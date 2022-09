Verschiedene Aktionen: Gut gerüstet für den Autofreien Sonntag

Von: Lisa Fischer

Vor dem Kloster endet die Radl-Sternfahrt. Die Mitwirkenden aus den Reihen des ADFC, der ÖPNV-Stabsstelle, des Energiewendevereins Ziel 21, der Stadt Fürstenfeldbruck und Agenda 21 hoffen bis dahin auf besseres Wetter. © WEBER

Das Auto stehen lassen und die Region mit dem Fahrrad, zu Fuß oder mit dem ÖPNV erkunden: Welche Möglichkeiten es dazu gibt und wie das ganze aussehen kann, sollen landkreisweite Aktionen am kommenden Sonntag zeigen.

Fürstenfeldbruck – Dann findet nach der Premiere im vergangenen Jahr die zweite Auflage des Autofreien Sonntags statt.

Das Auto einmal einen Tag lang nicht zu bewegen sei eine Idee, betont Gottfried Obermair. „Es ist kein Auto-Fahrverbot, das wir hier aussprechen“, sagt der Vorsitzende des Energiewendevereins Ziel 21. Vielmehr wolle man anregen, über zukünftige Mobilität, Klimaschutz und Freizeitgestaltung ohne Umweltbelastung nachzudenken. Seit Beginn des Ukraine-Kriegs sei das Thema „Einsparen“ in aller Munde. Mit Aktionen, wie dem Autofreien Sonntag könne man das einmal mehr praktizieren und Sprit sparen.

Aktionsprogramm

Zusammen mit der Stadt Fürstenfeldbruck und dem Landratsamt wurde in den vergangenen Wochen und Monaten ein buntes Aktionsprogramm für den Autofreien Sonntag zusammengestellt. Rund 30 Veranstaltungen stehen laut Obermair nun auf dem Plan.

„Man muss wahrnehmen, welches Angebot für die Freizeit wir vor Ort haben“, sagt Max Keil, Vize-Vorsitzender Ziel 21, bei der Vorstellung des Programms. „Das, was am Sonntag angeboten wird, kann man jeden Sonntag machen – man muss nicht immer nach Garmisch fahren.“ Ausflugsziele sind am 11. September unter anderem der Vogelpark in Olching, das Pfefferminzmuseum in Eichenau oder der Jexhof bei Schöngeising (Kasten).

Radl-Sternfahrt

Im Mittelpunkt des Autofreien Sonntags steht eine große Radl-Sternfahrt zum Kloster Fürstenfeld. Der Fahrradclub ADFC führt einzelne Touren an, die jeweils in Dachau (10 Uhr), Landsberg am Lech (8.15 Uhr) und Gilching (9 Uhr) starten. Auch für Lastenräder gibt es eine geführte Tour (Puchheim, 9.30 Uhr). Vor der Klosterkirche werden gegen 11.45 Uhr die Fahrradfahrer von Susanne Parche (Pfarrerin Wörthsee) und Dekan Wolfgang Huber (Mammendorf) gesegnet.

Der Autofreie Sonntag sei zudem ein perfekter Start für die Europäische Mobilitätswoche, sagt Monserrat Miramontes, Mobilitätsmanagerin der Stadt Fürstenfeldbruck. Der Aumühlenplatz vor der Stadtbibliothek wird – als verkehrsberuhigende Maßnahme – kreativ mit Farbe bemalt und umgestaltet. Auf dem Klosterareal findet parallel eine Lastenradl-Gaudi statt. Besucher können beim Wettbewerb mit ihren Rädern Gegenstände durch den Parcours transportieren und sich über die verschiedenen Modelle informieren und diese teilweise auch Probe fahren. „Auch einige Bürgermeister werden mit ihren Lastenrädern gegeneinander antreten“, verrät Miramontes.

Da Null-Euro-Ticket

„Gerade in Zeiten, wo man das Auto stehen lassen will, um mehr Sprit zu sparen, kommt das Lastenrad gelegen“, sagt ÖDP-Stadträtin Alexa Zierl. Sie selbst bietet am Autofreien Sonntag ein kostenloses Rikscha-Taxi an.

Doch nicht nur mit dem Fahrrad, auch mit dem ÖPNV kann man sich am autofreien Sonntag fortbewegen. Auf 16 Buslinien können Bürger kostenlos mitfahren. „Sozusagen ein 0-Euro-Ticket“, sagt Jutta Remsing von der ÖPNV-Stabsstelle des Landratsamtes Fürstenfeldbruck. So könnten beispielsweise mit dem Bus 860 Stationen entlang der Linie, wie die alte Germeringer Dorfkirche St. Martin oder das Pfefferminzmuseum in Eichenau, besucht werden.

Vom Hofladen bis zum Tierheim: rund 30 Veranstaltungen im Landkreis

Neben der großen Radl-Sternfahrt finden am Autofreien Sonntag, 11. September, weitere Touren statt. So zum Beispiel die Hofladenradtour von Agenda 21. „Letztes Jahr waren wir im Westen unterwegs – heuer im Osten“, erklärt Michaela Bock. Dabei sollen Teilnehmer sehen, welche Erzeuger und Produkte es im Landkreis gibt und, dass diese gar nicht weit weg sind. Eine weitere Tour führt vorbei an Windrädern und Solarparks sowie zum Wasserkraftwerk Oskar-von-Miller.



Außerdem sind mit dem Radl erreichbar und am Sonntag geöffnet: Tierfreunde Brucker Land, Pfefferminzmuseum Eichenau, Vogelpark Olching. In der Gemeinde Emmering findet der erste „Parking Day“ statt. Parkplätze entlang der Hauptstraße sind für Autos gesperrt. Stattdessen werden verschiedene Aktionen gezeigt, die auf diesen Quadratmetern möglich sind. Der FC Emmering und der Madlverein beteiligen sich rund um den Rathausplatz mit Aktionen, wie zum Beispiel einem Bobby-Car-Rennen für Groß und Klein.



Alle Informationen und Termine zum Autofreien Sonntag gibt es auf www.autofreier-sonntag.bayern.

