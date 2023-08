Fürstenfeldbruck: Volksbank baut Gold-Automaten wieder ab

Von: Peter Loder

VR-Bank-Chef Robert Fedinger mit einem Gold-Automaten bei der Aufstellung im Oktober 2021. (Archivfoto) © Gehre

Kein Gold mehr in Fürstenfeldbrucks Mitte: Die Automaten mit den glänzenden Mini-Barren werden nach rund zwei Jahren wieder abgeschaltet.

Landkreis – Die Goldader aus dem Automaten ist versiegt. Nach fast zweijähriger Betriebszeit werden die in mehreren Filialen der Volksbank aufgestellten Gold-to-go-Automaten abgeschaltet. Demnächst sollen die mannshohen, metallic-schimmernden Kästen dann ganz entfernt werden.

Die Umsätze, an denen die Bank beteiligt war, seien zuletzt „deutlich rückläufig“ gewesen, erklärt Robert Fedinger, Chef der Brucker Volks- und Raiffeisenbank (VR), den Grund für den Abbau. Ursprünglich wollte die VR mit den Gold-Automaten ihr Service-Angebot verbessern.

Ähnlich wie beim Geldautomaten spuckten die von einem Schweizer Unternehmen aufgestellten Automaten kleine Goldbarren in verschiedenen Größen aus. Die zwei, fünf, zehn und 20 Gramm schweren Exemplare konnten bar oder mit der EC-Karte zum gerade aktuellen Wert bezahlt werden.

Anfängliche Schätzungen der Automaten-Zentrale im schweizerischen Zug gingen von bis zu 40 000 Euro Monatsumsatz aus. Das hat sich zuletzt offenbar nicht mehr erfüllt. Mit drei Standorten in Fürstenfeldbruck (Dachauer Straße, Schöngeisinger Straße, Geschwister-Scholl-Platz) sowie in VR-Geschäftsstellen in Olching, Eichenau und Germering hatte der Landkreis Süddeutschlands dichteste Gold-to-go-Kette.

