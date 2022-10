Kreis-Tierheim hat viele Hürden zu nehmen - kann Gnadenhof für Entlastung sorgen?

Von: Thomas Steinhardt

Teilen

Katzen warten in einem Tierheim auf ein neues Zuhause. © Martin Schutt

Die Schaffung eines Tierheims bleibt im Fokus der Kreispolitik. Unter anderem sollen jetzt Gespräche mit der Gewerkschaft für Tiere geführt werden, die in Germering einen Gnadenhof betreibt. Aber nicht nur.

Landkreis – Politiker, Kreisverwaltung und Tierschutzvereine hatten sich zuletzt wie vereinbart zu einem runden Tisch getroffen, um den Ist-Stand zu klären. Hintergrund ist die Tatsache, dass es ein wirkliches, zentrales, Tierheim im Landkreis nicht gibt – außerdem besteht Konsens darüber, dass das bestehende Angebot nicht ausreicht.

Die Kreisverwaltung hat nun in einem Papier den Sachstand zusammengetragen. Demnach betreibt die Gewerkschaft für Tiere auf Gut Streiflach bei Germering einen Gnadenhof auf einer Fläche von rund zehn Hektar Fläche. Dort werden rund 500 Tiere betreut, davon 50 Hunde und 40 Katzen. Nachbarn gibt es keine.

Die Tierfreunde

Die Tierfreunde Brucker Land unterhalten auf einem 1500 Quadratmeter großen Grundstück bei Maisch die bekannte Tierauffangstation. Die räumlichen Möglichkeiten sind beschränkt. Es können 25 Katzen untergebracht werden, 30 Kleinsäuger, 20 Vögel und ein Hund. Rund 100 Meter davon entfernt wohnen Nachbarn.

Der Tierschutzverein

Weiterhin gibt es den Tierschutzverein FFB, der ein Tierheim betreibt. Dessen Grundstück in Fürstenfeldbruck beim Kloster ist etwa 2000 Quadratmeter groß. Hier ist Platz für bis zu zehn Hunde und einige Kleinsäuger. Nachbarn sind 175 Meter weit weg.

Die Einrichtungen unterscheiden sich in vielerlei Hinsicht. Die Gewerkschaft für Tiere etwa betreibt einen Gnadenhof – und damit kein Tierheim. Tiere werden in der Regel nicht weiter vermittelt.

Die Tierfreunde Brucker Land sind an einer Expansion interessiert. Dies sei am Standort aber nicht möglich, heißt es in dem Papier. Nach Ansicht des Vereins wäre für die Errichtung eines zentralen Tierheims ein Grundstück von rund 10 000 Quadratmetern und eine Gebäudefläche von rund 1500 Quadratmetern nötig. Der Tierschutzverein FFB unterdessen glaubt aufgrund der Altersstruktur im Verein an eine Fortführung des Tierheims nur noch für eine begrenzte Zeit.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Konsens beim runden Tisch sei gewesen, dass die kurzfristigen Maßnahmen (siehe Kasten) verbessert werden sollen. Mittelfristig aber werde ein Grundstück im Außenbereich benötigt. Dort solle ein Verein ein Tierheim betreiben, so das Ziel.

Suche nach Grundstück

Wie jetzt im Kreisausschuss aber deutlich wurde, ist die Suche nach einem Grundstück nicht einfach. Bisher habe man keines finden können. Man einigte sich darauf, mit der Gewerkschaft für Tiere weitere Gespräche zu führen.

Sie könnte für Entlastung sorgen, so die Hoffnung. Allerdings hat die Kreisverwaltung schon Interesse daran, dass auch Tiere abgegeben werden können, sagte ein Sprecher. Ein Tierheim müsse in der Lage sein, Abgabetiere aufzunehmen genau wie Fundtiere und beschlagnahmte Tiere. „Die Gewerkschaft wird auch etwas wollen und nicht nur etwas geben.“ Mit den Tierfreunden Brucker Land will man ebenso im Gespräch bleiben.

Mehr Geld für betreute Tiere

Die Fördersätze im Tierschutzfonds werden erhöht. Für Hunde gibt es künftig je Aufnahme 150 statt bisher 100 Euro, für Katzen 100 statt bisher 75 Euro. Problem: Erneut sind (Stand Montag) keine Anträge auf diese Förderung eingegangen. Offenbar stehen Datenschutzgründe der Beantragung entgegen, hieß es im Kreisausschuss, wo man die Antragsformulare allerdings für bewältigbar hält. Es sei in der Verantwortung des Landkreises, den Tierschutz zu unterstützen, hieß es. Dem werde man mit dem Fonds durchaus gerecht.



Wenn die Einrichtungen die Fördermittel aber nicht abrufen könnten oder wollten, dann liege das nicht in der Verantwortung des Landkreises, meinte etwa Maisachs Bürgermeister und Gemeindetags-Chef Hans Seidl.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.