Lkw verliert Wasserflaschen

Fürstenfeldbruck - Ein Adelholzner-Getränkelaster hat am Montagabend einen großen Scherbenhaufen hinterlassen.

An der Neulindacher Auffahrt zur B 471 in Richtung Dachau verlor er gegen 17 Uhr einen Großteil seiner Ladung an leeren Wasserflaschen. Die Getränkekisten rutschten von der Ladefläche, weil die Klappe aufging. Feuerwehr und technisches Hilfswerk waren mit Aufräumarbeiten beschäftigt. Das war vor allem deswegen schwierig, weil viele große und kleine Scherben im Straßenbegleitgrün gelandet waren. Die Auffahrt zur B 471 war hier längere Zeit blockiert.