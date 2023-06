Blaulichtticker für die Region Fürstenfeldbruck: 70-Jährige baut Unfall am Sylvensteinspeicher

Polizei und Feuerwehr

Rund um die Uhr sind Polizei und Feuerwehr im Landkreis Fürstenfeldbruck einsatzbereit.

Die Meldungen stammen von den Polizeiinspektionen Fürstenfeldbruck, Germering und Olching, von der Verkehrspolizei Fürstenfeldbruck (zuständig für A8, A99 und A96) sowie dem Polizeipräsidium Oberbayern Nord beziehungsweise beruhen auf Nachfragen.

52 Ortsfeuerwehren gibt es im Landkreis Fürstenfeldbruck.

Ältere Meldungen finden Sie im Ticker bis April 2023

2. Juni

Eine Fahrt ins Oberland hat für eine Fürstenfeldbruckerin (70) ein ungutes Ende genommen. Die Frau war am Dienstag kurz nach 17 Uhr vom Sylvensteinspeicher nach Lenggries unterwegs. Vom Radio abgelenkt, geriet sie mit ihrem VW Caddy auf die Gegenfahrbahn. Dort kam ihr ein 46-jähriger Mann aus Tirol im Subaru entgegen. Er wich aus und verhinderte auf dieser Weise einen Frontalzusammenstoß. Ineinandergekracht sind die beiden Wagen laut Polizei aber trotzdem. Der VW der Bruckerin musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei rund 11 000 Euro.

Ein Moment der Unaufmerksamkeit hat in Gröbenzell zu einem Unfall geführt. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 65-jähriger Aichacher am Mittwochnachmittag auf der Augsburger Straße in Richtung Lochhausen. Als er nach links in die Kirchenstraße abbog, übersah er den entgegenkommenden Wagen eines 80-jährigen Gröbenzellers. Bei dem Zusammenstoß entstand ein Sachschaden von rund 13 000 Euro.

Ein 46-jähriger Sachse hat in Olching die Vorfahrt missachtet und so einen Unfall verursacht. Ein Motorradfahrer aus Gröbenzell wurde leicht verletzt. Laut Polizeibericht war der 46-jährige Autofahrer am Mittwochmorgen auf der Gröbenzeller Straße, vom Kreisverkehr an der Schulstraße kommend, in Richtung Marienweg unterwegs. Als er an der Kreuzung nach links abbog, passierte es: Er nahm einem 50-jährigen Motorradfahrer die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß stürzte der Biker. Es entstand ein Sachschaden von rund 6000 Euro.

Ein 71-jähriger Rentner aus Puchheim hatte seinen BMW auf dem Penny-Parkplatz an der Adenauer Straße abgestellt. Als er zurückkehrte, entdeckte er einen Kratzer am linken vorderen Kotflügel. Der Schaden wird auf rund 500 Euro beziffert. Offenbar hat jemand den Wagen am vergangenen Samstag zwischen 15 und 15.30 Uhr angefahren. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

Einen Schaden in Höhe von rund 300 Euro hat ein Autofahrer verursacht, der einen in der Blumenstraße geparkten Audi anfuhr und dann geflüchtet ist. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 13 Uhr. Der flüchtige Autofahrer hat den Audi A3, der einem 72-jährigen Rentner gehört, an der vorderen Stoßstange beschädigt. Zeugen sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Germeringer Polizei melden.

Ein Zigarettenautomat in Althegnenberg ist im Laufe des vergangenen Monats beschädigt worden. Das teilt die Polizei jetzt mit. Der Täter versuchte, den Automaten aufzuhebeln, aber es gelang ihm nicht. Allerdings wurde dabei der Münzeinwurf stark verbogen. Die Polizei gibt den entstandenen Schaden mit rund 200 Euro an.

1. Juni

Ein 83-jähriger Fahrradfahrer ist am Dienstag in Germering von einem Auto erfasst und dabei verletzt worden. Der 83-Jährige war um 17 Uhr von einem Grundstück auf den Aubinger Weg eingebogen. Dabei übersah er den Wagen einer 82-Jährigen, die Vorfahrt hatte. Beim Zusammenstoß stürzte der 83-Jährige. Sein Fahrradhelm zerbrach dabei, der Senior erlitt eine Platzwunde und wurde in ein Krankenhaus gebracht. „Glücklicherweise trug er einen Fahrradhelm. Dieser bewahrte ihn vermutlich vor schwerwiegenden Verletzungen“, so die Polizei. Der Sachschaden am Auto und am Fahrrad wird insgesamt auf etwa 1100 Euro geschätzt.

Bei einem Einbruch in die Golf Range in Germering haben Diebe Bargeld in vierstelliger Höhe erbeutet. Die Täter müssen den Club am Starnberger Weg in der Nacht auf Dienstag heimgesucht haben. Ins Innere kamen sie über ein Fenster des Restaurants. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 zu melden.

Ein Münchner (37) hat am Dienstag um 16.15 Uhr an der Lagerstraße in Puchheim mit seinem Lastwagen ein geparktes Auto gerammt. Der BMW 118i eines 32-jährigen Puchheimers wurde gegen den Bordstein gedrückt, sodass die rechte hintere Fahrzeugseite beschädigt wurde. Am Lkw wurde der Kotflügel eingedellt. Der Sachschaden insgesamt wird auf rund 13 000 Euro geschätzt. Gegen den Lkw-Fahrer lag ein rechtskräftiges Fahrverbot vor.

Mit Verdacht auf Rippenprellungen musste am Pfingstmontag in Germering ein 68-jähriger Pedelecfahrer ins Krankenhaus eingeliefert werden. Er war gegen 17.50 Uhr vom Honda eines 53-jährigen Hausmeisters aus Starnberg angefahren worden, der von der Hörwegstraße aus nach links in die Spange abbiegen wollte. Dabei übersah er den 68-jährigen Germeringer, der auf dem linksseitigen Radweg der Hörwegstraße fuhr und die Spange geradeaus überqueren wollte. Beim Zusammenstoß wurde der Fahrradfahrer über die Motorhaube des Honda geschleudert.

Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein unbekannter Autofahrer bei einem Unfall am Montag gegen 15.35 Uhr. Zum Unfallzeitpunkt wollte eine 25-jährige Erzieherin mit ihrem Motorrad vom Kundenparkplatz der VR Bank nach rechts auf den nördlichen Wirtschaftsweg der Landsberger Straße abbiegen. Dem Autofahrer hinter ihr ging dies aber wohl zu langsam. Er hupte, drängelte und überholte schließlich das Motorrad. Dabei streifte er aber die junge Frau, die deswegen ins Straucheln kam und stürzte. Der Fahrer des Pkw indes flüchtete. Die Motorradfahrerin blieb unverletzt. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Germering unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70 entgegen.

31. Mai

Mit über 100 Stundenkilometern raste ein 17-Jähriger am Pfingstmontag um 23.45 Uhr auf der Landsberger Straße durch Germering. Als Polizisten ihn stoppen wollten, flüchtete er. Die Beamten fuhren hinterher. Sie erwischten ihn in der Eugen-Papst-Straße. Der 17-Jährige hatte das Auto von seiner Mutter „geliehen“. Die war bei Verwandten im Ausland und kannte laut Polizei diese Praxis ihres Sohnes. Nun bekommt sie eine Anzeige. Der Raser ist auch wegen verbotenem Autorennen dran. Auf den Führerschein wird er lange warten müssen.

Eine Wasserbombe hat ein Zwölfjähriger auf ein Auto geschleudert. Der Jugendliche stand am Sonntag um 20 Uhr auf der Brücke der Stadelbergerstraße über die Von-Gravenreuth-Straße. Als ein 45-Jähriger mit seinem Pkw drunter durchfuhr, warf er die Wasserbombe. Die hinterließ eine Delle auf dem Autodach. Der Fahrer fand den Werfer und zwei Zeugen (beide 13 Jahre alt). Als die Polizei und die Väter vor Ort waren, wurde der ungewöhnliche Vorfall aufgenommen.

Einen schlechten Platz zum Trinken hatte sich ein Autofahrer (62) ausgesucht. Ausgerechnet in einer Tankstelle führte er sich am Samstagnachmittag Wodka zu Gemüte. Ein Passant informierte die Polizei. Als die Beamten den Mann daheim antrafen, hatte er 1,4 Promille.

Ein Unbekannter hat am späten Samstagabend an der Rodelbahnstraße einen Baum angezündet. Ein Passant schlug kurz von 22 Uhr Alarm. So konnten die Feuerwehren Fürstenfeldbruck und Biburg den Brand löschen, wie die Polizei mitteilt.

Für einen Motorradfahrer (21) endete die Fahrt am Sonntag in einem Maschendrahtzaun. Er war zu schnell zwischen Mauern und Schöngeising unterwegs. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seine Maschine. Der Mann zog sich Schnittwunden zu.

Als das Leichtmotorrad vor ihm langsamer wurde, setzte ein Autofahrer (82) zum Überholen an. Was er übersehen hatte: Die Motorradfahrerin (16) wollte in eine Hofeinfahrt und blinkte links. Als sie abbog, stieß sie mit dem Auto des 82-Jährigen zusammen, das inzwischen links neben ihr war, und stürzte. Fahrerin und Beifahrerin wurden leicht verletzt und mussten zur Sicherheit in eine Klinik. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen gibt die Polizei mit jeweils rund 1000 Euro an.

Ein 83-Jähriger hat einen Unfall in Gröbenzell verursacht, bei dem vier Menschen leicht verletzt wurden. Wie die Polizei berichtet, war der Gröbenzeller am Montagnachmittag auf der Olchinger Straße in Richtung Olching unterwegs. Er wollte wenden und übersah dabei den Wagen einer 87-jährigen Gröbenzellerin. Bei dem folgenden Zusammenstoß wurden die Seniorin, der Unfallverursacher und zwei bei ihm im Fahrzeug sitzende Personen leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt laut Polizei auf rund 25 000 Euro.

Eine 59-jährige Puchheimerin ist am Samstagmittag mit ihrem Motorroller gestürzt. Sie wollte von einem Grundstück in die Danziger Straße einfahren. Dabei fiel sie hin und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Sie verletzte sich leicht. Es entstand ein Schaden von rund 1200 Euro.

Eine 67-jährige Olchingerin hat sich bei einem Sturz mit ihrem Pedelec leicht verletzt. Laut Polizei fuhr die Frau am Montagvormittag auf der Neu-Estinger Straße in Richtung Kreisverkehr an der Hauptstraße. Als sie mit dem Reifen gegen den Randstein geriet, fiel sie hin.

29. Mai

Bei einem Sturz nach einer Vollbremsung zog sich ein 40-jähriger Rennradfahrer leichte Verletzungen zu. Der Mann war am Sonntag (28. Mai) gegen 13.20 Uhr in Alling in der Griesstraße unterwegs. Auf Höhe der Parsbergstraße wollte er diese überqueren. Hierbei übersah der Münchner eine vorfahrtsberechtigte Starnbergerin (24) mit ihrem Volvo, die in Richtung Germering unterwegs war. Der Mann bremste stark, überschlug sich und stürzte zu Boden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau konnte laut Polizei durch eine Vollbremsung einen Zusammenstoß verhindern.

Gekracht hat es am Freitag (26. Mai) im Kreisverkehr „Am Forst“ in Germering. Gegen 14 Uhr fuhr ein 69-Jähriger mit seinem Audi in den Kreisel ein und stieß mit einer dort fahrenden 58-Jährigen in ihrem Mercedes zusammen. Durch den Aufprall wurden die Airbags des Audis ausgelöst. Verletzt wurde niemand. Sachschaden: rund 13 000 Euro.

Ein Mülleimer auf dem Germeringer Friedhof hat am Pfingstsonntag gegen Mittag Feuer gefangen. Wie die Polizei mitteilt, konnten Passanten Schlimmeres verhindern und löschten den Brand vorübergehend, bis die Feuerwehr übernahm. Die Brandursache ist bislang unklar.

Eine 88-Jährige ist am frühen Montagmorgen aus ihrem Bett gestürzt. Dabei verletzte sie sich. Die Germeringerin alarmierte selbst den Notruf. Da sie allerdings nicht mehr die Haustüre öffnen konnte, wurde durch die Feuerwehr Germering Zugang geschaffen. Dann konnte die Frau medizinisch behandelt werden, bevor sie in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Unbekannte haben im Zeitraum von Mittwoch, 24. Mai, 18 Uhr, bis Freitag, 26. Mai, 12 Uhr, die Mauer eines Grundstücks an der Waxensteinstraße in Germering beschmiert. Der 53-jährige Anwohner bemerkte die frische Schmiererei und alarmierte die Polizei. Die Mauer grenzt an die Landsberger Straße. Der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter (089) 8 94 15 70 zu melden

Bei einem Unfall in Alling am Donnerstag (25. Mai) gegen 15 Uhr sind insgesamt 8000 Euro Sachschaden entstanden. Wie die zuständige Germeringer Polizei berichtet, wollte ein 54-jähriger Puchheimer mit seinem Opel von der Anliegerstraße Am Weinberg nach links in die Hoflacher Straße einbiegen. Zur gleichen Zeit fuhr ein 55-jähriger Starnberger mit seinem Renault auf der vorfahrtsberechtigten Hoflacher Straße in Richtung Gilching. Der Puchheimer übersah den Renault-Fahrer, es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt.

Dass ein 21-Jähriger, der betrunken war, mit seinem Auto losfährt, konnte durch einen aufmerksamen Zeugen verhindert werden. Der junge Mann wollte am Samstagabend in Alling nach einem Streit ins Auto steigen. Die alarmierten Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass bereits die Freundin (18) des 21-Jährigen den Autoschlüssel an sich genommen hatte. Da sie jedoch auch alkoholisiert wirkte, wurde der Schlüssel sichergestellt.

24. Mai

Ein Rennradfahrer ist bei einem Unfall am Montagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, kam der 58-Jährige von der Holzkirchner Straße in Eichenau und wollte über einen Kreisverkehr in die Allinger Straße in Puchheim fahren. Als er bereits im Kreisverkehr war, fuhr eine 79-Jährige in den Kreisel. Den Radfahrer übersah sie.

Der Mann prallte gegen das Auto. Er stürzte von seinem Rad und verletzte sich dabei leicht. Ins Krankenhaus musste er aber nicht gebracht werden. Am Skoda der 79-Jährigen entstanden diverse Kratzer an der Front. Das Rennrad des Mannes wurde verkratzt und verbogen. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 4000 Euro.

Blaulichtticker Fürstenfeldbruck: Wieder Unfall an Auffahrt zu A 96

Die Auffahrt auf die A 96 von der Germeringer Spange gilt als Unfallschwerpunkt. Jetzt hat es dort erneut gekracht. Wie die Polizei mitteilt, wollte am Montagvormittag gegen 9.30 Uhr eine 74-Jährige von Planegg kommend auf die Autobahn in Richtung München abbiegen. Dabei übersah sie den entgegenkommenden BMW eines Puchheimers. Die beiden Autos prallten frontal aufeinander. Die Frau und der Mann wurden bei der Kollision leicht verletzt. Ins Krankenhaus mussten sie allerdings nicht.

Die beiden Autos waren nicht mehr fahrbereit. Sie mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 37 000 Euro.



Blaulichtticker Fürstenfeldbruck: Mann schlägt Frau in S-Bahn

Eine Germeringerin ist am Montagmittag in einer S-Bahn bei Stockdorf (Landkreis Starnberg) von einem Mann geschlagen worden. Wie die Bundespolizei mitteilt, war der Mann zunächst im Zug auf und ab gegangen und schlug der 46-Jährigen unvermittelt und grundlos mit der Hand gegen den Kopf. Die Frau wurde offenbar nicht verletzt. Die Polizei nahm den 42-Jährigen in Pasing fest. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige.

Blaulichtticker Fürstenfeldbruck: Mutter und Sohn nach Crash in Klinik

Eine 45-jährige Rollerfahrerin und ihr 17-jähriger Sohn sind bei einem Unfall in Schöngeising am Montag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, bog ein 53-jähriger Münchner mit seinem BMW nach links von der Römerstraße in die Brucker Straße ab. Dabei übersah er offenbar die entgegen kommende Frau und ihren Sohn auf dem Roller. Das Gefährt krachte in den BMW. Die Rollerfahrerin wurde schwer verletzt und musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Ihr Sohn musste ebenfalls verletzt in eine Klinik gebracht werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Weitere Meldung: Bei einem Unfall in Germering sind zwei Personen leicht verletzt worden. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden.

23. Mai

Am Wochenende gab es unabhängig voneinander zwei Schlägereien in Fürstenfeldbruck. In der Nacht von Freitag auf Samstag gerieten sich gegen 1.20 Uhr im Stadtteil Buchenau an einer Bushaltestelle zwei Jugendliche in die Haare. Laut Polizei schlug ein 16-Jähriger einem Gleichaltrigen mehrmals ins Gesicht, da dieser schlecht über ihn geredet haben sollte. Nachdem das Opfer vor dem Angreifer flüchten konnte, wurde der verletzte Jugendliche von einem Passanten gefunden. Er musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei machte den mutmaßlichen Schläger noch in der Nacht ausfindig. Er wurde vorläufig festgenommen. Am Sonntag gegen 6.30 Uhr stritten sich zwei Betrunkene an einer Bushaltestelle am Rudolf-Diesel-Ring. Ein 29-Jähriger trat dabei einem 51-Jährigen mit dem Fuß ins Gesicht. Das Opfer der Attacke musste ins Krankenhaus gebracht werden. Auch in diesem Fall fanden die Beamten den Schläger. Er wurde vorläufig festgenommen.

Ein bislang unbekannter Autofahrer hat in Puchheim einen geparkten Audi angefahren. Den Dienstwagen hatte ein 50-jähriger Projektmanager aus Puchheim zwischen Samstag, 10 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr, an der Moosstraße abgestellt. Der Schaden am hinteren linken Radkasten beläuft sich laut Polizei auf rund 2000 Euro. Die Germeringer Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Der Fahrer eines grauen VW Polo hat am Sonntag gegen 15 Uhr auf der Lindauer Autobahn einen Unfall verursacht und ist dann einfach weitergefahren. Der Vorfall ereignete sich im Gemeindebereich Gilching. Ein 24-jähriger BMW-Fahrer aus München fuhr zum Unfallzeitpunkt in Fahrtrichtung München. Er befand sich auf dem linken der drei Fahrstreifen, als er den auf dem mittleren Fahrstreifen fahrenden VW Polo überholen wollte. Dessen Fahrer betätigte in diesem Moment den linken Blinker und wechselte anschließend auf den linken Fahrstreifen. Um einen Zusammenstoß mit dem VW zu vermeiden, wich der 24-Jährige seinerseits nach links aus. Hierbei konnte zwar ein Unfall mit dem Polo vermieden werden, allerdings streifte der Münchner nun mit seiner linken Fahrzeugseite die Mittelleitplanke. Dabei wurde der schwarze BMW der 3er-Reihe auf der kompletten Fahrerseite beschädigt. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf rund 12 000 Euro. Wer Hinweise zum flüchtigen VW Polo machen kann, soll sich unter Telefon (089) 89 11 80 an die Verkehrspolizeiinspektion Fürstenfeldbruck wenden.

Ein 22-jähriger Brucker ist am Wochenende in Egenhofen betrunken vom Radl gestürzt. Dabei wurde er von einer Polizeistreife beobachtet. Die Beamten führten einen Alkoholtest durch. Das Ergebnis: über zwei Promille. Der 22-Jährige wurde ins Krankenhaus gebracht, da er sich bei dem Sturz eine blutende Wunde über der Augenbraue zugezogen hatte. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

21. Mai

Ein 32-jähriger Gröbenzeller war auf Diebestour in Olching unterwegs und muss deshalb nun direkt zurück ins Kittchen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann am Freitagnachmittag auf einen Streifzug durch die Hauptstraße unterwegs. Er erbeutete in mehreren Läden Waren im Wert von über 1600 Euro. Darunter befanden sich Kosmetika, Schmuck, Damenunterwäsche, eine exklusive Damenuhr und Schuhe. Da der Gröbenzeller erst seit Kurzem aus der Haft entlassen wurde und lediglich in einem Hostel wohnhaft war, wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Haftantrag gestellt. Somit endete der Beutezug am Samstagmittag direkt in der Justizvollzugsanstalt.

Trickbetrüger haben eine Puchheimerin um einen vierstelligen Geldbetrag gebracht. Laut Polizei handelt es sich um eine gängige Masche, bei der die Opfer eine SMS mit einem Hilferuf erhalten. In diesem Fall traf es eine 61-jährige Puchheimerin. Sie bekam per Handy eine Kurznachricht zugeschickt, die vermeintlich von ihrem Sohn stammte. Dieser forderte die Puchheimerin auf, den Betrag auf ein Konto zu überweisen. Das tat die 61-Jährige. Sie ist nicht das erste Opfer. Immer wieder fallen Menschen auf die Tricks der Betrüger herein, die sich als Angehörige oder Polizisten ausgeben. Die Polizei warnt deshalb eindringlich davor, nur aufgrund einer solchen Nachricht Geld zu überweisen

15. Mai

An der Baustelle in der Dachauer Straße in Bruck hat es am Sonntagmittag gekracht. Eine 34-jährige Gilchingerin geriet mit ihrem Opel aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und krachte in den BMW eines 50 Jahre alten Bruckers. Der Airbag des Opels löste aus, die Frau erlitt leichte Prellungen. Der Brucker, seine Ehefrau und drei Kinder blieben unverletzt. Den Schaden am BMW beziffert die Polizei auf rund 40 000 Euro, am Opel entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden von rund 5000 Euro.

250 Liter Diesel sind in der Nacht auf Samstag aus einer landwirtschaftlichen Scheune in Unterschweinbach (Gemeinde Egenhofen) gestohlen worden. Um in die Scheune zu gelangen, zwickte der Täter ein Vorhängeschloss auf. Neben dem Diesel entwendete er auch zwei Stirnlampen und eine Abschleppkette. Die Polizei schätzt den Wert des Diebesgutes auf rund 500 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Olching entgegen unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Ein Gröbenzeller (43) war am Freitag gegen 13.30 Uhr mit seinem Kleintransporter in südwestlicher Richtung auf der Allinger Straße unterwegs. Auf Höhe des Ihlewegs kam ihm ein schwarzer Wagen entgegen. Da dieser zu wenig Abstand hielt, stießen die Außenspiegel der beiden Fahrzeuge zusammen. Dabei verlor der Spiegel des Kleintransporters die Abdeckung. Anstatt anzuhalten und sich um den Schaden zu kümmern, flüchtete der Fahrer des schwarzen Wagens. Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich melden unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Eine böse Überraschung hat eine Germeringerin am Samstagvormittag in der GEP-Tiefgarage erlebt. Als sie zu ihrem Opel, den sie dort von 9.30 bis 10 Uhr abgestellt hatte, zurückkehrte, war dieser beschädigt. Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

11 000 Euro Schaden sind bei einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Staatsstraße 2444 entstanden. Eine Münchnerin (63), aus Planegg kommend, wollte auf die A 96 in Richtung München abbiegen, Dabei übersah sie das Auto einer Germeringerin (32).

12. Mai

Schwere Verletzungen erlitt eine 25-jährige Fußgängerin, die am Donnerstag in Germering kurz vor 6 Uhr von einem Kleintransporter angefahren worden ist. Die Frau überquerte von der Münchner Straße aus die Landsberger Straße, und wurde vom 47-Jährigen Autofahrer übersehen. Er wollte von der Münchner Straße nach links in die Landsberger Straße einbiegen. Die Ampel war zu diesem Zeitpunkt noch nicht in Betrieb. Die Frau wurde ins Krankenhaus eingeliefert. Der Polizei zufolge besteht keine Lebensgefahr.

In Olching ist ein BMW X5 gestohlen worden. Laut Polizei ereignete sich die Tat zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 6.30 Uhr. Der BMW war in der Ringstraße abgestellt. Das Fahrzeug hat einen Wert von rund 20 000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon (0 81 42) 29 30 zu melden.

Ein bislang unbekannter Täter versuchte in der Nacht auf Mittwoch einen Kastenwagen der Marke Iveco, der in der Brucker Hauptstraße geparkt war, aufzubrechen. Als ihm das misslang, flüchtete er laut Polizei unerkannt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von 500 Euro. Zeugen, die verdächtige Personen in der Zeit von Dienstag, 19 Uhr, bis Mittwoch, 7.30 Uhr, gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei, unter Telefon (0 81 41) 6120 zu melden.

Unbekannte haben in Bruck die Heckscheibe eines Peugeots eingeschlagen. Entwendet wurde aus dem in der Kronprinz-Rupprecht-Straße geparkten Pkw laut Polizei nichts. Geschehen ist das Ganze zwischen Dienstag, 17 Uhr, und Mittwoch, 8 Uhr. Ob es einen Zusammenhang mit dem Aufbruchsversuch in derselben Nacht in der Hauptstraße gibt, wird laut Polizei geprüft. Der Schaden beläuft sich auf 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer (0 81 41) 6120 zu melden.

9. Mai

Ein 14-Jähriger ist bei einem Unfall in Fürstenfeldbruck am Freitag verletzt worden. Laut Polizei war der Bub auf seinem Rad auf dem Schutzstreifen der Hauptstraße unterwegs. Ein 38-Jähriger wollte zur selben Zeit mit seinem Auto rückwärts einparken. Dabei übersah er den Jugendlichen offenbar. Die Sicht des Autofahrers war offenbar durch einen Lkw behindert. Bei der Kollision wurde der Bub leicht verletzt. Der Schaden am Auto liegt bei rund 700 Euro.

Jemand hat an der Osterseestraße in Gröbenzell einen geparkten Wagen angefahren. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei in der Nacht auf Sonntag. Der weiße Daimler wurde am vorderen linken Kotflügel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise unter Telefon (0 81 42) 29 30.

Er kann’s nicht lassen: Ein 16-jähriger Germeringer ist in der Nacht auf Sonntag zum wiederholten Male ohne Führerschein Auto gefahren. Die Polizei stoppte ihn mit seinem Audi bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Münchener Straße. Ihn und die 20-jährige Halterin des Autos erwartet nun eine Anzeige wegen des Fahrens und des Zulassen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Ebenfalls ohne Führerschein unterwegs war ein 22-jähriger Germeringer. Er wurde in der selben Nacht in der Landsberger Straße kontrolliert. Auch er durfte nicht weiterfahren und muss mit einer Anzeige rechnen.

Ein Zeuge hat am Sonntag gegen 23 Uhr in der Dorfstraße in Biburg beobachtet, wie ein silberfarbenes Auto beim Ausparken gegen einen Mazda gefahren ist. Anstatt sich um den Schaden zu kümmern, ist der Fahrer geflüchtet. Der Schaden am Mazda beträgt laut Polizei rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

8. Mai

Einen ungewöhnlichen Einsatz hatte die Maisacher Feuerwehr am Samstag. Sie musste gleich zwei Mal in ein Seniorenheim ausrücken. Ein 80-jähriger Heimbewohner wollte sein Essen aufwärmen. Er stellte laut Polizei einen Stahltopf mit Kunststoffgriff in die Mikrowelle. Ziemlich bald flogen die Funken. Dennoch ließ der Senior das Gerät weiter laufen, bis die Rauchgase des geschmolzenen Henkels die Brandmeldeanlage auslösten. Der Einsatzleiter der Feuerwehr versuchte, dem Mann zu erklären, dass in einer Mikrowelle keine Metalltöpfe und andere metallischen Gegenstände erhitzt werden dürfen. Der alte Mann zeigte sich jedoch unbelehrbar. Er gab an, davon würde nichts in der Gebrauchsanweisung stehen. Und so mussten die Feuerwehrleute am Nachmittag wegen des exakt selben Grundes noch einmal anrücken. Der Einsatzleiter der Feuerwehr verständigte daraufhin die Polizei. Die stellte das Gerät sicher. Der 80-Jährige wurde aufgrund des Verdachts einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht.

Eine Ersthelferin wurde am Freitag selbst zur Geschädigten. Wie die Polizei mitteilt, wollte die 36-jährige Germeringerin bei einem Unfall helfen, zu dem sie gerade gekommen war. Sie parkte ihren BMW deshalb an der Allinger, Ecke Nebeler Straße. Und hier passierte es: Gegen 13.30 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Fahrradfahrer vorbei und blieb mit seinen Gepäcktaschen oder seinem Lenker an der rechten Fahrzeugseite des BMW hängen. Es blieb ein Kratzer und ein Schaden von rund 500 Euro. Vom Radler fehlte hingegen jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Erst krachte es auf der Straße und danach verbal: Zwei Unfallbeteiligte gerieten sich in Germering ziemlich heftig in die Haare. Der Auffahrunfall ereignete sich am Samstag gegen 14.20 Uhr an der Straße „Im Tann“. Der Schaden wird auf rund 3000 Euro geschätzt. Der Verursacher war laut Polizei ein 39-jähriger Fahrer. Er geriet mit dem anderen Autofahrer, einem 75-jährigen Germeringer, in Streit. Der 39-Jährige soll sein Gegenüber dabei heftig beleidigt und sogar bedroht haben. Ihn erwartet nun zusätzlich (neben den Folgen des Unfalls) eine Strafanzeige aufgrund der Bedrohung und Beleidigung.

Ein Einbrecher hat in Puchheim versucht, in ein Haus einzusteigen. Wie die Polizei berichtet, wachte der Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Lagerstraße in der Nacht auf Samstag wegen eines lauten Knalls auf. Als er im Wohnzimmer nachsah, bemerkte er, dass eine der dreifach verglasten Fensterscheiben beschädigt worden war. Außerdem lag dort ein Teil eines beschädigten Nothammers. Aufgrund dieser Anzeichen geht die Polizei von einem versuchten Wohnungseinbruch aus. Der Schaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bei der Polizei in Germering unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Das ist mal eine reife Leistung: Ein Autofahrer hat in Puchheim einen Zaun, ein Müllhaus und eine Laterne angefahren. Der Unfall passierte am Donnerstag zwischen 13 und 19 Uhr Auf der Lichtung 6. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro. Hinweise unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein Maisacher wollte seinem Wagen Starthilfe geben, was ein sehr übles Ende nahm. Der 65-Jährige nutzte am Freitagnachmittag ein Starthilfekabel. Bei dem Versuch, das Auto anzulassen, kam es laut dem Maisacher zu einer Fehlzündung. Erst ging der Motorraum in Flammen auf, dann der ganze Wagen. Die Maisacher Feuerwehr konnte verhindern, dass der Brand auf das benachbarte Gebäude übergriff. Die Polizei warnt: Man sollte keine Fremdstartversuche unternehmen, wenn der Motorraum nach Kraftstoff riecht – oder dieser austritt.

Unbekannte haben in einem privaten Wald an der Allacher Straße bei Olching mehrere Ahorn-Bäume gefällt und abtransportiert. Weitere Bäume wurden laut Polizei bereits mit Farbspray zur Fällung markiert. Wann genau die Holzdiebe anrückten, ist unklar. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon (0 81 42) 29 30 entgegen.

Die Fahrerin eines Kleinkraftrads ist am Samstagnachmittag in Olching in der Johann-G.-Gutenberg-Straße verletzt worden. Laut Polizei wollte eine 54-jährige Autofahrerin wenden. Dabei übersah sie offenbar die 17-Jährige auf ihrer Maschine. Diese bremste stark, fiel vom Motorrad und rutschte samt ihrem Gefährt in das Auto. Sie wurde laut Polizei von ihrer eigenen Maschine vor dem direkten Aufprall auf den Pkw geschützt. Die Motorradfahrerin wurde deshalb nur leicht verletzt. Am Auto entstand ein erheblicher Sachschaden, das Leichtkraftrad war nur noch Schrott.

4. Mai

Kurioser Unfall in Emmering: Ein Renault hat am Mittwochvormittag auf der Brucker Straße sein linkes Vorderrad verloren. Der Reifen krachte in ein entgegenkommendes Auto. Der 87-jährige Fahrer des Renault hat laut Polizei zuvor ein Ruckeln vernommen. Verletzt wurde niemand. Der Renault war vor Kurzem beim Radwechsel in der Werkstatt.

Mit Blaulicht und deutlich erkennbarer Aufforderung zum Anhalten versuchte die Polizei am Freitag kurz nach Mitternacht in der Puchheimer Nordendstraße, einen Autofahrer zu stoppen. Als es endlich gelang, stieg der Fahrer aus, gab ein falschen Namen an und lief davon. Weit kam er aber nicht. Nach einem kurzen Sprint hatte ihn ein Beamter schon wieder gestellt. Bei der folgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass der 31-jährige Münchner keinen Führerschein besitzt. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Anzeigen wegen falscher Namensangabe und Fahren ohne Fahrerlaubnis erwarten den 31-Jährigen jetzt.

Ein heftiger Streit in einer Spielhalle in Germering artete am Sonntag kurz nach Mitternacht in eine handfeste Auseinandersetzung mit einem Verletzten aus. Wie die Polizei mitteilt, waren ein 36-jähriger Fürstenfeldbrucker und ein 18-jähriger in Rumänien wohnhafter Mann in eine vorerst verbale Streitigkeit geraten. Im Zuge des Disputs schlug der 36-jährige Schreiner dem Heranwachsenden mit der Faust auf die linke Schläfe. Der Schlag führte zu einer Platzwunde über dem linken Auge. Der Leichtverletzte benötigte keine ärztliche Versorgung. Beide stark alkoholisierten Kontrahenten bekamen für die Nacht einen Platzverweis für die Spielhalle ausgesprochen.

Sachschaden in Höhe von rund 12 000 Euro aber keinen Verletzten: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitag in Eichenau ereignete. Ein 87-Jähriger wollte von der Eichen- in die Hauptstraße einbiegen und übersah die Vorfahrt ener 63-jährigen Puchheimerin. Beide Fahrzeuge mussten nach dem Zusammenstoß abgeschleppt werden.

Diebe haben vier Stühle und einen Tisch, die vor dem Kiosk am Germeringer See stehen, gestohlen. Der Schaden wird auf 120 Euro geschätzt. Der Vorfall ereignete sich zwischen Donnerstag und Samstag. Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen am See oder auf dem Weg dorthin gemacht haben, sollen sich unter Telefon (089) 8 94 15 70 bei der Polizeiinspektion zu melden.

Zwei Männer hat die Polizei unter Drogeneinfluss am Steuer ertappt. Bei einer Kontrolle am Samstag gegen 11.55 Uhr in Germering bemerkten sie bei einem 25-Jährigen drogentypische Ausfallerscheinungen. Ein Schnelltest schlug an, eine Blutentnahme wurde veranlasst. Da der Mann in Portugal lebt, musste er eine Sicherheitsleistung in Höhe des zu erwartenden Bußgeldes hinterlegen. Drei Stunden später erwischten die Beamten noch einen 25 Jahre alten Germeringer bei einer Verkehrskontrolle. Der Mann räumte einen entsprechenden Betäubungsmittelkonsum ein. Ihn erwartet ein Bußgeld und Fahrverbot.

26. April

Bei einer Fahrt durch Alling hat ein 80-Jähriger mit seinem Mercedes am Sonntag einen Sachschaden von rund 66 000 Euro angerichtet. Gegen 19.40 Uhr touchierte er in der Kapellenstraße einen geparkten BMW. 200 Meter weiter schob er einen weiteren BMW in einen Touran. Danach überfuhr der Senior zwei Büsche und krachte in zwei Zäune bis er zum Stehen kam. Die Polizei geht davon aus, das er gesundheitliche Probleme hatte.

Weil man ihn hinausgeworfen hatte, bedrohte ein 40-Jähriger Gäste und Angestellte eines Döner-Imbisses in Puchheim mit einer Schere. Der als streitsüchtig bekannte Mann hatte am Montag kurz nach 17 Uhr einen Gast geschubst. Der Vize-Filialleiter (24) verwies ihn des Ladens. Kurz darauf kam der Aggressor mit der Schere wieder. Der Vize-Chef drängte den Angreifer mit einem Stuhl zurück. Der Mann drohte: „Wenn ich noch einmal zurückkomme, werde ich euch umbringen.“ Dann flüchtete er. Die Polizei schnappte den 40-Jährigen. Er war in einem psychischen Ausnahmezustand.

Ordentlicher Sachschaden entstand bei einem Unfall auf der B471. Verletzt wurde aber niemand. Eine 32-Jährige wollte am Montag gegen 15.30 Uhr von Grafrath kommend auf Höhe der Brucker Straße mit ihrem Seat nach rechts abbiegen. Sie verringerte ihre Geschwindigkeit. Der 38-jährige Fahrer eines VW, der hinter ihr fuhr, erkannte das zu spät. Er versuchte, den drohenden Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei kollidierte sein VW mit der rechten Fahrzeugseite des Seats. Dann rollte er quer über die Brucker Straße und kam letztlich auf der gegenüberliegenden Straßenseite im Graben zum Stehen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand laut Schätzung der zuständigen Brucker Polizei ein Sachschaden von rund 17 000 Euro.

Schreck in der Fahrstunde: Eine 42-jährige Fahrschülerin wollte am Montagmittag in Bruck von der Ettenhoferstraße nach links in die Straße Am Sulzbogen abbiegen und ordnete sich entsprechend ein. Gleichzeitig fuhr ein 51-Jähriger mit seinem Bus rechts mit zu geringem Abstand am Fahrschulauto vorbei. Er touchierte den Wagen. Dabei entstand laut Polizei ein geringer Sachschaden.

Aus einem Audi A3 ist am Montag in Puchheim ein Rucksack mit Ausweisen – darunter Jagd- und Fischereischein – gestohlen worden. Der Täter hatte die hintere rechte Scheibe eingeschlagen, während der Pkw zwischen 9 und 22 Uhr an der Bäumlstraße parkte. Die Polizei bittet um Hinweise.

25. April

Eine Bettlerin hat am Sonntag die Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit eines 80-Jährigen ausgenutzt und ihm den Geldbeutel gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte die Frau gegen 13.30 Uhr bei dem Rentner, der in der Buchenauer Straße in Fürstenfeldbruck lebt. In gebrochenem Deutsch bat die etwa 50-Jährige um Essen und zeigte eine sogenannte Bettlerkarte vor. Der Senior ließ die Frau herein und kochte ihr sogar etwas zu essen. Nachdem die Fremde wieder weg war, musste der Mann feststellen, dass sein Geldbeutel mit 75 Euro nicht mehr da war. Eine Fahndung nach der Frau blieb erfolglos. Zeugen, die Angaben über die Bettlerin im Bereich der Buchenauer Straße machen können, sollen sich bei der Polizei Fürstenfeldbruck unter der Telefonnummer (0 81 41) 61 20 melden.

Einen eher ungewöhnlichen Diebstahl meldet die Germeringer Polizei. Eine Germeringerin reinigte ihren Wagen an der Tankstelle an der Landsberger Straße 2. Währenddessen klaute ihr jemand Schuhe im Wert von rund 160 Euro aus dem Fahrzeug. Laut Polizei ereignete sich der Vorfall bereits vor über einer Woche, am 15. April zwischen 13 und 13.45 Uhr. Wer etwas Verdächtiges beobachtet hat und Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Germeringer Polizei in Verbindung zu setzen unter Telefon (089) 8 94 15 70.

Ein bislang unbekannter Dieb hat ein Fahrrad aus einem abgesperrten Kellerabteil eines Gebäudes an der Wittelsbacherstraße in Germering gestohlen. Laut Polizei muss sich die Tat zwischen September 2022 und Februar dieses Jahres ereignet haben. Das Abteil wurde gewaltsam aufgebrochen. Das Rad hat einen Wert von rund 2500 Euro. Hinweise unter der Telefonnummer (089) 8 94 15 70.

20. April

Ein Lastwagenfahrer ist am Dienstagmorgen bei einem Rangiermanöver in Puchheim schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wollte ein 58-Jähriger auf einem Firmengelände seine Sattelzugmaschine mit Auflieger zwischen zwei anderen Lkw einparken. Dabei halfen ihm zwei Kollegen. Die beiden Männer positionierten sich links und rechts des Trucks und wollten den Fahrer einweisen. Einer der beiden, ein 61-Jähriger, befand sich unmittelbar rechts hinter dem Lkw und bemerkte nicht, dass der 58-Jährige den Rückwärtsgang eingelegt hatte und langsam anfuhr. Aus bisher noch ungeklärter Ursache wurde der Kopf des 61-Jährigen zwischen dem rückwärtsfahrenden und dem parkenden Lkw eingeklemmt. Der 61-Jährige erlitt dabei so schwere Kopfverletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Momentan besteht laut Polizei keine Lebensgefahr mehr. Ein Gutachter untersuchte den Unfall. Die Sattelzugmaschine wurde für ein Gutachten sichergestellt. Gegen den Fahrer wird wegen fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.

Eine 19-Jährige ist in der Nacht auf Mittwoch dabei erwischt worden, wie sie ein landwirtschaftliches Gebäude in Türkenfeld mit Graffiti „verzieren“ wollte. Nach Angaben der Polizei versuchte die Türkenfelderin über ein Feld zu flüchten, als sie die Beamten erblickte. Die waren jedoch schneller und nahmen die junge Frau fest. Die 19-Jährige hatte mehrere Spraydosen und Unterlagen dabei, die darauf schließen lassen, dass es nicht ihr erstes „Kunstwerk“ war. Außerdem hatte sie eine geringe Menge Drogen dabei. Der Schaden durch das Graffiti liegt bei rund 3000 Euro. Die Frau bekommt jetzt Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Drogenbesitzes.

Vor dem Landratsamt in Bruck hat es am Dienstagnachmittag einen Unfall gegeben. Laut Polizei wollte ein 35-Jähriger nach links auf den Parkplatz der Behörde einbiegen. Dabei kollidierte er mit dem BMW eines 52-Jährigen, der auf der Münchner Straße stadteinwärts unterwegs war. Schuld sein wollte keiner der Fahrer. Sie bezichtigten sich gegenseitig, ihre Fahrspur verlassen zu haben. Der Schaden liegt bei rund 4000 Euro. Um den Unfall aufzuklären, sucht die Polizei Zeugen. Sie sollen sich unter (0 81 41) 61 20 melden.