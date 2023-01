Eisflächen werden zu Publikums-Magneten

Von: Dieter Metzler

Volles Haus: Auf der Freiluft-Eisfläche der Amperoase in Bruck tummeln sich bei frühlingshaften Temperaturen unzählige Eisfans. © Privat

Zu Beginn des Winters wurde noch heiß über künstliche Eisflächen debattiert. Vielen erschien der Stromverbrauch angesichts der Energieknappheit zu hoch. Doch die Eisstadien in den Städten Germering und Fürstenfeldbruck haben sich heuer zu wahren Publikums-Magneten entwickelt.

Fürstenfeldbruck/Germering – Kein Schnee weit und breit. Das Thermometer zeigt zweistellige Werte. Und auch der Blick in die föhnigen Berge lässt keine Wintergefühle aufkommen. Doch der Drang, über gefrorenes Wasser zu flitzen, scheint groß zu sein. Entsprechend eng wurde es in den Weihnachtsferien auf den künstlichen Eisbahnen im Landkreis.

„Wir hatten in dieser Zeit 5036 Besucher“, berichtet der Leiter der Brucker Amperoase, Alexander Isenmann. „Das waren rund 200 Besucher mehr als im vergangenen Jahr.“ Vielleicht kam dem einen oder anderen Besucher die Eisfläche in der Brucker Freiluftarena extrem voll vor, weil das Eisstadion witterungsbedingt drei Tage geschlossen war – ebenso wie am 1. Januar. Die vielen Schlittschuh-Fans hatten also weniger Zeit, ihrer Leidenschaft zu frönen. „Dafür hatten wir erstmals zwei Stunden auch jeweils vormittags geöffnet“, teilt Isenmann mit. Diese Testphase wurde, so der Leiter der Amperoase, gut angenommen.

Als Flaschenhals entpuppte sich dabei der Eingangsbereich zum Brucker Freiluftstadion. Dort stauten sich die Wintersportler und mussten teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. „Dass sich die Menschen so lange in die Schlange stellen und geduldig warten, das sagt doch schon einiges aus“, meint dazu Klaus Zieglmeier, Mitglied beim EVF und Leiter der „Uhus“, einer Oldie-Mannschaft des Brucker Eishockeyvereins.

Viele Eis-Fans auch in Germering

Auch in Germering, wo es mit den Polariom eine eigene Halle für den Eissport gibt, zieht es die Menschen auf den glatten Untergrund. „Wir haben wieder die guten Besucherzahlen wie vor den zwei Corona-Jahren erreicht“, teilt Betriebsleiter Gerd Felder mit. Wurden in den Weihnachtsferien 2019/20 genau 11 238 zahlende Gäste gezählt, so habe sich diese Zahl heuer um fast 3000 Besucher erhöht.

Gerd Felder erklärt sich das auch damit, dass es eine neue Buslinie zum Polariom gibt, deren Busse vor drei Jahren noch nicht unterwegs waren. Ob das der Grund für die vielen Gäste ist oder die Tatsache, dass der Winter heuer einfach nicht will, kann Felder freilich nicht sagen. Erfreulich sei es in jedem Fall, wenn Wintersportler mit dem öffentlichen Nahverkehr kommen.

