Gewerbeflächen sind knapp

Die freien Flächen am Kugelfang Nord sind vermarktet. Unternehmen tun sich schwer bei der Standortsuche. © Weber

Ohne passende Standorte für Unternehmen lassen sich Steuereinnahmen nur schwer steigern

Fürstenfeldbruck – Um Geld für Investitionen zu haben, braucht die Stadt Gewerbesteuer. Doch die Einnahmen hinken hinter den Erwartungen zurück. Es fehlen zahlende Betriebe. Das Interesse wäre da, nicht aber ausreichend geeignete Flächen – weder bei der Stadt noch bei der Grundstücksentwicklungs-Gesellschaft Industha.

„Die Nachfrage nach Gewerbeflächen ist ungebrochen, deren Verfügbarkeit im Stadtgebiet jedoch zunehmend eingeschränkt“, berichtet Aliki Bornheim, im Rathaus zuständig für Wirtschaftsförderung. Interessenten gibt es aus den unterschiedlichsten Branchen, ohne konkreten Schwerpunkt. Auch Industha-Geschäftsführer Peter Lackerschmid spricht von ganz unterschiedlichen Anfragen. „Es reicht vom kleinen Malerbetrieb mit einem Bedarf von 800 Quadratmetern bis zur Spedition, die 8000 Quadratmeter möchte.“

Industha hätte großen Flächenbedarf

Rund 60 Bewerber stehen auf seiner Liste – die aber aus der Zeit vor Corona stammt. Bedarf wäre also da, sogar für rund 150 000 Quadratmeter Fläche. Doch Lackerschmid kann bei weitem nicht den nötigen Grund anbieten. Derzeit arbeitet er am Flächennutzungs- und Bebauungsplan für ein rund 6500 Quadratmeter großes Stück am Kugelfang Nord. Doch das ist so gut wie vergeben. Nördlich von Eisen-Rudi gäbe es eine weitere Fläche, die dem Freistaat gehört. Das geplante Bieterverfahren hat nicht stattgefunden. Hier könne man kleinteiliges Gewerbe ansiedeln – allerdings auf schlechtem Grund, da es sich u eine ehemalige Hausmülldeponie handelt. Angefragt hat Lackerschmid beim Freistaat. „Wir warten seit einem Jahr auf Rückmeldung.“

Eine weitere freie Fläche liegt östlich der Frauenhoferstraße. Sie gehört der Immobilien Freistaat Bayern und steht auf der Wunschliste der Stadt. Gewerbe anzusiedeln wäre durchaus möglich, sagt Stadtbaurat Johannes Dachsel. „Allerdings wurde sie aufgrund der schwierigen Bodenverhältnisse bislang nicht in Angriff genommen.“

Nachverdichten ist die Devise

So bleibt Aliki Bornheim derzeit nur die Möglichkeit, für Gewerbetreibende nachzuverdichten. Auch in den bestehenden Gewerbegebieten gebe es vereinzelt nutzbare Grundstücke von Privateigentümern. Auch an der B 471/B 2 ist ein Areal in städtischem und Privatbesitz unbebaut.

Um hier mehr Linie hineinzubringen, wird nun ein Gewerbeflächen-Entwicklungskonzept erarbeitet. Es beinhaltet auch Zielvorstellungen, welche Branchen zukunftsträchtig sind und angelockt werden sollen. Anforderungen, Standortfaktoren gehören ebenfalls dazu. Seit 2015 arbeiten Wirtschaftsförderung und Stadtplanung zudem an einem Bewertungsschema zur Ersteinschätzung von Interessenten. „Es beinhaltet städtebauliche und stadtentwicklungspolitische, wirtschaftliche, ökologische und soziale Kriterien, um eine integrative Betrachtung sicherzustellen“, erklärt Bornheim.

Im Gründerzentrum geht es voran

Neue Wege geht die Stadt auch mit dem Startup-Zentrum an der Bullachstraße. Im ehemaligen Geschäftsführerhaus der Stadtwerke entsteht das Gründerhaus „Ampersite“. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Gemeinschaftsräume eingerichtet. Derzeit arbeite man am Mietvertrag für die Gründer und Jungunternehmer, Personalgewinnung und der Internetseite. Denn bald sollen hier die ersten kreativen Köpfe an ihren neuen Unternehmen arbeiten. Zumindest hierfür braucht man keinen zusätzlichen Grund. imu

