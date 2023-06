In Sneakers und in Abiletten: 71 Schüler des Graf-Rasso-Gymnasiums haben ihr Abitur

Von: Lisa Fischer

Über 70 Abiturienten des Graf-Rasso-Gymnasiums feierten am Freitagnachmittag ihren Schulabschluss. Eltern, Freunde, Bekannte und Verwandte spendierten den Absolventen mehrfach Applaus. © Peter Weber

„Abiletten – 12 Jahre durchgelatscht“ heißt das diesjährige Abimotto am Graf-Rasso-Gymnasium. 71 Abiturienten haben in der Aula am Tulpenweg ihr Zeugnis überreicht bekommen. Doch vorher gab es noch etwas Kritik in Richtung Schule.

Fürstenfeldbruck - „Unsere Rahmenbedingungen waren alles andere als optimal“, sagte Schülerin Lara Fink in ihrer Abirede. So sei die Umstellung auf G8 eine „absurde Schnapsidee“ gewesen, mit der Schüler und Lehrer klarkommen mussten. „Und dann kam Corona.“ Viele Ausflüge, wie die Berlinfahrt und die Fahrt nach Rom seien ausgefallen, soziale Kontakte kamen so zu kurz. „Umso wichtiger wäre es gewesen, wenigstens eine Fahrt im Anschluss durchzuführen“, sagte die Abiturientin in Richtung Schulfamilie.

Und trotzdem haben es die Schüler geschafft. Eher „sportlich und engagiert“ als „schwerfällig latschend“, meinte Direktorin Doris Hübler in ihrer Ansprache. „Dieser Erfolg hat euch viel Mühe, geduld, Ausdauer und Schweiß gekostet“, sagte Hübler. „Für euren persönlichen Weg wünsche ich euch viel Erfolg und, dass ihr immer das passende Schuhwerk wählt.“

Lacher erntete Brucks OB Christian Götz, der ein paar persönliche Anekdoten auspackte. Auch er war einmal Schüler am Graf-Rasso-Gymnasium. „Das ist so zehn, zwölf Jahre her“, scherzte Götz (53). Er wünsche den Abiturienten viel Erfolg, auch wenn es Mal Umwege gibt. „Ich habe zwei Studiengänge abgebrochen. Und jetzt bin ich Oberbürgermeister einer großen Stadt“, sagte Götz.