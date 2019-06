Tiefschwarzer Himmel: Ein heftiges Gewitter ist gerade über den Landkreis hinweg gezogen. Es hagelte sogar in ein Haus.

Landkreis – In Germering flogen tischtennisballgroße Hagelkörner an die Fassade eines Hauses und durchlöcherten sie. Äste lagen in den Wiesen, Straßen standen unter Wasser. Auch in Gröbenzell lagen tote Vögel in den Gärten.

Weitere Informationen folgen.