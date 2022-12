Im Gespräch mit Grünen: Erzieherinnen fordern bessere Rahmenbedingungen

Von: Dieter Metzler

Landtagsabgeordnete Gabriele Triebel (Grüne) und Bezirkstagskandidat Lysander Loosen diskutierten mit Kita-Fachkräften über die Probleme. © Dieter Metzler

Über den Fachkräftemangel und die schlechten Rahmenbedingungen in den Kitas diskutierte die Grünen-Abgeordnete Gabriele Triebel mit Fachkräften und Betreibern im Hans-Kiener-Haus.

Fürstenfeldbruck - Dabei wollte Triebel, im Landtag Sprecherin ihrer Fraktion für Bildung, Religion und Erinnerungskultur, erfahren, „wo der Schuh drückt“. An der Diskussion nahmen auch die Bezirkstagskandidaten Lysander Loosen (Bruck) und Christian Huber (Germering) sowie Landtagsbewerber Andreas Birzele (Althegnenberg) teil.

Nachdem eine Horrormeldung die andere jage, sei sie auf das Thema gestoßen, meinte Triebel zu den sechs Erzieherinnen und Vertreterinnen von Kita-Betreibern. Auch ihre Nichte, die seit über 30 Jahren als Erzieherin arbeitet, habe unlängst zu ihr gesagt: „Ich schaffe es einfach nicht mehr, dem Anspruch gerecht zu werden. Es werden immer mehr Kinder, und die Rahmenbedingungen passen einfach nicht mehr.“

Dazu gesellt sich die düstere Prognose für das kommende Jahr von rund 63 000 fehlenden Kitaplätzen. Da könne man sich ausrechnen, wie viele Erzieherinnen fehlen. Triebel befürchtet nach einem unlängst geführten Gespräch mit einem Vertreter des Städtetags, dass die Qualitätsstandards zwangsläufig gesenkt werden.

Sehr kritisch gesehen wird von den Fachkräften die Betreuung in den sogenannten Einstiegsgruppen von nicht ausgebildetem Personal wie einer Mutter oder Oma. Dadurch würde die ohnehin geringe Wertschätzung noch weiter sinken sowie die Bildung der Kinder auf der Strecke bleiben.

Bei einer Befragung ihrer Mitarbeiterinnen, ob sie mehr Geld verdienen oder bessere Rahmenbedingungen haben wollen, entschieden sich 95 Prozent für bessere Rahmenbedingungen, berichtete eine Kita-Leiterin. So seien etwa die Gruppen viel zu groß. Und auch die Personal-Fluktuation sei für die Kinder nicht gerade förderlich. Sobald eine Erzieherin schwanger ist, darf sie ihren Beruf nicht mehr ausüben, selbst, wenn sie es wolle. Eine Erzieherin berichtete, dass drei Frauen gleichzeitig schwanger wurden und so für fünf Gruppen nur drei Erzieherinnen zur Verfügung standen. „Es stehen ja nicht gleich drei neue vor der Tür. Lass da mal etwas passieren.“

Bei der Anerkennung von ausländischen Fachkräften vermissen die Erzieherinnen einheitliche Regelungen. „Wer soll das noch verstehen?“, meinte eine Erzieherin. Sie berichtete von einer Grundschullehrerin aus Kroatien, die höchstens als Ergänzungskraft infrage kommt. „Ich wünschte mir, die Entscheidungsträger sollten mal eine Woche Praxis in der Kita mitmachen.“ Betreiber wünschten sich manchmal mehr Sicherheit bei den Entscheidungen. Zudem wäre es besser gewesen, mit dem Krippengeld nicht die Eltern zu entlasten, sondern das Geld in die Kitas zur Qualitätsverbesserung zu stecken.

Das sind viele große Herausforderungen, sagte Triebel. Sie glaube nicht, dass man das Beschäftigungsverbot für Schwangere ändern könne. „Aber was wir vorantreiben müssen, ist eine Verbesserung der Rahmenbedingungen.“ Die Grünen seien in der Opposition – aber: „Wir können den Finger in die Wunde legen.“

