Erneuerbare Energien: Zu viel erdrückende Bürokratie

Konferenz mit Habeck

Von Thomas Steinhardt schließen

Über mehr Windräder und mehr Solarstrom wird derzeit viel diskutiert. Doch wie lassen sich erneuerbare Energien vor Ort wirklich umsetzen? Landrat Thomas Karmasin war in dem Zusammenhang bei einer Konferenz mit Wirtschaftsminister Robert Habeck.

Landkreis - „Schwung für Erneuerbare“: Diesen Titel trug die Regionenkonferenz im Wirtschaftsministerium. „Neue Möglichkeiten für Entscheider vor Ort“, lautete der Untertitel.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Thomas Karmasin, Landrat und Präsident des bayerischen Landkreistags, betont nun auf Tagblatt-Anfrage: „Zunächst einmal rechne ich es Minister Habeck hoch an, dass er sich Zeit genommen hat und Interesse an einem echten Austausch mit den Entscheidenden vor Ort gezeigt hat.“ Das sei in dieser Bundesregierung, die ja häufig nicht einmal Schreiben oder Anfragen von Spitzenverbänden beantworte, eine rühmliche Ausnahme.

Der Minister wirke sehr beseelt von seinen Ideen zur Energiewende, berichtet Karmasin auf Nachfrage. Allerdings mache ihm die Konfrontation mit der Realität sichtlich zu schaffen. Die Flut an Vorschriften, die bei Bauvorhaben zu beachten sind, (Artenschutz etc.), hätten die Grünen bislang zumindest nicht gestört. „Jetzt stellen sie fest, wie sehr sie Verfahren in die Länge ziehen“, so Karmasin. Das gelte natürlich auch bei der Realisierung von Energiewendevorhaben.

Problem: „Es ist teilweise nicht einmal schnell zu ändern, weil es europäisch geregelt ist.“ Insgesamt sei es ein guter Termin gewesen, erzählt Karmasin. Festzustellen sei gewesen, dass die Praktiker vor Ort landauf landab unabhängig vom Parteibuch ähnliche Probleme äußerten: „zu viel erdrückende Bürokratie, die die Ämter wohlgemerkt nicht produzieren, sondern ausführen müssen“. st

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.