Neue Grundschule an der Cerveteristraße: Endspurt bis zum Schulstart- 17 Klassen haben hier Platz

Von: Lisa Fischer

Modernes Schulgebäude: Vor allem im Außenbereich der neuen Grundschule – hier der Haupteingang – ist noch einiges zu tun. Die insgesamt 17 Klassenzimmer sind mit Räumen für die Mittagsbetreuung in den beiden Obergeschossen untergebracht. © Peter Weber

Wenn am Dienstag die Schule losgeht, hallen zum ersten Mal Kinderstimmen durch das neue Gebäude an der Cerveteristraße. Noch gibt es in der fünften Grundschule Fürstenfeldbrucks viel zu tun, damit der Schulbetrieb in dem modernen Holz-Beton-Bauwerk starten kann.

Fürstenfeldbruck – Noch laufen weder Kinder noch Lehrer in dem Haus der Grundschule an der Cerveteristraße umher – denn sie alle starten erst am Dienstag in das neue Schuljahr. Nichts Neues möchte man meinen, sieht es doch in den anderen vier Grundschulen in Fürstenfeldbruck gerade genauso aus. Doch eines hebt die Grundschule in der Großen Kreisstadt hervor: Das moderne Gebäude ist nigelnagelneu und wartet quasi auf seinen Erstbezug. Oberbürgermeister Christian Götz und Beteiligte des großen Bauprojekts haben vorab die Schule bei einem Rundgang vorgestellt.

Probesitzen im Klassenzimmer: (v.l.) Michael Reize, Barbara Spierer (beide Bauamt Fürstenfeldbruck), OB Christian Götz sowie (hinten, v.l.) Michael Maurer (Amt für Bildung), Christian Beyer, Claudia Uhl und Delia Lutz (allesamt Bauleitung). © Peter Weber

Zu tun ist an der Cerveteristraße noch so einiges. Auf dem Gelände zwischen Viscardi-Gymnasium und den Stadtwerken fahren noch zahlreiche Lastwagen und Baumaschinen umher. Bauarbeiter bohren, klopfen und hämmern im Gebäude-Inneren. „Es wird bis Dienstag nicht alles fertig sein, aber so, dass ein normaler, geregelter Schulbetrieb stattfinden kann“, verspricht OB Götz.

Sportlich sei das Bauprojekt von Anfang an gewesen. Der Spatenstich für das (Stand Juni) rund 34-Millionen-Euro-Projekt erfolgte im Oktober 2021. „ Der Zeitplan war ohnehin schon eng gestrickt. Dann kam die Corona-Pandemie und der Angriffskrieg in der Ukraine“, sagte Götz.

Für 425 Schüler soll die neue Grundschule an der Cerveteristraße Platz bieten. Sie alle werden in sogenannte „Lerncluster“ aufgeteilt, wie Michael Maurer, Leiter des städtischen Amts für Bildung, erklärt. „Lernhäuser“ nennt man es in der neuen Grundschule.

Die Gänge vor den Klassenzimmern im Obergeschoss sind durch die Fenster zum Lichthof hell und in moderner Holzbauweise gehalten. © Peter Weber

Insgesamt vier Lernhäuser gibt es dort, pro Stockwerk je zwei. Jedes Haus hat seine eigene Farbe, die sich auf den Möblierungen wiederfindet. Je einem Lernhaus sind vier Klassen derselben Jahrgangsstufe zugeordnet – beispielsweise 1a bis 1d. „Mittelfristig soll es dabei pro Lernhaus zwei gebundene Ganztagsklassen und zwei Regelklassen geben“, erklärt Maurer.

Jeweils zwei Klassenzimmer sind mit einem sogenannten Differenzierungsraum verbunden. „Hier können Schüler sitzen, die aus dem Unterricht genommen werden oder Schüler aus beiden Klassen zusammenarbeiten“, erklärt Amtsleiter Maurer.

Auch für Lehrer gibt es einen eigenen Raum, der sich neben einer Sitzecke für die Schüler befindet – verglast und ausgestattet mit Regalen, Tischen und einer kurzen Küchenzeile. „Das ist der Teamraum“, sagt Claudia Uhl, Bauleiterin des Projekts Grundschule Cerveteristraße. Die Glasfront soll dafür sorgen, dass die Lehrer immer Sichtkontakt zu ihren Schülern haben, ergänzt Maurer.

Bald wechselt er den Blaumann gegen die Schürze: Koch Franz Huber in der Schulküche, seinem künftigen Arbeitsplatz. © Peter Weber

Neben den Lernhäusern befinden sich auf den Stockwerken noch Räume für die Mittagsbetreuung. Im Erdgeschoss schließt sich an der Aula die Mensa an. Nebenan nimmt der zukünftige Koch Franz Huber im Blaumann gekleidet die letzten Vorbereitungen vor, bevor er sich bald die Schürze umbindet.

Von der Mensa aus haben die Schüler durch eine Glasfront an einer Raumseite direkten Blick hinunter in die Doppelsporthalle. Neben der Mensa im Erdgeschoss haben dort Schulleitung, Sekretariat, Bibliothek und die (Jugend-)Sozialarbeit ihre Räume.

Ein Highlight findet sich im Außenbereich – wenn er dann fertig ist. „Ein Außenklassenzimmer“, nennt OB Christian Götz das in die Wiese eingelassene Rondell, mit Natursteinen zum daraufsetzen.

Der Rathaus-Chef bedankte sich bei den Zuständigen der Stadt, darunter Barbara Spierer und Markus Reize, sowie dem Architekten-Team um Claudia Uhl. Die Hybridbauweise mit Beton (Erdgeschoss) und Massivholz (Obergeschosse) sei für eine Schule relativ ungewöhnlich, so Götz. „Doch wir haben es uns getraut.“

Am Dienstag füllt sich die Grundschule an der Cerveteristraße mit Leben. Dann starten fünf zweite, fünf dritte, und vier erste Klassen in das Schuljahr 2023/24.