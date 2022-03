Grünes Licht für Sportlerhaus auf der Lände

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Weber

Auf der Lände soll ein Sportlerhaus gebaut werden. Um das Projekt zu beschleunigen, wird es aus dem Bauvorhaben auf der Aumühle und Lände herausgelöst. Davon profitieren die Fursty Razorbacks, aber auch andere Vereine.

Fürstenfeldbruck – „Die Fursty Razorbacks spielen in der 2. Bundesliga und haben nicht mal eigene Umkleiden“, sagte Sportreferent Martin Kellerer (CSU) im Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport. EVF und SCF stellen ihnen und Gastmannschaften für den Ligabetrieb Räume bereit. Auch ordentliche Sanitäranlagen gibt es nicht auf dem Gelände. Dem soll nun Abhilfe geschaffen werden. Denn auf Initiative des Vereins und des Sportbeirats wird auf der Lände ein Sportlerhaus entstehen.

TuS als Bauträger

Geplant war das ohnehin im Rahmen der Neugestaltung des Aumühlen- und Ländeareals. Doch bis dort die ersten Bagger anrücken, werden Jahre vergehen. Also zieht man das Projekt nun vor. Der Verein packt fleißig mit an und hat schon Pläne für das mehrgeschossige Haus mit rund 965 Quadratmetern Nutzfläche vorgelegt – samt Photovoltaikanlage auf dem Dach. Der TuS will zudem als Bauherr auftreten und einen Generalunternehmer beauftragen. Er könne über den BLSV zudem Fördermittel beantragen. Die Kostenschätzung liegt derzeit bei rund 2,5 Millionen Euro. Das Geld hat der Stadtrat bereits im Haushalt eingeplant. Auch der TuS will sich mit 370 000 Euro beteiligen – Geld und Eigenleistung.

Im Ausschuss kam das Projekt gut an. OB Erich Raff betonte, der Verein sei im Austausch mit der Verwaltung. Er fordere nicht nur, er bringe sich auch ein. Und auch der Skiclub, dessen Domizil mit der neuen Gestaltung des Quartiers wegfällt, soll im Sportlerhaus unterkommen. Den geplanten Gymnastikraum könnten tagsüber auch Vereine nutzen, ergänzte Raff. „Und wir gliedern das Sportlerheim in eine bestehende Infrastruktur mit Sportanlagen und Gastronomie ein“, ergänzte Willi Dräxler.

Toilettencontainer

BBV und Freie Wähler hatten ursprünglich beantragt, vorübergehend Toilettencontainer aufzustellen, um den Zustand zu verbessern. Doch da man nun in die Planung einsteigt, soll darauf verzichtet werden. „So ein Provisorium steht dann oft länger“, mahnte Kellerer. Jan Halbauer (Grüne) warf die Frage auf, ob ein Generalunternehmer sinnvoll sei. Doch das wird sich im Laufe der Planung zeigen. Zunächst wurde der TuS als Bauherr festgelegt. Alexa Zierl (ÖDP) hätte es besser gefallen, die Stadt als Bauherrn zu sehen, um in dem Haus auch eine öffentliche Nutzung zuzulassen. Das schließe der BLSV aus.

Der Ausschuss brachte das Vorhaben einstimmig auf den Weg. Nun geht es um die Feinplanung. Diese soll dem Ausschuss laut Verwaltung im Juli vorliegen. Hier müsse man sensibel sein, mahnte Halbauer. „Es ist Premiumlage und es wäre schade, wenn wir da einen hässlichen Klotz hinsetzen.“ Er regte an, einen baubegleitenden Ausschuss einzurichten. „Feintuning ist selbstverständlich nötig“, sagte Sportbeiratsvorsitzender Joachim Mack. Er und seine Beiratskollegen seien froh, dass das Vorhaben nun rasch umgesetzt wird.

