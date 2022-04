Hasen-Geschichten, die Kindern Mut machen

Von: Ulrike Osman

In dem zweiten Buch von Susanna Sedlmeier findet ein Angsthase namens Fridolin zu Selbstbewusstsein. © Weber

Eigentlich bestimmen eher Zahlen das Leben der Bruckerin Susanna Sedlmeier, die Betriebswirtschaft studiert und eine Banklehre gemacht hat. Bis sie ihre Kreativität entdeckt und ein Kinderbuch schreibt.

Fürstenfeldbruck – Mittlerweile ist das zweite schon veröffentlicht. Es geht um einen Angsthasen, dessen Geschichte nicht nur Kinder ermutigt – auch die Autorin selbst.

Susanna Sedlmeier möchte Kindern Mut machen. Deshalb hat sie ein Buch geschrieben – über einen Angsthasen. Es ist bereits das zweite Kinderbuch der Bruckerin, die mit Schreiben früher wenig am Hut hatte. Wie so viele Menschen, entdeckte die 38-Jährige in der Corona-Zeit neue Interessen und Talente.

Bis dahin habe sie sich nicht für besonders kreativ gehalten, war eher ein Zahlenmensch. Banklehre, BWL-Studium, heute ein Job in der Marktforschung ließen die Geschichten in Vergessenheit geraten, die sie als Kind manchmal für sich selbst geschrieben hatte.

Eines Abends in der Weihnachtzeit hörte Susanna Sedlmeier, wie ihr Lebensgefährte Kindern eine Geschichte erzählte. Es ging um einen Schneehasen namens Purzel. Und der begann, in Sedlmeiers Fantasie ein Eigenleben zu entwickeln.

Nachts am Computer

Ohne sich anzustrengen, kamen ihr Szenen und Dialoge in den Sinn. Plötzlich saß sie, wie in Studentenzeiten, nachts am Computer und tippte. Nur, dass es diesmal nicht um Zahlen und Statistiken ging, sondern um Glücksmomente und darum, wie sie jeder für sich selbst wahrmachen kann.

In wenigen Wochen war ein Text entstanden, dem sie den Titel „Glück ist, wenn das Herz im Turbo-Gang schlägt“ gab. Ein Illustrator fand sich über eine Kinderbuch-Gruppe auf Facebook. Unter den vielen Namen dort sprang einer der Bruckerin sofort ins Auge. Peter Holle – wenn das nicht märchenhaft klingt.

„Passt – der ist es“, wusste Susanna Sedlmeier nach einem Blick auf Holles Internetseite, wo sich verblüffende Gemeinsamkeiten fanden. Nicht zuletzt war auch der Illustrator früher im Hauptberuf Banker gewesen.

Inzwischen hat Susanna Sedlmeier schon ihr zweites Kinderbuch geschrieben. „Feldhase Fridolin und der Zauberspiegel“ hat wieder einen Hasen zum Thema. Diesmal einen, der so viel Angst vor allem und jedem hat, dass er sich gar nichts mehr traut – bis er in einem Zauberspiegel sich selbst als mutig und selbstbewusst erblickt.

Kinder auf diesem Weg zu stärken, ist der Autorin wichtig. „Gerade jetzt, in einer Zeit, die überladen ist mit schlechten Nachrichten“, sagt die 38-Jährige. Ihre Botschaft: Man darf sich ruhig etwas zutrauen.

Autorin nimmt selbst allen Mut zusammen

Sie selbst hat das auch getan, als sie sich mit Schwägerin und Nichte in ein Brucker Tonstudio wagte, um mit Hackbrett und Gitarre ein paar Lieder einzuspielen und einzusingen. „Das war ein tolles Erlebnis.“ Besonders gefreut hat Sedlmeier, dass ihre fünfjährige Nichte nach anfänglicher Angst ebenfalls mitsingen wollte. Das Kind sei vor ihren Augen regelrecht gewachsen, schwärmt die Autorin.

Die Lieder hat sie auf ihrer Homepage www.susannasedlmeier.com veröffentlicht – zusammen mit einer Mutmach-Meditation. Via QR-Code gelangt man auch direkt von den Büchern zu den Audios. „Ich bin selbst überrascht von meinem kreativen Ausbruch“, sagt die begeisterte Skifahrerin, Mountainbikerin, Boulderin, Yoga- und Pilates-Anhängerin.

Inzwischen ist sie sogar schon zu ihrer ersten Lesung vor größerem Publikum eingeladen worden. Sie findet Anfang Juli im Rahmen der Kirchberger Kinderliteraturtage statt, einer Buchmesse für Independent-Autoren. Bis dahin will sich Susanna Sedlmeier bei Online-Lesungen schon mal warmlaufen.

