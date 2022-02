Wahlen im Schatten des Kirchenskandals - trotzdem viele Kandidaten

Als sakrales Bauwerk ist die barocke Klosterkirche Fürstenfeld überregional bekannt und zieht Besucher von weit her an. Schwieriger tut sich die katholische Kirche derzeit mit ihren Inhalten. © Archiv

Die Vorbereitungen für die Gemeinderatswahlen in den katholischen Pfarreien im März fallen nach dem Missbrauchsskandal in eine sehr schwierige Phase.

Fürstenfeldbruck – Wer sich jetzt als Kandidat aufstellen lässt, kann dieses Thema nicht ausblenden. Manche engagieren sich aber gerade deshalb.

„Ein Selbstläufer ist so eine Kandidatensuche nicht, aber eher wegen Corona.“ Der Germeringer Armin Krebs ist Pfarrverbandsratsvorsitzender und hat den Überblick über die drei Pfarreien in der Großen Kreisstadt Germering. In der Stadtkirche ist die aktuelle Situation in der katholischen Kirche und das Verhalten hoher Würdenträger ein sehr präsentes Diskussionsthema.

Vertrauensarbeit an der Basis leisten

Dies treffe auch auf die Kandidaten für die Pfarrgemeinderatswahlen, so Krebs. Doch so richtig ausgebremst habe die Kritik an der Kirche die Kandidatensuche nicht, sagt Krebs. „Wir haben ausreichend Leute gefunden, in jeder Pfarrei hat man wirklich die Wahl.“ Die Kandidaten seien alle gefestigt. „Und geeignet Vertrauensarbeit an der Basis zu leisten.“ Allerdings werde das sicher eine Herausforderung.

Erneuerungsprozess mitgestalten

„Wer gewählt wird, hat die Möglichkeit sich an einem Erneuerungsprozess zu beteiligen.“ Das sagt Gerd Goller, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderats (PGR) von St. Magdalena in Fürstenfeldbruck. In der Pfarrei wollen diese Chance mehr Kandidaten suchen, als Vertreter im Gremium benötigt werden. Die Spanne reiche vom 19-jährigen Ministranten bis zum 70-Jährigen Gläubigen. Dass die Liste so gut gefüllt ist, kann aber laut Goller daran liegen, dass der Bewerbungsprozess bereits vor der Bekanntgabe des Gutachtens weitgehend abgeschlossen war. „Abgesprungen ist aber auch keiner der Kandidaten.“

Skandal mit Kandidaten diskutiert

Dem Thema Missbrauch in der Kirche nicht ausweichen will man in der Estinger Pfarrei St. Elisabeth, wie deren PGR-Vorsitzende Ursula Schmüser erklärt. „Wir diskutieren immer wieder darüber.“ Das sei auch mit Kandidaten so gehandhabt worden. Als erfreulich bezeichnet es Schmüser, dass sich trotz der aktuellen Diskussion viele zur Kandidatur bereit erklärt hätten, die zwischen 30 und 40 Jahre alt sind.

Auf mehr Bewerber gehofft

Von viel Mittelalter auf der Kandidatenliste berichtet genauso Markus Nave, PGR-Vorsitzender von Mariae Geburt in Alling. „Zwischen 40 und ungefähr 50 Jahren“, fasst er zusammen und klingt doch einen Tick weniger euphorisch als andere. Zwar habe man mit neun Bewerbern ausreichend Leute gefunden, „doch ich hatte insgeheim auf mehr gehofft“. Immerhin ist ein Neubürger mit dabei, der PGR-Arbeit von seinem bisherigen Wohnort München kennt. Für Nave hatte die Diskussion um die Missbrauchsfälle wenig Einfluss auf die Bewerbungen. Für entscheidender hält er eine gewisse Müdigkeit gegenüber dem Ehrenamt an sich. „Das Problem haben aber Vereine genauso“, so Nave,

Zu viele Ehrenämter

Dem stimmt Petra Sigrist zu, die Vorsitzende des PGR von St. Leodegar in Egenhofen. Im Umfeld einer kleineren Gemeinde sei man schnell bei mehreren Vereinen dabei. Da sei mancher vielleicht am Überlegen, da oder dort ein wenig zurückzustecken. Einen gut besetzten Pfarrgemeinderat bekomme man aber zusammen.

Kirche macht es Basis nicht einfach

Gezittert hat man in den beiden Puchheimer Pfarreien. Eine Weile wurde sogar in Betracht gezogen, die PGRs von St. Josef und Maria Himmelfahrt zusammenzulegen. Vor allem in Puchheim-Ort stand eine ausreichende Kandidatenliste lange auf der Kippe. Die amtierende PGR-Vorsitzende von St. Josef Roswitha Fischer spricht durchaus davon, dass sie in ihrem privaten Umfeld immer wieder eine grundsätzlich-kritische Haltung gegenüber der Kirche wahrnehme.

Ihre Stellvertreterin Julia Plaggemeier räumt ein, dass es die offizielle Kirche einem mit ihrem Verhalten zum Gutachten nicht einfach mache. „Wir an der Basis werden die Weltkirche nicht ändern können“, sagt Plaggemeier. Die schwierige Suche in Puchheim liege aber vor allem an der nachlassenden Bereitschaft, sich in einem Ehrenamt langfristig binden zu müssen. Als Pfarrgemeinderat sind es vier Jahre.

Mehr Bewerber als Plätze

Erfolgreicher war die Kandidaten-Findung in St. Bernhard im Brucker Westen. Wie Stefanie Probst, Leiterin des dortigen PGR erklärt, werden acht Mitglieder für das Gremium gebraucht. Dafür gibt es zwölf Bewerber. „Erfahrene Leute die sich weiter engagieren wollen und Junge, die neuen Schwung reinbringen können.“ Die Gläubigen der Pfarrei hätten da eine gute Auswahl, sagt Probst.

