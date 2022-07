Hardy’s Stadtlauf: Teilnahme-Rekord - Organisatoren müssen extra Starnummern bestellen

Von: Peter Loder

Auf die Plätze, fertig los: 566 Starter gingen bei Hardy’s Stadtlauf an den Start. Aufgrund der vielen Meldungen hatten die Organisatoren extra noch mal Startnummern geordert. © Weber

Mit 556 Startern hat der Brucker Stadtlauf bei seiner fünften Auflage und nach dreijähriger Corona-Pause nicht nur einen neuen Rekord hingelegt. Auch über die Region hinaus hat er an Bedeutung gewonnen. Das belegen internationale Teilnehmer.

Fürstenfeldbruck – Der Belgier Romain Clavareau war extra aus Celle angereist. Dort war er als Schauspieler am Schlosstheater engagiert und spielte die Rolle des Kochs in dem Stück „Der kleine dicke Ritter“. Übermäßige Pfunde hat der asketisch wirkende 27-Jährige trotz seiner Rolle nicht angefuttert.

Schauspieler Romain Clavareau aus Belgien ist nach einem Theater-Engagement in Celle nach Bruck gekommen. © Loder

Vielmehr fiel er mit der Startnummer 1000 am Viehmarktplatz – dem Start- und Zielort vor der Haustür von Hardy’s Fitness-Tempel – dadurch auf, dass er sich lange vor dem Beginn seiner Halbmarathon-Distanz mit akribisch getimten Dehnübungen auf diese Herausforderung vorbereitete: „Ich will in drei Monaten in meiner Heimat beim Brüssel-Marathon eine gute Figur abgeben.“ In Bruck hat er sein Ziel schon mal erreicht und die 21,1 Kilometer lange Strecke in den angepeilten 1,45 Stunden bewältigt.

Stadtlauf Fürstenfeldbruck: Lokalmatador und OB-Kandidat gewinnt Halbmarathon

Angefeuert von den Cheerleadern und vielen Zuschauern absolvierten die Teilnehmer die Laufstrecken mit einer Länge von 5000 Metern über 10 000 Metern bis hin zum Halbmarathon. © Weber

Nur 15 Läufer waren schneller. Allen voran ein Lokalmatador aus dem Stadtteil Lindach, der in acht Monaten bei der Oberbürgermeisterwahl auch gerne die Nase vorn haben würde: Johannes Kellerer brauchte knapp 15 Minuten weniger als der Schauspieler aus Belgien und gewann die Halbmarathon-Wertung. Kellerer – ein entfernter Verwandter des gleichnamigen CSU-Alt-OB aus Aich – kandidiert im Mai 2023 für „Die Partei“ und hatte nun schon beim Stadtlauf seinen Spaß. Für den politisch engagierten 33-Jährigen war es die sportliche Generalprobe auf einen bevorstehenden Triathlon, den er im Trikot des TuS-Tri-Teams bestreiten wird.

Weniger Spaß und noch weniger Chancen hätte Kellerer wohl gehabt, wäre ein Vornamensvetter über diese Distanz angetreten. Doch Luttenwangs Langlauf-Ikone Johannes Hillebrand bevorzugte die Fünf-Kilometer-Strecke, um sich auf die nächste Herausforderung, den legendären Reschenlauf in Südtirol, vorzubereiten. Obwohl ihm noch ein 48 Stunden zuvor absolviertes Rennen in Sonthofen in den Knochen steckte, distanzierte der 42-Jährige die Konkurrenz in Bruck. 16,03 Minuten benötigte er für die 5000 Meter. Die Stimmung der Zuschauer entlang der Strecke über Schöngeisinger Straße und entlang der Amper empfand er als „riesig“ und fand es „super, dass die Hardy’s-Leute so eine Veranstaltung in Bruck organisieren“.

Die Veranstalter aus dem Fitnessstudio hatten nach den vielen Voranmeldungen kurzfristig noch mal 100 zusätzliche Startnummern-Aufdrucke geordert. „Bei 600 Teilnehmern wäre aber endgültig Schluss gewesen“, erläuterte Organisationsleiterin Anna Klinke. Denn in jede Startnummer musste ein Chip installiert werden, der beim Zieldurchlauf die exakte Zeit auslöst und registriert.

Die Nummer 1 hatte Michele Baldioli von seiner Ehefrau zum Geburtstag geschenkt bekommen. Der 59-Jährige war deshalb schon zum dritten Mal aus der Holledau nach Bruck gekommen und erreichte als 96. unter den 102 Finishern auf der Zehn-Kilometer-Strecke das Ziel.

Hardy‘s Stadtlauf Fürstenfeldbruck: Vater läuft mit Kinderwagen mit

„Dabei sein ist alles“ war auch das Motto von Johannes und Maja Kraft aus Wagelsried. Die Eltern hatten Tochter Luna (5) und Sohn Angelo (7) auf der 800 Meter langen Kinderstrecke begleitet und waren ganz schön außer Puste: „Ich bin tatsächlich ins Schwitzen gekommen“, gestand der vom regelmäßigen Tennisspielen eigentlich konditionell fitte Papa. Noch intensiver war das Lauferlebnis für den Olchinger José Caravaca: Der Vater schob bei seiner ersten Stadtlauf-Teilnahme trabend das im Kinderwagen sitzende Töchterchen vor sich her.

Der Olchinger José Caravaca schob den Kinderwagen mit seiner Tochter über die gesamte Distanz vor sich her und bekam deshalb zwei Medaillen überreicht. © Loder

Top-fit präsentierten sich auch die mitten in der Saisonvorbereitung stehenden Drittliga-Handballer des Brucker TuS. Coach Martin Wild hatte seinen Schützlingen eine Stadtlauf-Teilnahme in den Trainingsplan geschrieben. Alexander Leindl, Tobias Prestele, Philipp Hlawatsch, Lasse Rehmeyer und Johannes Stumpf kamen der Aufforderung nach und gewannen prompt die Mannschaftswertung über zehn Kilometer. Weitere deutsche Sporthoffnungen repräsentierten die in Germany-Trikots angetretenen Bundeswehr-Athleten aus der in München ansässigen Fördergruppe. In ein ähnlich schwarz-rot-goldenes Dress will auch der belgische Marathon-Schauspieler schlüpfen, wenn er wie angekündigt nächstes Jahr wieder zum Brucker Stadtlauf kommt.

