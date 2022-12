Wo der Landkreis spart – und wo nicht: Notfall-Lager gestrichen, Busse bleiben

Von: Thomas Steinhardt

Das Bus-Angebot soll aufrecht erhalten werden. © Voxbrunner Carmen (lra)

Der Landkreis versucht zu sparen. Trotzdem holt er sich im nächsten Jahr 20 Millionen Euro mehr von den Kommunen als zuletzt. Im ganzen Finanzsystem knirscht es gewaltig.

Fürstenfeldbruck – Explodierende Baukosten, exorbitant steigende Energiepreise und wachsende Transferleistungen sorgen für ein größeres Finanzproblem, auch im Landkreis. Weil sich die Entwicklung abzeichnete, hatten sich Bürgermeister und Verantwortliche im Kreistag vorab zu einem internen Spar-Treffen getroffen. Ziel: Die Aufgaben des Landkreises erfüllen und gleichzeitig die Kommunen, die das via Umlage bezahlen müssen, am Leben erhalten. „Wir haben das Gespräch gesucht wie noch nie“, sagte Landrat Thomas Karmasin. „Wir haben uns massiv angestrengt.“

Grund für die Steigerung

Gegenüber ersten Planungen gelang es, den ungedeckten Bedarf des Kreises von 170 Millionen Euro auf jetzt knapp 160 Millionen Euro zu drücken. Diese Summe – trotz Einsparung immer noch deutlich höher als im Vorjahr – müssen die Kommunen bezahlen. Die Steigerung begründet sich unter anderem durch höhere Personalkosten, mehr Ausgaben für Schulsanierungen, für Sozialhilfe, für den Öffentlichen Nahverkehr und insgesamt eben durch die Folgen der Ukraine-Krise.

70 Millionen an den Bezirk

70 Millionen Euro davon fließen direkt weiter an den Bezirk, der im Wesentlichen soziale Aufgaben erfüllt und sich die Kosten dafür von den Landkreisen krallt – analog zur Kreisumlage, die die Gemeinden zahlen müssen. Der Bezirk holt sich für 2023 damit um die sechs Millionen Euro mehr als im Jahr 2022, was Landrat Thomas Karmasin immer wieder betont.

Der Rotstift wurde querbeet angesetzt. So hatte der Personal-Ausschuss in eigener Zuständigkeit schon die angemeldeten Kosten von über 50 Millionen Euro auf 48,5 Millionen Euro gedeckelt.

Gekürzt wurde außerdem bei den Ausgaben für das seit Langem gesuchte Jexhof-Depot, bei den (ohnehin nur noch theoretischen) Ausgaben für die Furthmühle, beim Erweiterungsbau Gymnasium Gröbenzell, bei der Geschäftsausstattung verschiedener Einrichtungen des Landkreises, bei der Baudenkmalpflege und in weiteren Bereichen.

Aus für Brandschutz-Zentrum

Der gravierendste Einschnitt dürfte aber die Streichung des geplanten Notfall-Lagers beziehungsweise des Brandschutzzentrums für die Feuerwehr sein. Nach jahrelangen Gesprächen darüber wurde der Ansatz für 2023 in Höhe von rund sieben Millionen Euro für den Grundstückserwerb auf Null reduziert. Im Haushalt steht jetzt nur mehr ein Euro – praktisch als Erinnerungsposten. Das könnte bedeuten, dass die Feuerwehr neben dem ursprünglichen und zu klein gewordenen Lager in Eichenau die eigentlich kaum noch tragbare Zusatz-Halle am Fliegerhorst weiter benutzen wird müssen. Das sorgt wiederum dafür, dass die Wehr im Notfall träger reagieren würde, als es mit neuem Gebäude möglich wäre, wie Feuerwehrreferent Gottfried Obermair betonte.

Nicht angetastet wurden die enormen Ausgaben für den Öffentlichen Nahverkehr – im Gegenteil, es kommen sogar noch einige wenige Teil-Linien dazu. „Eine wahrhaft mutige Entscheidung“ kommentierte Karmasin so auch die Vertragsverlängerung einer Schnellbuslinie zwischen Puchheim und München-Moosach. Allerdings habe man ein Konzept vor Augen, das man nicht ausdünnen sollte, meinte Karmasin, der freilich auch in Hinsicht des ÖPNV mit Sorge in die Zukunft blickt.

Im Anblick der Rezession

Mehrere Redner sahen auf Kommunen und den Landkreis bittere Zeiten zukommen. „Bund und Länder verteilen Wohltaten, und wir nehmen es den Leuten wieder weg“, meinte Martin Runge (Grüne). Thomas Karmasin erkannte den Kern des Problems in immer weiter steigenden Transferleistungen, und Gemeindetagschef Hans Seidl (CSU) sprach davon, dass das System nicht mehr funktioniere. „Wir stehen an der Kellertreppe einer Rezession. Und wir schauen nicht rauf, sondern runter.“

Die Kreisumlage liegt im Moment bei 49,7 Punkten, wobei Andreas Magg (SPD) darauf drängen wird, eine vorhandene Rücklage in Millionenhöhe schneller abzuschmelzen als geplant. Die Verschuldung des Kreises liegt zum Jahresende bei 97 Millionen Euro, wobei 2023 weit über 20 Millionen Euro an Krediten geplant sind. Landrat Karmasin in Richtung der Kreisräte: „Jeder wird sich in seinen Lieblingsthemen beschneiden müssen.“ Die endgültige Entscheidung über den Haushalt fällt im Kreistag.

