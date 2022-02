Die guten Seelen der Vereine: Zuhause bei der Stadtkapelle

Auftritte in bayerischer Tracht gehören für den gebürtigen Sachsen Ronny Grundmann selbstverständlich dazu. © Stadtkapelle

Bei der Stadtkapelle hat Ronny Grundmann eine musikalische Heimat gefunden. Er wurde mit offenen Armen empfangen. Das Gefühl des Miteinanders will er auch an andere weitergeben.

Fürstenfeldbruck – Seit Ronny Grundmann 2001 von Sachsen nach Bayern gezogen ist, ist er Mitglied bei der Stadtkapelle Fürstenfeldbruck. Er ist einfach nicht mehr wegzudenken. Über eine Kollegin wurde seinerzeit der Kontakt zur Kapelle hergestellt. So ging der Tuba-Spieler zu einer Probe und ist gleich „hängen geblieben“, erzählt er. Bei den Proben jeden Dienstag ist er mit voller Begeisterung dabei. Auch die unterschiedlichen Konzerte und Veranstaltungen übers Jahr gefallen ihm sehr gut: „Es macht einfach Spaß zu sehen, wie sich aus den ersten Tönen, nach einigen Monaten, etwas so Tolles entwickeln kann.“

Das Jahreskonzert

Ein Höhepunkt ist natürlich immer wieder, nach vielem und langem Proben das Jahreskonzert im Frühjahr. Aber auch das Brucker Volksfest sowie die Fronleichnamsprozession am Kloster sind immer besondere Ereignisse. Auch die Leonhardifahrt durch die Brucker Innenstadt, ist jedes Mal wieder etwas ganz Tolles für den Musiker. „Diese Veranstaltungen gehören einfach mit dazu. Darauf fiebert man das Jahr über hin“, sagt Grundmann.

In jeder Umgebung musiziert Ronny Grundmann mit Begeisterung – ob im gediegenen Ambiente, auf der großen Bühne oder in einem schottischen Wirtshaus. © Stadtkapelle

Sein persönliches Highlight war 2019 allerdings die einwöchige Fahrt nach Schottland mit der Stadtkapelle. Hier gab die Kapelle zwei Konzerte an Schulen. Außerdem durfte sie einen Abend im Bayerischen Brauhaus in Glasgow spielen. Wieder zuhause angekommen, haben sich die Musiker schnell in ihre Tracht geworfen und anschließend beim Volksfesteinzug mitgespielt. „Das wurde dank eines großen Staus in München zeitlich dann ziemlich knapp, aber wir haben es zum Glück gerade noch so geschafft“, erzählt Grundmann lachend.

Auch bei einer einwöchigen Reise 2013 in die Ukraine war der 47-jährige dabei. Eine kleine Delegation der Stadtkapelle wurde mit einigen Musikern der Blaskapelle Schöngeising nach Mykolajiw eingeladen. Dort wurden einige Orte besichtigt. Beim „Bayerischen Abend“ wurde musiziert.

Heimisch geworden

Was der gebürtige Sachse in seiner Zeit in Fürstenfeldbruck gelernt hat, ist auf jeden Fall, wie sehr Musik verbinden kann. Über den Verein ist er hier so richtig angekommen und heimisch geworden. „Dank der Stadtkapelle habe ich sehr schnell Fuß gefasst. Ich wurde mit offenen Armen empfangen“, erzählt er. Diese Werte möchte er auch an seine Kinder und andere Menschen weitergeben. „Wenn die Möglichkeit besteht, sich mit Musik einzubringen, egal welches Instrument ihr spielt, dann bringt euch ein“, appelliert er. Dieses Motto gilt auch in seiner Familie. Seine Frau Kathrin spielt ebenfalls seit 21 Jahren in der Stadtkapelle und sein Sohn ist im JUB als Percussionist aktiv. (VON ANTONIA PLAMANN)

Das ist die Stadtkapelle

Die 1997 gegründete Stadtkapelle zählt derzeit 367 Mitglieder. Hiervon sind 62 aktiv, zudem spielen 46 Mitglieder im Jugendblasorchester, 51 bei den Juniorbläsern und 208 sind Fördermitglieder. Geprobt wird jeden Dienstag im Haus 10 in Fürstenfeld. Aufgrund der Größe des Raumes kann der Probenbetrieb auch unter Einhaltung von Abstandsregeln unter den Corona-Bedingungen fortgesetzt werden.



Die Stadtkapelle hat neben der großen Kapelle mehrere kleine Essembles: „Ulla for 5“, „AmperBlech“, „Brucker Tanzlmusi“ und das „Bläserensemble“. Diese unterhalten mit unterschiedlichsten Repertoires. Von traditionellen Weisen, über Ländler bis hin zu Jazz und Filmmusik, ist einiges vertreten.

