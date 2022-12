Sieger des Wettbewerbs: Sie sprayen ihre Kunst auf die Trafohäuschen

Von: Ingrid Zeilinger

Die fünf Sieger des Graffitiwettbewerbs (h.v.l.): Martin Prechtl, Philipp Krüger, Melvin Heigl, Cassie Tumlinson, Denise Blazevic sowie (vorne v.l.) Jörg Feldmann, Bereichsleiter Netze, und Künstler Lando Holzapfel. © stadtwerke

Die fünf Sieger des Graffiti-Wettbewerbs der Stadtwerke Fürstenfeldbruck stehen fest. Sie dürfen die Trafostationen verschönern.

Fürstenfeldbruck – StreetArt, lebendig, wild, klar und zugleich verspielt inszeniert – das sind die unterschiedlichen Graffiti-Stile, mit denen sich viele Künstler beim Graffiti-Wettbewerb um die Gestaltung von Trafostationen der Brucker Stadtwerke beworben haben. Nun stehen die fünf Sieger fest, die ihre Gestaltungsideen der Öffentlichkeit vorstellen. Die Jury kürte das Werk von Martin Prechtl zum Sieger. Denise Blazevic erhielt Platz zwei sowie Cassie Tumlinson, Philipp Kügler und Melvin Heigl Platz drei.

„Ich bin gespannt auf die zukünftigen Designs der Trafostationen, die künstlerisch wertvoll sein werden und einen besonderen Blickfang darstellen“, sagt Jörg Feldmann, Bereichsleiter Stromnetze. Im Versorgungsgebiet stehen über mehr als 300 Trafostationen in unterschiedlicher Größe. „Viele davon sind regelmäßig Ziel unschöner Bemalungen, und dem wollen wir durch ausgewählte Flächen begegnen.“

Martin Prechtl ist vom Kunstprojekt des lokalen Versorgers angetan: „Es ist ein tolles Signal der Stadtwerke an die lokale Graffiti-Szene, einen Contest auszurichten, Wände bereitzustellen und die besten Werke zu prämieren.“ Das würden nicht viele Städte oder Unternehmen tun. Der erste Platz sei eine Honorierung seiner Arbeit.

Denise Blazevic freut sich über den zweiten Preis, mit dem sie nicht gerechnet hat. „Mein Ziel war und ist es, meine Ideen auf einer Wand verwirklichen zu können und zugleich meine Erfahrungen in der Graffiti-Kunst und meine Spray-Technik dabei zu erweitern.“

In der Graffitiszene treten die verschiedensten Künstler mit ihrem Stil und ihrer Ausdrucksweise im öffentlichen Raum – legal, aber auch illegal – auf, um sich zu präsentieren und auch zu begeistern. „Die Straßenkunst zeigt sich mit unterschiedlichen Writings, Farben, Symbolen oder Bildern“, erklärt Graffiti-Künstler und Mitausrichter dieses Wettbewerbs, Lando Holzapfel. Graffiti stehe als Sammelbegriff für thematisch und gestalterisch unterschiedliche, sichtbare Elemente. „In unserem Wettbewerb ging es um das Thema Energieversorgung, Zukunft, Natur und Entwicklung“, erklärt Holzapfel. Dieses große Spannungsfeld haben die Künstler unterschiedlich interpretiert und umgesetzt – in einer Comic-Darstellung mit Fern- und Nahwirkung, in einem grafischen Stil mit klaren schwarz-weißen Elementen oder mit einer dekorativen Malerei, bei der Landschaften im Einklang mit der Energiegewinnung stehen.

Bei geeigneten Wetterbedingungen im Frühjahr sollen die ausgewählten Trafostationen in Fürstenfeldbruck, Mammendorf, Windach und Grafrath mit den Siegermotiven gestaltet werden. Lando Holzapfel wird die Fünf bei ihren Graffiti-Arbeiten an den Wänden begleiten und hilfreiche Tipps einfließen lassen, soweit dies gewünscht ist.