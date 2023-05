Neuer Rathauschef bereit für erste Projekte

Fürstenfeldbruck

Er ist der zweite Oberbürgermeister aus den Reihen der BBV und auch er hat nicht so viel Zeit wie üblich. In drei Jahren will Christian Götz als Rathauschef einige Weichen stellen.

Fürstenfeldbruck – Am Dienstagabend wird der 53-Jährige im Stadtrat vereidigt. Noch herrscht Ruhe vor dem Sturm. Christian Götz sitzt entspannt vor einer Tasse Kaffee. Nach einer stressigen Phase mit vielen Termine, Abstimmungsgesprächen und Organisationskram ist alles geregelt. Der Job ist abgewickelt, das Wichtigste für die erste Zeit im Rathaus ist geklärt. Der 53-Jährige hat nochmal viel Zeit mit seiner Familie verbracht. Denn wie viele Stunden der Ehemann und dreifache Vater ihr künftig widmen kann, ist ungewiss. Aber das war vorher klar. Und Götz sagt: „Ich freue mich, dass es endlich losgeht.“

Erste Sitzungsleitung

Zunächst wird ihn sein künftiger Stellvertreter Christian Stangl im Stadtrat vereidigen. Dann übernimmt Götz gleich die Sitzungsleitung, um wiederum die Autorin Elisabeth Lang – die für ihn in die BBV-Fraktion nachrückt – den Amtseid schwören zu lassen. „Damit herrscht in der Fraktion Frauenüberhang“, sagt Götz.

An seinem ersten richtigen Arbeitstag im Rathaus am Mittwoch hat er einen festen Programmpunkt: Um 14 Uhr will er die Mitarbeiter begrüßen. Dazu gilt es, etliche formelle Dinge zu erledigen, und auch die ersten Termine stehen schon im Kalender. Der Ernst beginnt. Einige Abläufe kennt Christian Götz aus seiner Zeit als Vize-Bürgermeister. Und doch wird viel auf ihn einstürzen, mit all den Ämtern in Verwaltungsräten, dem Aufsichtsratsvorsitz der Stadtwerke, dem Zweckverband mit Maisach und so weiter. „Die 100 Tage Einarbeitungszeit brauche ich ganz dringend“, gibt er unumwunden zu.

Gespräche führen

Und die Zeit will er sich nehmen, um viele Gespräche zu führen – wie angekündigt auch mit jedem der 40 Stadträte. Am liebsten in alphabetischer Reihenfolge, frei von Posten und Parteifarbe. Denn der OB müsse sich auch loslösen von seiner Fraktion.

„Ich will kein reiner BBV-Bürgermeister sein, sondern ein Bürgermeister für den ganzen Stadtrat“, sagt Christian Götz. In dem Gremium will er ein vernünftiges Arbeitsklima und Miteinander schaffen. „Das ist etwas, das sich ganz viele wünschen und man von mir auch erwartet“, sagt der 53-Jährige.

Respekt vor dem Amt

Angst vor dem Amt hat er nicht, aber durchaus Respekt vor einigen Aufgaben: vor interkommunalen und landkreisweiten Themen, und auch vor dem großen Komplex Finanzen. Aber er gehe positiv ins Amt und lasse sich überraschen. „So habe ich es immer gemacht und es hat immer gut funktioniert.“

Götz steht zu seinem Wort, seine erste Amtszeit auf drei Jahre zu verkürzen. „Es ist natürlich wenig Zeit, um viele eigene Projekte zu Ende zu bringen“, sagt er. „Aber ich muss es machen. Die beiden Wahlen zusammen zu legen, hat absolute Priorität.“ Bis zur nächsten Wahl will er auch das eine oder andere vorweisen: Der Bauhof soll umgesiedelt sein – „vielleicht nicht bis zum letzten Gartentürl“ – damit das Lände-Areal endlich umgestaltet werden kann. Auch für das erste Projekt der Wohnungsbaugenossenschaft AmperWoGe sollen die Pläne stehen.

Zukunft der Amperbrücke

Der neue Rathauschef will Kontakt zum Staatlichen Bauamt Freising aufnehmen, um über die Zukunft der Amperbrücke und der B 2 zu sprechen. Auch die Freiraumgestaltung in der Stadt will Götz angehen – und bald ein paar sichtbare Akzente setzen. Als Aufsichtsratchef der Stadtwerke steht die Energiewende mit Windrädern und Freiflächenphotovoltaik auf der Agenda – aber auch die Gewässerökologie – sprich Amperdamm und Nasenbach.

Fast zeitgleich mit Götz startet das Integrierte städtebauliche Entwicklungskonzept mit dem ersten Bürgerrat und dem Stadtlabor an der Pucher Straße. Er habe darum gebeten, dass dies nicht vor seiner Vereidigung passiere, gibt Götz zu. „Denn das ist genau mein Ding.“ Eine Anlaufstelle für Bürgerbeteiligung hatte er schon im Wahlkampfprogramm.

Das sind nur einige Ausschnitte der Aufgaben. Das erste Jahr werde schwierig, weiß Götz. Ausgleich will der passionierte Koch durch Radfahren schaffen – daher gibt es statt des Dienstautos auch ein Dienstradl. Eines hat er sich fest vorgenommen: Die Mittagspause will er daheim verbringen. Mit der Frau und zumindest zwei Kindern, die dann zum Essen aus der Schule kommen. Nur kochen muss jetzt öfter die Gattin.

Termin der Vereidigung

Die Stadtratssitzung mit der Vereidigung von Christian Götz beginnt am Dienstag bereits um 18 Uhr im Stadtsaal des Veranstaltungsforums Fürstenfeld.

