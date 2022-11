Ausbau von Gleis 1: Regionalzüge sollen künftig im Stundentakt halten

Von: Thomas Steinhardt

In Bruck halten wieder mehr Regionalzüge. © dpa

Es ist nicht weniger als eine kleine Sensation für Fürstenfeldbruck: Pendler, die mit der Bahn nach München fahren, dürfen sich ab Mitte Dezember auf eine wirklich bedeutsame Verbesserung freuen.

Fürstenfeldbruck – Als die Bahn im Mai 2022 begann, das jahrelang praktisch brach liegende Gleis 1 am Bahnhof Fürstenfeldbruck wieder in Stand zu setzen, war schon die Rede von einem historischen Tag. Sogar Verkehrsminister Bernreiter gab sich anlässlich des ersten Spatenstichs vor Ort die Ehre, zusammen mit Bayerns Bahnchef Josel sowie Staatsminister a.D. Reinhold Bocklet. Der Optimismus, dass die Bauarbeiten zügig voran gehen, war groß.

Und tatsächlich: Folgerichtig und dank des Umbaus können ab dem Fahrplanwechsel am 11. Dezember in Fürstenfeldbruck wieder viel mehr aus Buchloe kommende Regionalzüge halten als es bisher der Fall war. Nach derzeitigem Planungsstand werden dann also Regionalzüge der Deutschen Bahn im Stundentakt Bruck mit München verbinden.

Regionalzüge: Schnell nach München

Der erste Zug in der Früh hält um 6.02 am Gleis 1, der zweite um 7.02, der dritte um 8.02 und so weiter. Weil der Regionalzug (RB 74) anders als die S-Bahn nicht an jedem Baum hält, dauert mit ihm die Fahrt nach München/Hauptbahnhof nur 17 Minuten – eine deutliche Beschleunigung. Die Züge von München retour sollen immer um 56, als vier Minuten vor der vollen Stunde in Bruck halten.

Dem vorangegangen war ein Jahre langes Ringen verschiedener Akteure aus Stadt und Landkreis, weil die auf der selben Linie verkehrende S 4 als überlastet gilt. Der Landkreis hatte sogar mal um Express-S-Bahnen gekämpft und entsprechende Gutachten vorgelegt. Und auch die S4-Bürgerinitiative wurde nie müde, auf das Thema aufmerksam zu machen.

Regionalzüge: Der Rückschlag

Auf all die Bemühungen erfolgte zwischenzeitlich jedoch ein herber Rückschlag, nämlich der so genannte Dezember-Skandal. Im Winter 2015 strichen Verantwortliche in einer Nacht- und Nebelaktion die meisten der damals noch vorhandenen Regionalzughalte aus dem Fahrplan und verschlechterten die Lage damit stark. Die Streichung damals wurde unter anderem mit Einstiegshöhen, aber auch Zuglängen begründet.

Regionalzüge: Großer Andrang zu erwarten

Mit dem Umbau von Gleis 1 fallen diese Gründe nun aber weg – und der Weg ist frei für die stündlichen Regionalzüge. Der Andrang auf sie dürfte freilich groß sein. Beobachter, denen der Dezember-Skandal noch in den Knochen steckt, unterdessen warnen auch vor all zu großer Euphorie: Es herrscht die Sorge, dass in letzter Sekunde doch wieder jemand im Fahrplan den Rotstift ansetzt oder noch Änderungen vorgenommen werden. Richtig glauben will das jetzt aber niemand. Bei der Bahn selbst gibt man sich noch bedeckt. Man verweist auf eine in Kürze bevorstehende offizielle Eröffnung von Gleis 1.

