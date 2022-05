Hallenbad: Werden es doch acht Bahnen?

Von: Thomas Benedikt

Erstmals wurden im Stadtrat frühe Rahmenplanungen für den Neubau des Hallenbads präsentiert. Während die Architektur gelobt wurde, gab es aber vielfach Kritik an Zahl und Größe der Schwimmbahnen. Doch es könnte noch nachgebessert werden.

Fürstenfeldbruck – Sechs 25-Meter-Bahnen sollen in dem Neubau nach den Plänen der Architekten Platz finden. Dazu noch ein Lehrschwimmbecken sowie großzügige Sauna- und Gastrobereiche. Das Gastronomieangebot soll zusammen mit einer Terrasse als Verbindung zwischen Innen- und Außenbereich dienen. Außerdem könnte in einem späteren Schritt noch eine Rutsche auf der Außenseite in Richtung der Schöngeisinger Straße angedockt werden.

In moderner Form

Die Kosten sollen sich auf rund 26 Millionen Euro belaufen. Rund sieben Millionen Euro könne man wohl über Förderungen bekommen, erklärte Stadtwerke-Geschäftsführer Jan Hoppenstedt. Er sprach von einer „Amperoase 2.0“, also ein Neubau, der den Charakter des jetzigen Bads in moderner Ausführung behält. Das bedeutet allerdings auch, dass am Konzept des Familien- und Freizeitbads festgehalten wird. Die Zahl der Schwimmbahnen ist somit begrenzt.

Das seien die falschen Prioritäten monierten zahlreiche Stadtratsmitglieder. „Zu viel Beton, zu wenig Schwimmfläche“, fasste es Adrian Best (Die Linke) zusammen. Mirko Pötzsch (SPD) mahnte: „Die selbe Wasserfläche wie 1973 zu planen, ist nicht zukunftsfähig.“ Die Einwohnerzahl in Stadt und Umland sei seit dem Bau der Amperoase in den 1970er-Jahren massiv gestiegen. Dieser Entwicklung müsse auch der Neubau Rechnung tragen. Denn, so Pötzsch: „Wir bauen für die nächsten 50 Jahre.“

Große Mehrheit

Der Eilantrag des SPD-Manns, die Planung für drei Monate zu stoppen und in dieser Zeit eine Machbarkeitsstudie für das Konzept 2521 durchzuführen, wurde dagegen mit großer Mehrheit abgelehnt. 2521 ist eine Lizenz aus den Niederlanden, unter deren Schirm in Modulbauweise Hallenbäder mit Fokus auf dem Schwimmsport gebaut werden. Das sei günstiger und effektiver als die Sonderlösung, die die Architekten für die Amperoase entwickelt hätten, argumentierte auch Alexa Zierl (ÖDP). Ob es am Ende tatsächlich günstiger sei, stellte Hoppenstedt dagegen in Frage. Denn Sauna, Rutsche und andere Annehmlichkeiten müssten bei dem Konzept noch dazugerechnet werden. „Eine Standardlösung ist an dieser Stelle nicht möglich“, meinte auch Christian Götz (BBV).

Das Vergaberecht

Zudem erklärte OB Erich Raff, dass der Antrag vergaberechtlich gar nicht umsetzbar sei. Theresa Hannig (Grüne) warf Pötzsch deshalb gar „Missbrauch des Stadtrats“ vor, wenn er derartige rechtswidrige Anträge einbringe und diese gleichzeitig der Öffentlichkeit als umsetzbar präsentiere.

Stattdessen sprach sich eine große Mehrheit dafür aus, zu prüfen, wie viel eine Erweiterung auf acht Bahnen kosten würde und ob es möglich sei, dafür auch Förderungen zu bekommen. Dass es aus baulicher Sicht möglich ist, bestätigte Hoppenstedt. Er schätzt die Mehrkosten auf rund 1,6 Millionen Euro. Dazu kämen natürlich jährlich höhere Betriebskosten. Geld, das man in die Hand nehmen sollte, meinte Florian Weber (Die Partei): „Wir tun uns keinen Gefallen, zwei Millionen Euro zu sparen, um dann in fünf Jahren zu merken, dass der Platz vorne und hinten nicht reicht.“

