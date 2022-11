Jahresrückblick: Gewerbeverband kämpft mit den Auswirkungen der Krisen

Von: Dieter Metzler

Franz Höfelsauer (M.) hatte in seinem Jahresrückblick beim Gewerbeverband wenig Positives zu berichten. © Dieter Metzler

Voller Zuversicht startete der Gewerbeverband Fürstenfeldbruck ins Jahr - dann kam der Ukraine-Krieg und dämpfte die Hoffnung. Im Jahresrückblick gab es aber auch Positives zu berichten.

Fürstenfeldbruck – Rund 35 Mitglieder waren der Einladung von Gewerbeverbands-Chef Franz Höfelsauer zur turnusmäßigen Jahreshauptversammlung in den Marthabräusaal gefolgt. Trotz der unruhigen Zeiten konnte der Vorsitzende des Bundes der Selbständigen (BDS) sechs neue Mitglieder begrüßen, so dass der Ortsverband nunmehr 161 Mitglieder zählt.

Voller Zuversicht sei man ins neue Jahr gestartet, eröffnete Höfelsauer seinen Jahresrückblick. Doch der Ukraine-Krieg machte im Februar diese Hoffnung bereits zunichte. Der Krieg sei nicht nur eine militärische und geopolitische Zäsur, er verändere auch die wirtschaftliche Lage. Die nach der Corona-Pandemie erhoffte konjunkturelle Erholung erhielt einen weiteren Dämpfer. Vor allem die steigenden Kosten für Energie und Rohstoffe sowie Lieferengpässe machen den Unternehmen schwer zu schaffen. Viele sehen sich in ihrer Existenz bedroht. Doch auch fehlende Fach- und Arbeitskräfte, nicht besetzte Ausbildungsplätze wirken sich darüber hinaus negativ auf das Wirtschaftsleben aus.

Mit der Frühjahrs-Aktion „Frühling in Bruck“ eröffnete der Ortsverband seine diesjährigen Aktionen. Der Osterhase besuchte wieder die Brucker Geschäfte, der Stadtbrunnen wurde österlich geschmückt, und ein Fotowettbewerb mit den schönsten Frühlingsbildern wurde auf Instagram vorgestellt.

Auch mit der regionalen Interior-Messe im April, die erste Messe nach Corona, die in Kooperation mit der Schreinerinnung in der Tenne und dem Stadtsaalhof veranstaltet wurde, wurde zu einem Erfolg. Das Zeugnisfest am letzten Schultag vor den Sommerferien konnte heuer wieder stattfinden.

Ein besonderes Highlight war die Champions-Night in der Innenstadt in Verbindung mit einem Late-Night-Shopping, das im August im Anschluss an die im Rahmen der European Championships im Landkreis durchgeführte Radveranstaltung über die Bühne ging.

Zum Advent im Bruck kündigte Höfelsauer mehrere Aktionen an. Neben dem Christkindlmarkt, der vom 25. November, bis zum 18. Dezember, auf dem Viehmarktplatz stattfindet, gibt es einen Aktionstag „Winterzauber“ am 3. Dezember. Läden, die mitmachen, haben bis 16 Uhr geöffnet. Die Sternesammler-Aktion wird auch wieder durchgeführt. Zum Advents-Türchen-Tag führt jeden Tag vom 1. bis 24. Dezember ein Geschäft eine eigene Adventsaktion durch. Welche Aktionen das Stadtmarketing-Forum, dem auch der Gewerbeverband angehört, im kommenden Jahr veranstalten wird, darüber fällt erst im November die Entscheidung.

Vorstandsmitglied Bastian Kubitza berichtete vom neuen Internetauftritt des Gewerbeverbandes (www.bds-ffb.de), einer eigenen WhatsApp-Gruppe namens UhU – Unternehmer helfen Unternehmern, sowie einem Unternehmer-Stammtisch, der sich zweimal im Monat (ersten und dritten Mittwoch) im Marthabräu trifft. Markus Jaekel präsentierte den Erfolg „Heimatguthaben GmbH“. Inzwischen gibt es 39 Geschäfte und Betriebe, die an dem digitalen Gutscheinmodell mitmachen. Gutscheine im Wert von 110 000 Euro wurden bisher ausgegeben und davon 50 Prozent eingelöst.

Bevor die Vorsitzende der Solidargemeinschaft Brucker Land, Rita Multerer, und Geschäftsführerin Julia Seiltz, einem umfassenden Überblick über das Netzwerk gaben und über die Vermarktung sowie Bedeutung regionaler Produkte informierten, lobte der Geschäftsführer vom Bezirksverband Oberbayern-West, Uwe Jennerwein, das ehrenamtliche Engagement des Ortsverbandes in diesen besonders stürmischen Zeiten.

