Hardy‘s Stadtlauf: Läufer trotzen großer Hitze - auch die Kleinen sind dabei

Von: Dieter Metzler

Angefeuert von Zuschauern und Cheerleadern gingen die Teilnehmer auf ihre Strecken. © Dieter Metzler

Trinken, trinken und nochmals trinken war beim Stadtlauf Pflicht. Sonst drohten bei der Bullenhitze Kreislaufprobleme. Die Läufer hielt das nicht ab: Trotz 35 Grad wurde der Teilnehmerrekord vom Vorjahr mit 556 Startern getoppt. Sogar die Jüngsten gingen an den Start.

Fürstenfeldbruck – „Wir hatten im Vorfeld schon über 700 Anmeldungen“, berichtete Event-Managerin Ramona Schmette vom Fitnessstudio Hardys. „Ob allerdings das Wetter uns in die Karten spielt, ist fraglich.“ Damit meinte sie, dass die Gluthitze möglicherweise doch einige vor einem Start abschrecken würde. Nach dem Event zog Schmette aber ein positives Fazit. „Bis auf zwei kleine Kreislaufschwächeanfälle gab es keine Zwischenfälle. Die Läufer waren alle super drauf und fit.“ Dafür sorgten auch die Veranstalter, die reichlich Wasser für die Sportler bereit hielten.

Mama Silvija steckt ihrem Sohn Leon noch die Startnummer fest. Der dreieinhalbjährige Bub aus Weßling war beim Kinderlauf am Start. © Dieter Metzler

Das „schönste Sportevent im Landkreis“, wie es das Fitnessstudio auf seiner Internetseite ankündigte, wurde zum sechsten Mal ausgetragen. Der Laufwettbewerb, der am Viehmarktplatz startete und endete, richtete sich weniger an Profis, sondern eher an Hobbyläufer. Angeboten wurden neben einem Halbmarathon, ein Zehn- und ein Fünf-Kilometer-Lauf sowie ein Jugend- und Kinderlauf.

Der neunjährige Constantin Keller erfrischte sich nach seinem Lauf. © Dieter Metzler

Knapp 600 Teilnehmer trauten sich auf die unterschiedlichen Strecken. Der dreieinhalb-jährige Leon ist mit seiner Mama Silvija aus Weßling rübergekommen, um beim Kinderlauf zu starten. Bedenken hatte die 31-jährige Mama keine, dass der Bub es nicht packt. „Er hat schon am Seelauf in Weßling teilgenommen“, meinte sie zuversichtlich. „Die 500 Meter hat er gepackt. Jetzt sind es halt 300 Meter mehr.“ Am Ende kam der kleine Leon mit der Mama an der Hand zwar als Vorletzter aber übers ganze Gesicht strahlend ins Ziel. Und der neunjährige Constantin Keller aus Eichenau gönnte sich im Ziel erst einmal eine kleine Abkühlung, indem er sich einen Becher mit Wasser über den Kopf schüttete.

Im Lockdown entdeckte Marina Glasner ihre Liebe zum Laufen. © Dieter Metzler

Die 39-jährige Marina Glasner aus Landsberg legte gleich den Halbmarathon zurück. Zum Laufen kam sie während des Lockdowns. „Seit über 20 Jahren bin ich im Fitnessstudio“, erzählte sie. „Doch als dann alle während der Pandemie dicht machten, habe ich die Liebe zum Laufen entdeckt.“ In den drei Jahren hat sie schon drei Marathons erfolgreich hinter sich gebracht. Auch beim Landsberger Stadtlauf hat sie im vergangenen Jahr mitgemacht. „Und für den München Marathon im Oktober habe ich mich schon angemeldet.“

„Bei der Hitze ist es vernünftiger nur fünf Kilometer zu laufen“, meinte Tobias Baader (36) vom Team Baader Planetarium aus Mammendorf. Und sein Kollege Lars Weiß (46) fügte fast schon entschuldigend hinzu: „Wir konnten uns heuer nicht so optimal vorbereiten für eine längere Strecke.“ Im vergangenen Jahr waren sie erstmals dabei und haben in der Gruppenwertung den siebten Platz belegt. Auch diesmal trotzten sie der Hitze.