Über die Hälfte weniger Azubis: Mahnende Worte aus der Handwerkerschaft beim Sommerempfang

Von: Dieter Metzler

Die von der Handwerkskammer für München und Oberbayern durch Vizepräsidentin Carola Greiner-Bezdeka (2.v.r.) geehrten Handwerker aus dem Landkreis (v. l.): Uwe Bauert, Andreas Meisner, Conrad Hermann, Thomas Vilgertshofer Klaus Leyrer, Dieter Granzner, Michael Brugglehner, Thomas Bömmel, Gisela Held, Gabriele Liebl, Johann Bader, Enrico Rizzo, Wolfgang Weigl mit Kreishandwerkermeister Franz Höfelsauer. © Dieter Metzler

Handwerksbetriebe, die ausgebremst werden, und deutlich weniger abgeschlossene Ausbildungsverträge: Die Lage in der Branche ist weiter angespannt. Das betonten die Festredner beim Sommerempfang der Kreishandwerkerschaft.

Fürstenfeldbruck – Mit den bekannten Worten „Das Handwerk hat goldenen Boden“ eröffnete Kreishandwerksmeister Franz Höfelsauer seine Rede beim Sommerempfang der Kreishandwerkerschaft. Ihm werde allerdings angst und bange, wenn er die momentane Entwicklung verfolge. „Erst Corona, dann der Ukrainekrieg, verbunden mit Lieferengpässen, hohen Energiepreisen, Inflation und Facharbeitermangel, wo führt das hin?“, sagte Höfelsauer.

Deutlich weniger Auszubildende

Die Brucker Kreishandwerkerschaft besteht aus fünf Innungen mit insgesamt 170 Betrieben. Sorgen mache er sich aber, dass heuer erst 13 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen wurden. „Im Jahr 2020 waren es noch 85, 2021 75 und vergangenes Jahr 65“, so Höfelsauer.

Rund 120 Gäste lauschten im Churfürstensaal der Polizeifachhochschule den Worten des Kreishandwerksmeisters. Der Sommerempfang der Kreishandwerkerschaft hat sich längst zu einer Plattform für den Austausch zwischen Handwerk, Politik, Wirtschaft und Banken in der Kreisstadt etabliert.

Das Handwerk, die Säule der Wirtschaft und der soziale Stabilisator würden immer mehr in Gefahr geraten, warnte Höfelsauer weiter. Das Handwerk müsse sich diesen Herausforderungen stellen, vor allem aber, sich mit der Jugend engagieren, meinte Höfelsauer mit Blick auf den heuer eingeführten „Tag des Handwerks“.

„Tag des Handwerks“ ideales Instrument

„Sie haben diesen Tag des Handwerks ideal umgesetzt. Dafür danke ich Ihnen im Namen der Handwerkskammer“, sagte Vizepräsidentin Carola Greiner-Bezdeka in ihrer Festrede. „Das ist ein sehr wertvolles Instrument für den handwerklichen Nachwuchs“, stellte sie heraus und lobte Höfelsauer. „Wir werden auf Sie als Ideengeber sicherlich im kommenden Jahr zukommen. Man sieht, die Politik kann und will uns unterstützen.“

Dann wandte sich die Vizepräsidentin an die Gäste im Saal: „Seien Sie stolz, dass Sie mit ihren Firmen und Mitarbeitern alles so bravourös geschafft haben“, sagte Carola Greiner-Bezdeka. Sie lobte die Unternehmen, die in der schwierigen Zeit keine Ängste nach außen getragen habe, sondern einfach weitergearbeitet haben, viel unternehmerische Flexibilität gezeigt und Corona-Maßnahmen umgesetzt hätten, ohne groß drüber zu meckern. „Es hat sicherlich viele schlaflose Nächte gekostet.“

Jeder vierte Handwerksbetrieb werde zum einen durch den Fachkräftemangel in seiner Entwicklung gebremst, zum anderen aber noch mehr in seinem Bestehen – was noch schlimmer sei. Durch den „Akademisierungswahnsinn“ würden dem Handwerk zusätzliche Arbeitskräfte verloren gehen.