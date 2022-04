Baubeginn am Gleis 1: Nach langem Stillstand folgt die Ertüchtigung

Von: Lisa Fischer

Lange Zeit war der Bahnsteig am Gleis 1 praktisch ungenutzt. Jetzt sind die ersten Baumaschinen angerollt. © Peter Weber

Die Bauarbeiten für den neuen Bahnsteig am Gleis 1 haben begonnen. So mancher Fahrgast muss deshalb einen spontanen Sprint einlegen.

Fürstenfeldbruck – Laut einer Mitteilung der Deutschen Bahn sind die Hauptarbeiten für die Reaktivierung des ungenutzten Bahnsteigs zwischen Mai und September 2022 geplant, aktuell laufe die Bauvorbereitung. Um den Bahnsteig wieder in Betrieb zu nehmen, muss er zunächst zurückgebaut werden.

Ein provisorisches Schild weist auf die Sperrung hin. © Weber

Der Bau geht nicht spurlos an den Fahrgästen vorbei. Der kürzeste Weg zum Mittelbahnsteig durch die Unterführung ist gesperrt. An dem provisorischen Hinweis-Schild liefen am Mittwoch einige Passanten vorbei, um kurz darauf umzukehren und einen Sprint zur Unterführung nahe der Bushaltestellen zurückzulegen. Dort ist der Zugang zur S-Bahn weiterhin möglich. Über nächtliche Zugausfälle weist Die Bahn auf www.s-bahn-muenchen.de hin.

Insgesamt muss die Ertüchtigung des Gleis 1 als großer Fortschritt gewertet werden. Denn für Fahrgäste bringt der neue Bahnsteig Vorteile mit sich. In Zukunft könnten hier zusätzliche S-Bahnen und vor allem auch wieder Regionalzüge halten, die ja dereinst gestrichen wurden. Der Freistaat plant, Fürstenfeldbruck mit einem Stundentakt an den Regionalverkehr der Bahn anzubinden.

