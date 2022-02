In Reimform

Stadtrat bekennt sich zur Eishalle - Haushalt verabschiedet

Von: Ingrid Zeilinger

Das Rathaus Fürstenfeldbruck. (Archivfoto) © Weber

Der Haushalt in der Stadt Fürstenfeldbruck für das laufende Jahr steht. Und nach einigem Hin und Her ist auch Geld für die Eishalle eingeplant.

Fürstenfeldbruck – Obwohl dafür andere Projekte weichen mussten, ist klar, dass die Stadt die nächsten Jahre den Rotstift ansetzen und sparen muss – ob mit oder ohne Wunschprojekt.

In den Haushaltsberatungen hatte sich abgezeichnet, dass alle Fraktionen den Traum von der Eishalle am Leben halten wollen. Dafür wurden die Tiefgarage unter dem nördlichen Viehmarktplatz, die Sanierung des Volksfestplatzes und Arbeiten am Knotenpunkt Äußere Schöngeisinger Straße geopfert. Doch das frei gewordene Geld – knapp acht Millionen Euro – wurde vom Finanzausschuss nicht in eine Kostenstelle gepackt. Diese Entscheidung holte der Stadtrat nach. Dank eines fraktionsübergreifenden Antrags ist der Betrag, verteilt auf vier Jahre, nun im Etat.

Der Kompromiss

Dennoch ist allen bewusst, dass diese Summe bei Weitem nicht ausreicht. Zwölf Millionen Euro brauche man mindestens, meinte Jan Halbauer (Grüne). OB Erich Raff wurde deutlicher: „Wer den Eishallenbefürwortern darlegt, dass die Eishalle für zehn Millionen Euro zu bekommen ist, handelt mit unseriösen Zahlen“, sagte er im Rückblick auf eine Diskussion in den sozialen Medien. Philipp Heimerl (SPD) sah das nicht so eng: Andere Projekte hätten auch immer wieder Schwankungen erlebt.

Letztlich überwog bei aller Kritik am Hin und Her der vergangenen Wochen die Erleichterung, das Projekt weiter zu verfolgen. „Wir sind dem Traum von einer Eissporthalle für die ganze Bürgerschaft, den die BBV seit 40 Jahren träumt, so nah wie noch nie“, sagte Fraktionsvorsitzender Christian Götz. Andreas Lohde (CSU) hob die gemeinsame Bereitschaft der Fraktionen hervor. „Dieser tragfähige Kompromiss kann Vorbild für andere Projekte und Ideen sein.“ Gleichwohl gelte es nun, Hausaufgaben zu machen.

Denn – darauf wies Klaus Wollenberg (FDP) hin – die Verschuldung bleibt gleich. Man müsse also jedes Jahr Projekte aus dem Finanzplan löschen, oder Grundvermögen versilbern – sprich Grundstücke verkaufen, wie es beim Bau des Veranstaltungsforum passiert ist. „Im Falle Fürstenfeld hat man das Grundvermögen vergoldet“, sagte er mit Blick auf jährlich 300 000 Besucher.

Die Amperoase

Manchmal sei es doch sinnvoll, Dinge an Vereine abzugeben, sagte Markus Droth (FW). Im Blick hatte er nicht nur die Eishalle, sondern auch das Thema Amperoase. Die Wasserratten würden sich in der Lage sehen, die Halle zu bauen und zu betreiben. Daher reichte er den Antrag ein, dies zu prüfen und die aktuellen Planungen für den Neubau der Amperoase zu stoppen.

Unterstützung erhielt er von Florian Weber (Die Partei). Man habe in einer langen Sitzung mal schnell Geld durchgewunken. Man solle neu starten, Bad und Eishalle gemeinsam planen. „Entweder gestehen wir uns jetzt den Fehler ein, sinnlos Geld für eine Planung ausgegeben zu haben, oder in einigen Jahren den Fehler, dass wir nicht gemeinsam geplant haben.“

Die finanzielle Lage

Ob mit oder ohne Eishalle: Rosig ist die finanzielle Lage nicht. Zwar ist die Stadt bislang gut durch die Corona-Pandemie gekommen, analysierte der neue Kämmerer Marcus Eckert. Trotzdem bleibe eine gewaltige Finanzierungslücke von 25 Millionen Euro in diesem Jahr. In den nächsten Jahren droht der Schuldenstand mit den jetzt geplanten Investitionen auf bis zu 90 Millionen Euro anzusteigen (siehe Kasten). „Der Blick auf die Folgejahre lässt mich erschaudern“, sagte Eckert. „Sie brauchen einen großen Rotstift oder die Ansiedlung von Biontec.“

Der Haushalt wurde letztlich gegen die fünf Stimmen von SPD, Die Linke und Die Partei verabschiedet. Heimerl vermisste eine stringente Haushaltsführung, Weber im Etat mehr Transparenz. Für Alexa Zierl (ÖDP) geht der Haushalt an der Realität vorbei. Dennoch gab die Fraktion dem Papier einen „Gnadenvierer“.

Zahlen, Fakten und Haushaltsgeflüster

Für das laufende Jahr rechnet die Stadt mit Einnahmen von 17 Millionen Euro bei der Gewerbesteuer und 27 Millionen bei der Einkommensteuerbeteiligung. Zudem bekommt die Stadt 8,6 Millionen Euro an Schlüsselzuweisungen – und liegt damit in Oberbayern auf Platz eins, betonte OB Erich Raff. Größter Ausgabeposten sind die Personalkosten mit knapp 27 Millionen Euro – Tendenz steigend. Denn der Stadtrat hob den Sperrvermerk für den Koordinator des Start-up-Hauses auf und machte aus einer Teilzeit- eine Vollzeitstelle.



25,8 Millionen Euro investiert die Stadt in Projekte. Die größten sind der Neubau der Schule West (18 Millionen), das zweite Feuerwehrhaus samt Wohnungen (knapp 1,4 Millionen) und die Erweiterung des Aicher Feuerwehrhauses (700 000 Euro). Mit der Erweiterung der Philipp-Weiß-Grundschule und weiteren Projekten droht ein hoher Schuldenstand. „Die Kommunalaufsicht wird die Kredite so nicht genehmigen“, warnte Kämmerer Marcus Eckert. Er werde die Stadträte bei einer realistischen und transparenten Haushaltsplanung unterstützen, bevor die Kommunalaufsicht die Stadt zur Konsolidierung zwinge. Der Schuldenstand liegt zum Jahresende bei fast 33 Millionen Euro.



Dafür sind Mehreinnahmen nötig: Genannt wurden die Ansiedlung zukunftsfähiger Unternehmen, eine nachhaltige Stadtentwicklung und bezahlbarer Wohnraum. „Der Haushalt ist eine Fata Morgana“, meinte Jan Halbauer (Grüne). Man müsse zur sparsamen Haushaltsführung zurückkehren. Markus Droth (FW) brachte eine kommunale Wohnungsbaugesellschaft ins Gespräch, um den Etat zu entlasten.



In Reimform

Die Haushaltsreden nutzten einige Fraktionschefs zu Kreativität und Kritik. Philipp Heimerl (SPD) bemängelte, dass eine Anpassung des Entwurfs durch die Stadträte immer mehr als unpassend angesehen werde. Droth begann seine Rede in Reimform. Alexa Zierl (ÖDP) untermauerte ihre Einschätzung, dass Planung und Realität nichts miteinander zu tun haben, mit Grafiken. Eine Ursache: „Baumaßnahmen wurden unrealistisch früh und schnell geplant.“



Um nicht im Wahlkampf-Dauermodus zu sein, hoffte Christian Götz (BBV), dass der neue Rathauschef OB- und Stadtratswahlen schnell zusammenlege. Man brauche sich keine Gedanken machen, denn für Die Partei trete ein Landwirt namens Kellerer an, sagte Florian Weber. „Ein Kellerer hat noch nie verloren.“ Weber fand auch ernste Worte: „Wir haben irgendwann in der Pandemie aufgehört, miteinander zu reden.“ Um das zu ändern, hatte er Getränke für eine coronakonforme „Parkplatzparty“ im Auto.

