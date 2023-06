Unfall-Analyse: Hier kracht es im Stadtgebiet am häufigsten

Von: Lisa Fischer

An der Kreuzung Kaisersäule kracht es immer wieder, wie hier im Mai 2022. © FFW PUCH (Archiv)

Wo sind Unfallschwerpunkte in Fürstenfeldbruck und wo bessert sich die Situation? Das zeigt eine aktuelle Unfallanalyse.

Fürstenfeldbruck – Ergebnis: Einige Verkehrsknoten sind kein Unfallschwerpunkt mehr. Eine sehr bekannte Stelle, an der es immer wieder kracht, bleibt aber der Schwerpunkt schlechthin.

Im Abstand von drei Jahren wird von der Stadt Fürstenfeldbruck eine Unfallanalyse in Auftrag gegeben. Das neueste Ergebnis richtet sich auf den Zeitraum von 2020 bis 2022. Insgesamt ereigneten sich in den vergangenen drei Jahren im gesamten Stadtgebiet 3069 Unfälle, berichtete Birgit Thron Sachgebietsleiterin der Straßenverkehrsbehörde, im Verkehrsausschuss. Einen Verkehrstoten gab es bei einem Unfall im Dezember 2022 auf der B 471 auf Höhe des Gewerbegebiets an der Industriestraße.

Bekannte Unfallstelle bleibt Schwerpunkt

Traurige Berühmtheit hat eine Stelle im Brucker Nordwesten. Immer wieder passieren Unfälle an der Kreuzung Kaisersäule/ B 2. Im direkten Kreuzungsbereich gab es hier 16 Unfälle im Zeitraum von drei Jahren, berichtet die Polizei Fürstenfeldbruck auf Tagblatt-Nachfrage. Insgesamt sieben Verletzte habe es hierbei gegeben, davon ein Schwerverletzter.

Der einst geplante Kreisverkehr scheitert am Denkmalschutz beziehungsweise am deshalb nötigen Grunderwerb. Als Alternative wird jetzt eine Ampel erwogen. Bis zur Entscheidung bleibt die Verkehrssituation noch, wie es ist – und so kommt die Kreuzung „Kaisersäule“ in der neuesten Unfallanalyse noch ziemlich schlecht weg: „Diese Stelle ist seit 2006 durchgängig ein Unfallschwerpunkt“, erklärte Birgit Thron.

Punktesystem für Bewertung

Bei der Bewertung eines Bereichs als Unfallschwerpunkt gilt laut der Sachgebietsleiterin folgende Berechnung: Ein Toter oder Schwerverletzter bedeutet fünf Punkte, ein Leichtverletzter drei Punkte, ein Sachschaden einen Punkt. Ab 15 Punkten innerhalb von drei Jahren wird die Stelle als Unfallschwerpunkt ausgezeichnet.

Neben der „Kaisersäule“ wird die Hauptstraße zwischen Stockmeierweg und dem Rathaus sowie der Knotenpunkt B 2/ Hauptstraße/ Schöngeisinger Straße/ Kirchstraße als Unfallschwerpunkt bewertet. Letzterer sei ebenfalls seit Jahren in der Analyse auffällig, sagte Birgit Thron. Hier sei man in der Verkehrsbehörde jedoch ratlos, warum das so ist und was geändert werden müsse, um die Situation zu verbessern.

Doch es gibt auch Bereiche in der Stadt, die entschärft wurden, sowohl direkt vor Ort – mit baulichen Veränderungen oder dem Aufstellen von Verkehrszeichen – als auch in der Unfallanalyse. So sei beispielsweise die Kreuzung Feuerhaus-/Stadelbergerstraße nicht mehr als Unfallschwerpunkt gelistet.

Aufgrund der Unfallhäufung in der Vergangenheit wurde zunächst Tempo 30 in diesem Bereich angeordnet und die Vorfahrtsregelung geändert. Große Verkehrszeichen mit auffälligen Farben sollten darauf hinweisen. Zu weniger Unfällen führte das allerdings nicht. „Als Letztes haben wir Haifischzähne auf die Straße aufgetragen.“ Das habe nun geholfen. Die Kreuzung wird positiv bewertet.

Eine positive Entwicklung zeichne sich auch an der Staatsstraße 2054 Höhe Aich ab. Nachdem die vorgegebene Geschwindigkeit auf 80 reduziert wurde, seien hier die Unfallzahlen zurückgegangen, sagte Birgit Thron.

Unfälle mit Fahrradfahrerbeteiligung

Zwischen 2020 und 2022 hat es im Stadtgebiet Fürstenfeldbruck 3069 Unfälle gegeben. In 210 Fällen war mindestens ein Fahrradfahrer beteiligt, berichtete Birgit Thron von der Straßenverkehrsbehörde. Davon waren bei 196 Zusammenstößen mindestens einen Verletzten, wovon wiederum 34 schwer verletzt und 172 leicht verletzt waren. In 14 Fällen blieb es beim Sachschaden.



„Von den 210 Unfällen war in 107 Fällen der Fahrradfahrer der Verursacher“, sagte die Mitarbeiterin der Stadt. Demgegenüber stehen laut der jüngsten Unfallanalyse 77 Unfälle, bei denen der Radfahrer gänzlich unschuldig war. In 26 Fällen waren Autofahrer und Radfahrer schuld daran, dass es gekracht hat. lif

