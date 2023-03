Letztes Buch von Guido Zingerl: Abschied von einem großen Künstler - „Du hast diese Stadt geliebt“

Von: Ulrike Osman

Die Halle der Hans-Kiener-Stiftung reichte kaum aus: Viele Menschen nahmen dort Abschied von Guido Zingerl. © Peter Weber

Es ist sein letztes Buch: Die Veröffentlichung der „Kassandrarufe“ konnte der Brucker Künstler und Karikaturist Guido Zingerl nicht mehr miterleben. Er war vor wenigen Wochen im Alter von 90 Jahren verstorben. Zahlreiche Freunde und Wegbegleiter besuchten nun die Präsentation des Werks – und nahmen zugleich Abschied.

Fürstenfeldbruck – Es war eine Feier, wie sie Guido Zingerl sicher gefallen hätte – mit klaren Worten, ehrlichen Emotionen und einem unverstellten Blick auf seine Kunst. Die Halle der Hans-Kiener-Stiftung reichte kaum aus für all die Freunde, Weggefährten und Bewunderer. Sie waren alle gekommen, um von dem im Alter von 90 Jahren verstorbenen Maler, Zeichner und Karikaturisten Abschied zu nehmen und die Präsentation seines letzten Buches zu erleben.

Musik von Konstantin Wecker eröffnete und schloss die Feierstunde. „Wehrt euch“ und „Sage nein“, zwei Titel, die Zingerl aus der Seele sprachen, hatten die Gastgeber Alexander und Martina Fink ausgewählt.

Ein Bilderzyklus aus rund 50 Werken

Nacheinander traten Menschen, die dem Künstler am nächsten standen, nach vorne ans Mikrofon, um ihre persönlichen Erinnerungen und Würdigungen zu teilen. Werner Dreher hat über Jahrzehnte Zingerls Bilder mit seinen textlichen Interpretationen begleitet, so auch im letzten Buch. Es trägt den Titel „Kassandrarufe“ und umfasst einen Bilderzyklus aus rund 50 Werken.

Noch einmal hat der große politische und sozialkritische Künstler, mit dem bürgerlichen Namen Heinrich Scholz, hier eine prophetische Bilderwelt geschaffen, aus der Ängste, Sorgen, Wut und auch Resignation sprechen. Dreher und Zingerl kannten sich seit 1985, als der damals erst wenige Jahre in Bruck lebende Maler Landschaftsbilder in einer Physiotherapiepraxis in der Buchenau ausstellte.

Ein paar Monate später feierte Bruck das 50-jährige Jubiläum seiner Stadterhebung, die 1935 mitten in der Nazi-Zeit stattfand. Prompt steuerte Zingerl zur Jahresausstellung der Künstlervereinigung ein Bild über Brucks braune Vergangenheit bei. Titel: „Die Stadt hat sich nicht erhoben“.

Er habe die dunkelsten Ecken seiner Wahlheimat mit grellen Farben ausgeleuchtet, aber auch ihre schönen Seiten gezeigt, sagte Zingerls Witwe Ingrid Scholz über ihren Mann. „Du hast diese Stadt geliebt, wie sie nicht geliebt werden wollte.“

Geborgenheit fand er in seinem Atelier im gemeinsamen Häuschen, über 100 Jahre alt und umgeben von viel Grün, einer Oase inmitten der umliegenden „Wüste aus Geld und Beton“.

BBV-Vorsitzender Klaus Quinten und der per Audiodatei zugespielte SPD-Bundestagsabgeordnete Michael Schrodi erinnerten daran, wie Zingerl beide Gruppierungen mit treffenden Karikaturen für Wahlkampfzeitungen unterstützte. „Er lieferte schnell und war sehr korrekt“, so Quinten. Der Künstler sei auch ein guter Staatsbürger gewesen, selbst wenn ihn nicht alle so gesehen hätten.

Der Künstler als Fußballtorwart

Zingerls soziale Einstellung endete nicht bei den eigenen Finanzen. „Er zahlte gerne Steuern, auch wenn er nie viel verdiente.“ Als ehrgeizigen Fußballtorwart mit Bauhandschuhen, den Verteidigern unerbittlich Anweisungen zurufend – so hatten wohl nur wenige Anwesende den Verstorbenen je erlebt. Quinten jedoch schon, denn beide spielten einst in der BBV-Hobbymannschaft.

Einer der Stürmer hieß damals Harald Molocher, Gründer und ehemaliger Intendant der Neuen Bühne Bruck (NBB). Dem mutigen, zuweilen unbequemen Theater war Zingerl ein treuer Freund und Unterstützer. Nicht nur, dass er sich keine Premiere entgehen ließ. Er scheute auch nicht die Auseinandersetzung mit Brucks damaliger Kulturreferentin und wies sogar den Autor Franz Xaver Krötz am Telefon „in seine Grenzen“, als dieser mit der NBB wegen einer Inszenierung stritt. „Damit gab er mir unendlich viel Selbstbewusstsein“, erinnerte sich Molocher.

Guido Zingerl liebte die Flüsse seiner beiden Heimatstädte – die Donau in Regensburg und die Amper in Fürstenfeldbruck. Nahe ihrem Ufer hat er nun auf dem Alten Friedhof die letzte Ruhe gefunden.

