Helfer für Rad-EM gesucht – Belohnung lockt

Von: Peter Loder

Teilen

Radler bei der Tour de France. © Yoan Valat (dpa)

Die Rennroute für das Zeitfahren bei der Rad-EM durch den Landkreis steht, der Terminplan ist abgesteckt, die rund 100 Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehren sind vorbereitet. Trotzdem fehlen noch Streckenposten

Fürstenfeldbruck - Die Posten sollen bei der Europameisterschaft am 17. August für die Sicherheit der Zuschauer und vor allem der rund 100 erwarteten Radsport-Profis sorgen. Die so genannten „Course Marshalls“ werden an Zufahrten, Kreuzungen und kniffligen Verkehrsinseln eingesetzt. Die 24-Kilometer-Route des Zeitfahrens führt vom Kloster Fürstenfeld über Biburg, Holzhausen, Schöngeising, Landsberied und Jesenwang zurück nach Bruck. Streckenchef Ewald Strohmeier sucht deshalb noch Interessen speziell, aber nicht nur, aus dieser Region, die am Renn-Mittwoch zwischen 11 und 19.30 Uhr zur Verfügung stehen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

Den Volunteers (freiwilligen Helfern) werden Hose, Short, Shirt, Zipper- und Regenjacke, Cap, Trinkflaschen, Handtuch und Verpflegung angeboten. Mit der Akkreditierung kann der ÖPNV kostenlos benutzt werden und es gibt je nach Verfügbarkeit Gratis-Eintritt zu den acht weiteren Sportveranstaltungen der European Championships von 11. bis 21. August in München. lo

Auch interessant: Großereignis im Landkreis Fürstenfeldbruck: Testlauf vor der Rad-EM

Bewerbungen

sind noch möglich mit dem Teamnamen „Course“ unter www.volunteers.munich2022.com

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.