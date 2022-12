Mitfiebern in der Hasenheide: Kroatien-Fans sind trotz WM-Aus stolz

Von: Peter Loder

Rund 20 kroatische Fans feuerten am Dienstagabend ihre Mannschaft an. © weber

Sie waren enttäuscht vom Spielverlauf, dem Ergebnis und dem vorzeitigen WM-Aus im Halbfinale. Und trotzdem konnten die knapp 20 kroatischen Fans am Dienstagabend kurz vor 22 Uhr erhobenen Hauptes und voller Stolz auf ihr Heimatland den Brucker Fohlenhof verlassen.

Fürstenfeldbruck - Im Fohlenhof hatten sie zuvor die 0:3-Pleite gegen Argentinien miterlebt. Die Sportbar von Lenz Huber in der Hasenheide hat sich seit Beginn der Weltmeisterschaft zu einer Hochburg der in der Kreisstadt lebenden Fußballfans aus Kroatien entwickelt. Zwei Stunden zuvor hatten die größtenteils in die rot-weißen Traditionstrikots geschlüpften Schlachtenbummler noch die Nationalhymne mit der Hand-aufs-Herz-Geste mitgesungen. Dass die Dressen ihrer Helden zwar im gewohnten Schachbrettmuster angeordnet, aber blau waren, wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht als schlechtes Omen gewertet. Ante Bosnjak, der vor mehr als einem Jahrzehnt gemeinsam mit dem ausgerechnet an diesem Abend erkrankten Kollegen Tado Kopic die Hobbykicker-Elf des FC Croatia FFB gegründet hat, tippte beim Anpfiff noch zuversichtlich: „Wir gewinnen in der Verlängerung mit 2:1.“

Doch schon 30 Minuten später wurde es schlagartig still: Der Elferpfiff im mehr als 5000 Kilometer entfernten Doha schrillte durchs Brucker Lokal. Schlagartig verstummte der von den Fans angestimmte Schlachtruf. „Messi ist eben Messi“, sagte Bosnjak hinterher über den argentinischen Starkicker, als die 0:3-Pleite perfekt war. „Der Strafstoß hat alles geändert. Das 2:0 noch vor der Pause war dann entscheidend.“ Landsmann Antun Nadj stimmt zu, aber: „Das war kein Elfer, ich bin sauer, aber so ist Fußball.“

Neutrale Zuschauer wie Brucks einstiges Sturm-Ass Edi Schneider betrachteten die Niederlage nüchterner: „Das ganze Spiel hatte leider keine Spannung.“ Was der ehemalige SCF-Präsident Marlon Cecic bestätigte: „Argentinien stand einfach besser und wirkte kompakter.“ Bosnjak rechnete unterdessen bereits die kroatischen Erfolge in der WM-Historie nach und kam zu einem ermutigenden Ergebnis. „Nach dem Gesetz der Serie werden wir 2038 Weltmeister.“ lo