Zweiter Anbieter für E-Scooter am Start

Von: Thomas Benedikt

Teilen

In über 220 Städten stehen die E-Scooter der Firma Lime bereits. Ab Mittwoch kann man sie auch in Fürstenfeldbruck mieten. © Roberto Pfeil/dpa

Mit der Unterzeichnung der Selbstverpflichtungserklärung ist die letzte Hürde genommen. Jetzt steht fest: In Fürstenfeldbruck wird es ab diesen Mittwoch einen zweiten Anbieter für E-Scooter geben.

Fürstenfeldbruck – Das Unternehmen Lime wird sowohl in Fürstenfeldbruck als auch in Germering 40 Gefährte bereitstellen. In Zukunft könnte das Angebot auch auf Olching und Puchheim ausgeweitet werden, ließen Firmenvertreter durchklingen, als sie sich im jüngsten Ausschuss für Umwelt, Verkehr und Tiefbau vorstellten.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Die Vorstellung im Ausschuss war ein erster Schritt, um in der Stadt für Vertrauen zu werben. Rein rechtlich wäre die Firma nicht auf eine Zustimmung angewiesen, so lange sie sich an die sogenannte Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung hält. Allerdings machte Firmenvertreter Murat Kir in der Sitzung auch klar: Wenn man nicht erwünscht sei, würde man von einer Expansion in die Stadt absehen.

Doch die Stimmung gegenüber Lime war positiv, zumal der neue Anbieter auch noch eine Selbstverpflichtungserklärung unterzeichnete. Diese regelt vereinfacht gesagt die Zusammenarbeit zwischen E-Scooter-Anbieter und der betroffenen Kommune. Insbesondere Fragen, wie die möglichen Abstell-Orte für die Scooter und andere potenzielle Streitpunkte.

In Fürstenfeldbruck ist für die Scooter ein stationsgebundener Betrieb geplant. Das heißt, dass es für die Gefährte festgelegte Abstellflächen gibt, zwischen denen man sich bewegen kann. Was nicht geht, ist das Parken an irgendeiner beliebigen Stelle. „Man nimmt den Scootern damit die Stärke“, monierte deshalb Jan Halbauer (Grüne), auch wenn er grundsätzlich für deren Einführung sei. Quirin Droth (Freie Wähler) meinte hingegen: „Das lässt sich super bei den Mobilitätsstationen einbringen.“ Derzeit sind zwölf dieser Stationen im Stadtgebiet geplant. Es könnten in Zukunft auch noch mehr werden.

Die Preise zur Nutzung der E-Scooter variieren je nach Buchungsart. Fällig wird auf jeden Fall ein Euro Entsperrgebühr. Pro Minute entstehen dann weitere Kosten. Zwischen 22 und 25 Cent bewege man sich da derzeit, erklärte Kir. In Dachau verlange man 23 Cent. In diese Richtung dürfte sich der Preis auch in Fürstenfeldbruck bewegen, so der Lime-Vertreter. Alternativ gebe es auch Flatrates für eine Stunde (5,99 Euro) oder einen ganzen Tag (9,99 Euro).

Dazu sei die Firma, die bereits in über 220 Städten weltweit ihren Service anbietet, ständig dabei, ihre Roller weiterzuentwickeln. So könnten die Gefährte in Zukunft erkennen, ob sie verbotenerweise auf einem Gehweg unterwegs sind oder mehr als eine Person transportieren. Außerdem könne man sich laut Kir vorstellen, dass ab 20 Uhr zur Nutzung eine Art Reaktionstest nötig wird, um Alkoholfahrten zu verhindern. Aber das ist noch Zukunftsmusik.

Doch auch solche technischen Neuerungen können die Konkurrenz unter Druck setzen. Denn mit der Firma Bird gibt es bereits einen Anbieter von E-Scootern in Fürstenfeldbruck. Doch deren Gefährte sind in den vergangenen Wochen nach und nach aus dem Stadtbild verschwunden.

Jenovan Krishnan, Senior Manager E-Government Relations bei Bird, erklärt: „Um für die Zukunft optimal aufgestellt zu sein, sind wir in Einzelfällen gezwungen, den Service, der über Logistikpartner vor Ort durchgeführt wird, umzustrukturieren. Wir sind aktuell dabei, unsere Fahrzeuge aus dem Straßenraum zu entfernen und für den Neustart fit zu machen.“ Dazu pausiere der Betrieb der Bird Scooter seit dem 7. Juni im Landkreis Fürstenfeldbruck. „Wir arbeiten daran, die Scooter so schnell wie möglich wieder in den Einsatz zu bringen, und möchten betonen, dass es keine Absichten von Bird gibt, uns aus dem Landkreis zurückzuziehen“, so Krishnan weiter. Ein konkretes Datum zur Wiederaufnahme des Angebots könne man aktuell aber nicht nennen.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.