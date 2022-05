Willkommensfest für Bayerns Archäologen im Brucker Ampersite

Von: Ulrike Osman

Mit einem Glas Sekt stoßen die Mitglieder des Historischen Vereins und der Gesellschaft für Archäologie in Bayern bei der Willkommensfeier an. © Peter Weber

Die Gesellschaft für Archäologie in Bayern ist an ihren neuen Standort in Fürstenfeldbruck gezogen. Gefeiert wurde das im kleinen Kreis.

Fürstenfeldbruck – Die rund 3000 Mitglieder starke Gesellschaft für Archäologie in Bayern (GfA) gehört zu den größten archäologisch-historisch orientierten Interessengemeinschaften Deutschlands. Umso erfreuter ist man in Bruck, dass die GfA ihren Sitz nun an die Amper verlegt hat. Seit dem Frühjahr befindet sich die Geschäftsstelle des Vereins in direkter Nachbarschaft der Stadtbibliothek Aumühle.

Im 100 Jahre alten ehemaligen Geschäftsführerhaus der Wasserwirtschaft – das Ampersite – hat die GfA eine Bleibe gefunden, die genug Platz bietet für das Büro und die zahlreichen von ihr herausgegebenen Publikationen. „Diesen Monat wird noch das Türschild montiert. Dann sind wir richtig da“, sagt der Vorsitzende Bernd Päffgen. Besonders freut ihn die Nähe zur Aumühle mit ihrem Vortragssaal. Hier sollen künftig öfter in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek und dem Historischen Verein (HVF) Vorträge und Veranstaltungen zu archäologischen Themen stattfinden.

Beim HVF ist man „sehr, sehr stolz, dass die GfA jetzt in Bruck residiert“, betonte die Vorsitzende Anna Ulrike Bergheim im Rahmen einer Willkommensfeier im Museum. Enge Kontakte zwischen den beiden Vereinen bestehen schon lange. Als die GfA aus Platzgründen ihren ursprünglichen Sitz im Landesamt für Denkmalpflege aufgeben musste und zunächst nur eine provisorische Bleibe im Puchheimer Gewerbegebiet fand, setzten sich der damalige Wissenschaftsminister Bernd Sibler und Brucks Kulturreferent Klaus Wollenberg für den Umzug in die Amperstadt ein. OB Erich Raff zeigte sich ebenfalls erfreut, dass die Archäologen zwischen diversen Start-up-Unternehmen auf der Lände untergekommen sind. Und selbst Puchheims Bürgermeister Norbert Seidl ist nicht böse. „Hier ist der richtige Ort.“

Eine wissenschaftliche Arbeit über das zwischen 1990 und 2003 freigelegte Emmeringer Gräberfeld verbindet den Archäologieprofessor Päffgen zusätzlich mit der Region. Er ist nämlich der Doktorvater von Tobias Albrecht, der eine Dissertation über die Funde geschrieben hat. Die Ausgrabungen von über 600 frühmittelalterlichen Reihengräbern seien nicht nur für die Region, sondern für ganz Bayern, ja sogar für ganz Mitteleuropa von Bedeutung, so Päffgen.