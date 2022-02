Verwirrspiel um geplante Eishalle - Heilung im Stadtrat wohl noch möglich

Von: Thomas Benedikt

Beispielfoto: Die Eishalle in Miesbach © THOMAS PLETTENBERG

Projekte wurden gestrichen oder verschoben, rund 15 Millionen Euro eingespart. Alles schien bereitet, um die sehnlichst erwartete Eishalle planen zu können. Doch nun folgte die Überraschung: Im Haushalt ist gar kein Geld dafür vorgesehen.

Fürstenfeldbruck – Nur zögerlich gingen Hände nach oben. Einige Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses wechselten fragende Blicke. So ganz schien nicht allen klar zu sein, worüber jetzt genau abgestimmt wird. Das Ergebnis: Mit 8:6 Stimmen wurde ein erst in der Sitzung eingereichter Antrag von Alexa Zierl (ÖDP) abgelehnt, wonach bis 2025 zehn Millionen Euro für Planung und Bau einer Eishalle in den Haushalt aufgenommen werden sollten. Die Folge: Die Eishalle taucht nicht in den Haushaltsplanungen der Stadt auf.

Schon kurz nach der Sitzung am Mittwochabend war in den sozialen Medien die Aufregung groß. War damit die Eishalle de facto abgelehnt worden? Nein, sagen jene Fraktionen, die gegen Zierls Antrag gestimmt hatten – namentlich die CSU, Grüne und FDP. Jan Halbauer (Grüne) argumentiert, dass zuerst die Rahmenbedingungen des Baus, unter anderem die tatsächliche Größe der Eishalle, zumindest grob feststehen müssen, ehe man Gelder im Haushalt einplane. Einen entsprechenden Rahmenplan habe man im Arbeitskreis mit den Vereinen erarbeitet.

Zu viele Fragen offen

Zierls Antrag sei dagegen unseriös und polemisch, so der Grünen-Politiker. Halbauer störte sich unter anderem daran, dass laut Zierl die zehn Millionen Euro als Investitionskostenzuschuss bei den Stadtwerken aufschlagen sollten. Dies würde implizieren, dass die Stadtwerke als Bauherr bei der Eishalle auftreten. „Das ist aber noch gar nicht geklärt“, so Halbauer. Als Nein zur Eishalle will er sein Votum aber auf keinen Fall verstehen. „Wenn die Eishalle Geld braucht, bekommt sie es.“ Man müsse bei der Planung aber die richtige Reihenfolge einhalten.

Dem entgegnen Zierl, Christian Götz (BBV) und Philipp Heimerl (SPD), dass es bei anderen Projekten absolut üblich sei, sie bereits mit einer Platzhalter-Summe im Haushalt unterzubringen, auch wenn die Kosten noch nicht feststünden. „Uns ist es wichtig, dass man es jetzt auch einmal im Haushalt hinterlegt“, sagt Heimerl. Es wäre ein politischer Fingerzeig, dass bei dem Thema tatsächlich etwas passiert. Sie alle waren überrascht, dass man erst mühsam 15 Millionen Euro an Einsparungen im Haushalt zusammenkratzt, nur damit die Eishalle dann gar nicht darin aufschlägt.

Klaus Wollenberg (FDP) äußert dafür Verständnis. Er will das Vertrauen gerade von SPD und BBV, die schon seit Jahrzehnten für die Eishalle kämpfen, aber auf andere Art gewinnen. „Wir wollen zeigen, dass man es seriös angeht, nicht nur als Knalleffekt vor der Kommunalwahl“, sagt der Finanzreferent. Auch er verweist auf die im Arbeitskreis abgesprochene Vorgehensweise, wonach noch einige Dinge geklärt werden müssten, ehe man den nächsten Schritt macht.

Die Streichung droht

Zierls Antrag bezeichnete er als in höchstem Maße unseriös. Wollenberg mahnt, dass die Kommunalaufsicht einen solchen Haushalt niemals genehmigen würde. Stattdessen drohe ein Sanierungshaushalt, in dessen Folge auch sämtliche freiwilligen Leistungen der Stadt auf Jahre gestrichen würden – inklusive Eishalle.

Einem Vorschlag von Seiten der CSU, der am Donnerstag die Runde machte, können er sowie auch alle anderen Fraktionen aber durchaus zustimmen. Darin werden 50 000 Euro im Haushaltsjahr 2022 eingeplant, 3,5 Millionen im Jahr 2024 und vier Millionen im Jahr 2025 – in der Summe also rund 7,5 Millionen Euro. Für 2023 wird nicht mit Investitionen gerechnet, da in diesen Zeitraum vor allem das Provisorium für das Eisstadion fällt. Dafür sind aber die Stadtwerke zuständig.

Weshalb dieser Vorschlag erst nach der Sitzung unterbreitet wurde? „Berechtigtes Ansinnen der Ausschussmitglieder war es, das wohl sehr schwierige Haushaltsjahr 2023 von weiteren Einstellungen von Summen freizuhalten. “ Das schreibt Andreas Lohde (CSU), der selbst nicht an der Sitzung teilnehmen konnte, in einer Pressemitteilung. „Dass dann die von uns angedachte Einstellung von 3,5 Millionen in 2024 und vier Millionen 2025 nicht mehr abgestimmt wurden, ist einer gewissen Irritation durch andere Anträge geschuldet.“

Kein Vorschlag vom OB

Dieser Vorschlag hätte wohl die ganze Aufregung verhindern können. Markus Droth (Freie Wähler) nimmt dabei auch OB Erich Raff in die Verantwortung. „Mich hat gewundert, dass der Oberbürgermeister keinen Vorschlag gemacht hat.“ Raff aber sagt: „Dazu gibt es noch keine verlässlichen Zahlen.“ Frühestens für den Haushalt 2024 könne man realitisch Planungskosten eintragen. Deshalb verzichtete die Verwaltung auf einen Vorschlag.

Aber auch von der CSU hätte Droth erwartet, dass so etwas in der Sitzung kommt. „So ist es nicht geradlinig. Wie im Kindergarten“, meint Droth. Zierl sagt ebenfalls, dass sie ihren Antrag nie gestellt hätte, hätte sie von dem CSU-Vorschlag gewusst. So sah sie sich gezwungen zu reagieren.

Noch kann das korrigiert werden. Der Etat wird vom Stadtrat erst am 22. Februar verabschiedet. Dort können noch Änderungen erfolgen. Der Wille dazu scheint zu bestehen – fraktionsübergreifend.

Kommentar: Besser sprechen statt streiten

Ma sogt ja nix, ma redt ja bloß, sagt der bayerische Volksmund. Dem Brucker Stadtrat möchte man beim Eishallen-Verwirrspiel daran angelehnt zurufen: Sogt’s hoit nix, sondern redt’s amoi. Und zwar miteinander. Die hohen Wellen, die der Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses in den sozialen Medien geschlagen hat, hätte man recht einfach vermeiden können: durch Kommunikation. Persönliche Animositäten im Brucker Stadtrat sorgten aber wieder einmal dafür, dass dieses essenzielle Mittel ignoriert wurde.

Als Folge gab es eine Abstimmung, bei der die Ausschussmitglieder den Eindruck erweckten, als ob sie nicht wüssten, für was sie gerade ihre Hand heben. Das ist ebenso Zeichen einer desaströsen Außendarstellung wie das, was sich tags darauf auf Facebook abspielte: öffentliche Diskussionen unter Stadtratsmitgliedern samt unnötigen persönlichen Angriffen.

Immerhin ist die Eishalle aber keineswegs vom Tisch, wie zunächst befürchtet wurde. Dass dazu das im Ausschuss geschaffene Problem nun im Stadtrat wieder geheilt werden muss, ist – wie es ein Nutzer auf Facebook in einem trockenen Einzeiler formulierte – „typisch Bruck“. (Andreas Daschner)