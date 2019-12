Grüne fordern Regierung zur Teil-Öffnung des Fliegerhorsts auf

Der Abzug der Bundeswehr vom Fliegerhorst verzögert sich um drei Jahre. Statt Ende 2023 werden die letzten Einheiten Fursty erst 2026 verlassen.

Fürstenfeldbruck– „Die erneute Verschiebung des Abzugs der Bundeswehr aus Fürstenfeldbruck ist ein Schlag ins Gesicht der Stadträte wie auch der Bevölkerung in Fürstenfeldbruck“, kritisiert die Grüne Bundestagsabgeordnete Beate Walter-Rosenheimer. Die Verschiebung sei eine Hiobsbotschaft, zumal der Stadtrat 2016 bereits einen städtebaulichen Wettbewerb zur Entwicklung der Konversionsfläche beschlossen und ein Planungsbüro beauftragt habe. Es sei viel Zeit, Energie und auch Geld investiert worden. Die Verzögerung greife massiv in die Planungshoheit der Kommune ein.

Jetzt stelle sich die Frage, ob der Stadtrat in eine völlig neue Richtung denken müsse oder die Bundesregierung sich diesmal an die Absprachen halte, so Walter-Rosenheimer. Für den Landratskandidaten Jan Halbauer ist klar: „Die Kommunen müssen sich auf die Aussagen der Bundesregierung verlassen können, da bei einem Projekt dieser Tragweite dauerhaft enorme personelle und finanzielle Ressourcen gebunden werden.“

Daher fordern Walter-Rosenheimer und Halbauer Regierung und Bima zur Teilöffnung des Fliegerhorstes auf: „Es muss möglich sein, Teile des Areals früher an die Stadt abzugeben, um den laufenden Konversionsprozess nicht weiter zu torpedieren.“ imu