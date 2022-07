Sorge vor hartem Winter: Bürgermeister gehen in Energiespar-Modus

Von: Andreas Daschner, Tobias Gehre

Teilen

Die Bundesregierung hat die Alarmstufe des Notfallplan Gas ausrufen. © IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Dreht Putin den Gashahn zu? Ist Energie im nächsten Winter noch bezahlbar? Auch die Kommunen im Landkreis beschäftigen sich intensiv mit diesen Fragen. Die Konsequenz daraus: Energie muss eingespart werden. Viele Gemeinden haben schon damit begonnen.

Grafrath/Maisach – Grafrath bereitet sich auf einen harten Winter vor. Der Grund: die Energiekrise. Sollte sich an der Gasknappheit nichts ändern, werden die Bürger wohl mit Komforteinschränkungen in den öffentlichen Einrichtungen rechnen müssen.

„Die Informationen, die mich zur Energieversorgung der kommenden Monate erreichen, sind wenig erbaulich“, sagt Bürgermeister Markus Kennerknecht bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats. Die Gemeinde ist energetisch zwar nicht komplett von Gas abhängig. Aber auch in anderen Bereichen kämpft die Gemeinde mit hohen Kostensteigerungen.

Holzpellets viel teurer

So sei der Preis für Holzpellets für die Pelletsheizung der Schule massiv von rund 230 auf derzeit bis zu 370 Euro pro Tonne gestiegen. Ein drastischer Einschnitt im Haushalt: „Wir brauchen große Mengen an Pellets, mit ein paar Säcken ist es da nicht getan.“

Kennerknecht kommt zu dem Schluss: „Wir werden nicht darum herumkommen, den Energieverbrauch herunterzufahren.“ In Schule und Schwimmbad will der Rathauschef möglichst komplett aufs Gas verzichten und trotz der hohen Pelletspreise auf diese Heizung setzen. „Das bedeutet aber auch, dass wir kein 20 Grad warmes Schwimmbecken mehr haben werden.“ Die Wassertemperatur müsse dann gesenkt werden.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Auch die Nutzer der Turnhalle müssen bei der derzeitigen Lage wohl mit Einschränkungen leben: Die Nutzungszeiten müssten dann aus den Abendstunden raus in die helle Tageszeit verlegt werden. „Wir werden die Halle dann nicht mehr bis Mitternacht beleuchten können“, sagt Kennerknecht. Darüber hinaus will der Gemeindechef auch im Rathaus Energie sparen, zum Beispiel indem die Mitarbeiter wieder verstärkt ins Home Office geschickt werden.

Schwierige Zeit

Auch bei vielen anderen Kommunen im Landkreis steht das Thema Energie sparen ganz oben auf der Agenda. „Es wird eine schwierige Zeit“, sagt Maisachs Bürgermeister Hans Seidl, der gleichzeitig Kreisvorsitzender des Bayerischen Gemeindetags ist. Viele seiner Kollegen beschäftigten sich derzeit mit der Frage, wie man durch den nächsten Winter kommt. In Maisach sei ein Techniker extra dafür abgestellt worden, entsprechende Mängel an den Liegenschaften der Gemeinde zu beheben – etwa beschädigte Dichtungen an Fenstern oder nicht optimal eingestellte Heizungen. Außerdem seien die Mieter der rund 100 gemeindlichen Wohnungen angeschrieben und für die Thematik sensibilisiert worden.

Sorgen macht sich Seidl um jene, die schon jetzt jeden Cent umdrehen müssen. Diese bräuchten als erste Unterstützung. In Maisach gebe es dafür einen Sozialfonds, der bei Härtefällen einspringen könnte.

Über die Problematik teurer und knapper Energie müsse offen gesprochen werden. „Wir müssen den Leuten reinen Wein einschenken.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.