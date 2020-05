Das Geheimnis des Feuerteufels: Die verborgenen Akten

Viele werden sich noch daran erinnern: Vor einigen Jahren trieb ein Feuerteufel in Bruck sein Unwesen. Im zweiten Fürstenfeldbruck-Krimi führt der Autor jetzt durch seine ganz eigene Version der Ereignisse. Und verrät am Ende, warum die Autos brannten, zumindest in der Krimi-Welt. Heute: Folge 7 und Schluss.

Was bisher geschah: Ein Brandstifter, der scheinbar Dreadlocks trägt, zündet reihenweise Autos an. Die Polizei hat den Fahndungsdruck maximal erhöht. Nur durch Zufall gelang es dem Brandstifter, den Beamten zu entkommen. Jetzt bereitet er den entscheidenden Schlag vor (Hier geht´s zur 1. Folge - Verlinkung zur nächsten Folge jeweils am Ende des Beitrags).

Folge 7:

In der Lage-Besprechung berichtete Kommissar Ignatius vom aktuellen Kenntnis-Stand der Ermittler. Er räumte ein, dass sich keine neue Hinweise ergeben hätten. Den Vorfall in der Nacht bezeichnete er als bedauerlich, bat aber auch um mehr Contenance. Er berichtete den Kollegen auch, dass er in der selben Nacht einen aus seiner Sicht etwas seltsamen Mann mit Dreadlocks vernommen habe. Ernste Hinweise habe auch das aber nicht ergeben. Seine Zweifel an den Haaren des Mannes behielt Ignatius für sich. Es war ja nur ein Gefühl gewesen, kurz bevor das Gepolter losging.

Das Ziel

Dragomirs Sinne waren hellwach. Heute sollte die Nacht sein, auf die es ankam. Nur heute. Nur in dieser Nacht würde das fragliche Auto mit seinem Anhänger und seinem prekären Inhalt an jenem Ort stehen, der ihm mitgeteilt worden war. Dragomir überstrich seine Narbe und gab seinem Gesicht wieder ein ganz anderes Aussehen, zu dem einer seiner Pässe passte. Er kleidete sich in tiefem Schwarz und machte sich weit nach Mitternacht auf den Weg in eine Nebenstraße und fand den Mercedes mit dem Anhänger auf Anhieb. Alle Angaben seines Auftraggebers waren korrekt gewesen. Darum ging es. Dieses eine Auto musste zerstört werden. Eher aus Spaß benutzte Dragomir auch hier wieder einen Grillanzünder, bevor er den Anhänger mit Benzin übergoss. Heute muss es brennen, sagte er zu sich. Heute muss es vernichtet werden. Lichterloh muss es brennen – und zerschmelzen.

Endgültig vernichtet

Als Dragomir weg lief, schossen die Flammen aus dem Wagen. Als Feuerwehr und Polizei nur wenige Minuten später eintrafen, waren der Wagen und der Anhänger völlig vernichtet. Nichts war übrig geblieben, nichts. Nur ein rauchender Haufen Metall. Ignatius war ratlos. Hatte der Feuerteufel ein politisches Motiv? Nein, das war eher unwahrscheinlich. Denn er hatte ja auch kleine Autos angezündet, mit praktisch keinem Wert mehr.

Dragomir verfolgte tags darauf die Berichte in der Presse und erfuhr damit, dass sein Werk vollendet war. In den Tagen darauf zündete er noch drei weitere Autos an, um das eigentliche Ziel zu verschleiern: es musste unklar bleiben, dass es nur auf dieses eine Gespann angekommen war. Dann verließ er die Kleinstadt an der Amper. Tage später überprüfte er die Eingänge auf seinem Darknet-Konto und war zufrieden. Die versprochene Summe war geflossen. Kurz bevor er sie endgültig löschte, las Dragomir noch einmal die Nachricht mit dem Auftrag: In diesen einem Anhänger, so hatte man es ihm mitgeteilt, befinden sich die ultimativen Pläne für eine Verlagerung des Verkehrs aus der Brucker Innenstadt – samt großflächigen Modellen und Skizzen. Erarbeitet worden waren sie von einem Ingenieur, der starb, bevor er die Pläne der Stadt übergeben konnte. Der Anwalt des Ingenieurs kannte die Pläne selbst nicht. Er sollte sie nur übermitteln.

Die Pläne umfassen Grafiken und Skizzen, die niemand je sehen darf, stand in der Nachricht seines Auftraggebers, der hohe Summen bekommen haben musste, um Dragomir bezahlen zu können. Der Auftrag sei von örtlichen Grundstücksbesitzern gekommen, die eine Umfahrung auf jeden Fall verhindern wollten, stand noch in der Nachricht. Mehr erfuhr auch Dragomir nicht. Er löschte die Nachricht endgültig. Dies alles würde geheim bleiben. Der Feuerteufel war Geschichte und die angeblich genialen Pläne für die Umfahrung ebenso.

Der neue Auftrag

Dragomir grinste, als eine neue Nachricht bei ihm einging: Er müsse sich jetzt ohnehin zurückziehen für einige Zeit, sagte sein Auftraggeber, denn Ignatius sei ihm gefährlich nahe gekommen. Dragomir erhielt den Auftrag, eine Lagerhalle mit aller nur denkbaren Gewalt, falls nötig, zu verteidigen. Dort solle er wohnen. Dort befinde sich der Schatz der Zukunft mit ungeheurem finanziellem Wert, was jetzt zu Beginn des Jahres noch niemand wissen könne. Eine weitere große Summe wurde ihm in Aussicht gestellt. Dragomir bestätigte den Auftrag und machte sich auf den Weg.

In der Halle

In der Lagerhalle fand er eine Küche vor, einen gefüllten Kühlschrank, ein Bett und einen kleinen Garten samt Grill dahinter, den niemand einsehen konnte. In der Halle befanden sich unendlich viele Pakete. Aus Langeweile öffnete Dragomir eines davon und fand medizinisch hochwertige Mundschutzmasken, medizinische Schutzkleidung und Atemgeräte. Dragomir wunderte sich, diesen Auftrag verstand er nicht ganz. Warum sollte dieses Zeugs plötzlich wichtig werden? Es gibt doch genug davon, dachte er. Mit Hilfe des letzten verbliebenen Grillanzünders grillte er im Garten ein Steak aus dem bestens vorbereiteten Kühlschrank. Er dachte rätselnd über die Mundschutzmasken nach und überlegte, wie und wo er wohl am schnellsten erfahren könnte, warum der Inhalt der Lagerhalle so wichtig und so wertvoll sein sollte. Dann abonnierte er das Tagesblatt.

Auch interessant: Geheimnisse, Mythen, Legenden, Rätsel und verborgene Orte im Landkreis Fürstenfeldbruck