen. Trotzdem dämmerte allen, dass das dritte brennende Auto in Serie kein Zufall sein konnte.

Ein erster Hinweis

Die Brandfahnder weiteten ihre Bemühungen bei der Ursachensuche aus, wieder war die Zerstörung so groß, dass keine Spuren zu finden waren. Anwohner der Straße wurden befragt. Außer der Frau vom Balkon, die auch die Rasta-Locken des Fliehenden beschrieben hatte, aber hatte niemand etwas gesehen – auch nicht rund um die anderen Autos, die gebrannt hatten. Die Fahnder verglichen die Fahrzeugmarken und die Orte, an denen die Autos gestanden hatten. Zumindest bislang gab es keinen erkennbaren Zusammenhang – man tappte etwas im Dunkeln. Ebenso war das Motiv unklar. Warum sollte jemand in der Kleinstadt Autos anzünden. Aus politischen Gründen?

Das Spiel hat begonnen

Dragomir durchsuchte zwischenzeitlich die Online-Netzwerke. Die Rasta-Theorie sprach sich immer mehr herum – immer weiter wurde die private und völlig unbestätigte Nachricht einer Frau geteilt. Dragomir lachte: Das Spiel hatte nicht nur perfekt begonnen – es lief auch so weiter.

Etwas Abwechslung

An diesem Abend, er war bestens gelaunt, hatte er sich doch ein neues Ziel bereits ausgesucht. Diesmal wollte er in den Norden der Stadt und diesmal sollte ein Mittelklassewagen dran glauben – vielleicht zur Abwechslung mit einem Starnberger Kennzeichen, hatte er bisher doch zweimal FFB abgefackelt und einmal München.

Die Burger-Bar

Auf seinem Weg streifte Dragomir die Amperbrücke, von der er einst auf Geheiß seines Auftraggebers ein Teil abgesprengt hatte, um eine Frau darunter zu begraben. Er wunderte sich, dass man das alte Gemäuer trotz des enormen Schadens, tatsächlich wieder instand gesetzt hatte. Unglaublich, dachte er sich und lachte. Er beschloss, sich darauf ein Bier zu gönnen. Die Rasta-Perücke und die Anzünder hatte er in einem kleinen Rucksack bei sich, der würde kaum auffallen in der kleinen Burgerbar in der Nähe der Brücke.

Nur nicht auffallen

An der Bar wurde er freundlich begrüßt, das Bier kam flugs. Den Rucksack stellte Dragomir unter seinem Barhocker ab – er setzte sich etwas abseits, um nicht aufzufallen und am Ende irgendwie in Erinnerung zu bleiben. Freilich war er so geschminkt, dass sein Gesicht mit der Narbe aus den Tagen des Krieges kaum wieder zu erkennen sein würde.

Verräterisches Grinsen

Während er an seinem Bier nippte, blätterte er einer Parteibroschüre, die am Tresen lag. Unter anderem sprachen sich die Macher des Flyers gegen die so genannte Sicherheitswacht aus. Das gefiel Dragomir gar nicht. Denn die selbst ernannten Hilfsscherifs, die durch manche Städte patroullierten, bereiteten ihm immer besonders viel Spaß. Man konnte sie so herrlich an der Nase herumführen, da ihnen ja jegliche polizeiliche Ausbildung fehlte. Einmal war es ihm sogar gelungen, einem der Hilfssheriffs durch geschicktes Hinterlassen von Spuren etwas ernsthaftes anzuhängen.

Die Umarmung

Der Typ sitzt heute noch, grinste Dragomir in sich hinein. Das was ein Fehler. Denn dadurch erhellte sich seine finstere Miene. Nun traute sich ein offenbar angeheiterter junger Mann mit blauem Hemd und dünner Krawatte auf ihn zuzugehen. „Hi, Alda, dich hab ich hier ja noch nie gesehen“, sagte der Dunkelhaarige mit einem Cocktail in der Hand und nahm Dragomir in den Arm, was dieser hasste.

Verdammt!

Dragomir griff unwillkürlich zu dem Totschläger in seiner Hosentasche, wich dann aber zurück und stieß den Betrunkenen vorsichtig von sich. Dabei schwappte der Cocktail über und ergoss sich auf den Rucksack. Verdammt, dachte der Brandstifter.

Schneller Abgang

Er warf einige Münzen auf die Bar und verließ den Laden, aus dessen Küche freilich ein verlockender Burger-Geruch drang. Egal jetzt, weg, trieb Dragomir sich an und stolperte auf die Straße. Er sammelte sich und beschloss, an seinem Plan festzuhalten.

Und die Sirenen?

Kurze Zeit später züngelten auf dem Reifen eines Starnberger Mini Flammen empor – erloschen aber sofort wieder, was Dragomir freilich nicht mehr bemerkte. Denn er war schon wieder weit weg. Er wunderte sich, dass keine Feuerwehr-Sirenen zu hören waren, konnte aber unmöglich zu dem Wagen zurück kehren. Jetzt blieb nur, die Rasta-Perücke einzupacken und im Versteck zu verschwinden. Der Zünder hatte doch gebrannt. Was war nur schief gelaufen?

(Fortsetzung folgt)