Grüne kritisieren Asylpolitik des Landkreises - der weist die Vorwürfe strikt zurück

Von: Thomas Steinhardt

Asylanträge

Die Lage bei der Unterbringung von Flüchtlingen ist prekär. Die Kreis-Grünen werfen den Verantwortlichen einige Fehler vor und sehen Luft nach oben. Das Landratsamt weist das strikt zurück – und zeigt sich für Vorschläge offen.

Fürstenfeldbruck – Woher kommen die Flüchtlinge? Vier Fünftel der Geflüchteten kämen derzeit aus der Ukraine, heißt es in einer Mitteilung der neuen Führungsspitze der Kreis-Grünen. Das werde so nicht gesagt, zeige aber, dass die Lage eine ganz andere sei als 2015/16. Die Grünen warnen vor Stimmungsmache am rechten Rand.

Das Landratsamt betont nun, dass die Kreisverwaltungsbehörden die Aufgabe der Unterbringung zu erfüllen haben. „Welche Nationalität die unterzubringenden Menschen haben, spielt hierfür keine Rolle.“

Die Zahlen

Gegenwärtig seien in den Unterkünften des Landkreises 2084 Personen untergebracht, davon 855 Flüchtlinge aus der Ukraine – sprich: Weit über die Hälfte in den Unterkünften kommt aus anderen Ländern, etwa Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Staaten. Dazu kommen rund 80 Personen in einer Unterkunft der Regierung von Oberbayern in Germering und zwischen 600 und 1000 Plätze für Flüchtlinge in der Dependance am Fliegerhorst – aktuell leben dort 600 Geflüchtete (keine Ukrainer).



Schließlich seien in privaten Unterkünften weitere 1050 Ukrainer untergekommen. „Die vorhandenen Kapazitäten sind erschöpft“, sagt die Sprecherin des Landratsamts. Es gebe keine ausreichende Anzahl an weiteren Angeboten von Grundstücken oder Liegenschaften. Ein Zelt stehe zur Unterbringung bereit. Es sei deshalb nicht richtig, dass die Lage bei der Unterbringung „eine ganz andere“ sei als 2015/2016 sei. Damals seien die Kapazitäten auch erschöpft gewesen. Im Landkreis wurden Turnhallen belegt.



Stellen bei Betreuung halbiert?

Die Grünen betonen weiterhin: Ein Problem sei, dass die Stellen für die Flüchtlingsbetreuung durch Wohlfahrtsverbände fast halbiert worden seien. Diese Stellen müssten wieder aufgestockt werden. Das Landratsamt betont hier: Die Asylsozialberatung der Caritas sei wichtig, schaffe aber keine Unterbringungs-Plätze. Zudem: Entgegen der Aussage der Grünen sei die Flüchtlingsberatung nicht reduziert, sondern im Gegenteil aufgestockt worden.



Derzeit sind dem Landkreis 13,66 Vollzeitstellen über die Förderung des Freistaats (BIR) zugeordnet, welche allesamt bei der Caritas verortet seien. Diese Anzahl wurde erst 2022 mit der Ukrainekrise um 1,5 Stellen auf die 13,66 aufgestockt. Daneben unterstütze der Landkreis die Flüchtlingsberatung freiwillig. Mittel in Höhe von insgesamt 375 000 Euro im Jahr 2023 stünden zur Verfügung. Im Jahr 2022 seien zusätzlich Mittel bereitgestellt worden, um einen Werkstudenten zu beschäftigen.



Zusätzlich werde beim Brucker Forum eine halbe Stelle für die Ehrenamtskoordination gefördert, sowie Deutschkurse. Dafür fließen insgesamt 90 000 Euro. Des Weiteren sei der Integrationslotse mit diversen Angeboten tätig. Neben diesen ganzen Förderungen gebe es noch die Bundesmigrationsberatung (MBE). Darüber gibt es im Landkreis weitere 1,55 Stellen – aufgeteilt auf den Paritätischen Wohlfahrtsverband und die Caritas.



Ungleiche Verteilung im Landkreis?

Desweiteren sind die Grünen der Ansicht, das Landratsamt könne bei der Unterbringung von Flüchtlingen mehr tun als es jetzt geschieht – etwa für eine solidarische Gleichverteilung im Landkreis sorgen. Die Unterkunftsplätze seien sehr ungleich auf die Städte und Gemeinden verteilt. „In vielen Kommunen ist noch Luft nach oben“, heißt es weiter in dem Schreiben der Kreis-Grünen.



Das Landratsamt entgegnet, dass es für Kommunen keine verbindliche Aufnahme-Quote gebe. Die Kreisbehörde sei auf Angebote von den Gemeinden oder von privat angewiesen. Angesichts der zunehmenden Notlage könne das staatliche Landratsamt auf die Frage der Verteilung keine Rücksicht nehmen. „Wir müssen dort anmieten, wo es faktisch geht“, sagt die Sprecherin. Was das Landratsamt „mehr tun könnte“ möge bitte konkret erläutert werden, so die Sprecherin.

