Fleisch, Eier und Co. aus der Region: Neue App zeigt Hofläden auf einen Blick - Idee aus Fürstenfeldbruck

Von: Lisa Fischer

Teilen

Die Brucker Hofladen App zeigt wo es im Landkreis Fürstenfeldbruck einen Hofladen gibt und welches Sortiment er anbietet. (Symbolbild) © IMAGO/ Robert B. Fishman

Immer mehr Hofläden bieten ihre Erzeugnisse direkt den Verbrauchern an. Manchmal ist es nicht ganz einfach, den Überblick zu behalten. Jetzt ist das leichter – durch eine interaktive Hofladen-App. Eine Premiere in der Region.

Fürstenfeldbruck – Drei Freunde an drei unterschiedlichen Standorten – in den USA, in Paris und in Asien – stoßen in diesen Tagen virtuell auf ihr Geburtstagskind an: Vor einem Jahr hat der Brucker Johannes Heinemann mit seinen Studienkollegen Nele Kokel und Julian Trienens eine App entwickelt und herausgegeben. In der Brucker Hofladen App zeigt eine interaktive Karte wo es Obst, Gemüse und Fleisch aus der Region gibt. Ideal für diejenigen, die noch schnell auf dem Heimweg Kartoffeln aus dem Landkreis holen wollen oder wenn am Sonntag Kochzutaten fehlen.

(Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen FFB-Newsletter.)

So sieht es auf dem Smartphone aus: Auf der interaktiven Karte können App-Nutzer alle Hofläden abrufen oder nach Produktgruppen filtern. © tb

Die Idee hatte Johannes Heinemann Anfang 2022. Er ist aus Fürstenfeldbruck und hält sich nach seinem Auslandsstudium aktuell in den USA auf. „Immer, wenn ich zuhause war und mit meinem Vater Radtouren durch den Landkreis gemacht habe, sind wir an wirklich zahlreichen Hofläden vorbeigekommen“, erzählt der 24-Jährige. „Und die meisten davon waren sogar gut ausgestattet. Es ist erstaunlich, wie viele Hofläden existieren und wie hochwertig und modern sie sind.“

Heinemann selbst hat schon öfters einen Hofladen aufgesucht, wenn seine Familie spontan grillen wollte, aber das Fleisch fehlte. „Aus dem Automaten von Metzgereien erhält man meist hochwertiges Fleisch und auch noch aus der Region“, sagt der Brucker.

Was Heinemann allerdings gefehlt hatte, war eine Übersicht, wo es überall Hofläden gibt. Und so war die Idee geboren, eine App für den Landkreis Fürstenfeldbruck zu entwickeln. Unterstützung holte er sich bei seinen Kommilitonen, die zwar aus Ostdeutschland und Bochum kommen, aber dennoch ebenfalls Gründer der „Brucker Hofladen App“ sind.

Die Unterstützung war vor allem zu Beginn auch dringend nötig. „Wir mussten uns mühsam zusammensuchen, wo die Hofläden sind, wann sie geöffnet haben und was sie anbieten“, erzählt Heinemann. „Wenige haben einen Internetauftritt – und wenn, war der auch nicht immer aktuell.“

Dann begann für die drei Entwickler, die alle in Richtung Betriebswirtschaft studieren, die zweite Phase ihres Projekts: die App designen und programmieren. „Das hat bei uns ohne große Programmierkenntnisse funktioniert. Ich bin wirklich erstaunt, wie einfach so etwas heutzutage geht.“

Ende Juli/Anfang August ging das Werk dann in den App-Stores online. Mittlerweile haben sich 2000 Nutzer die digitale Hofladen-Karte auf ihrem Smartphone installiert. Über 100 Hofläden und Bauernmärkte aus 30 verschiedenen Orten sind dort eingetragen. Wer auf der Suche nach etwas bestimmten ist, kann die Kartenauswahl an Hofläden filtern und sich beispielsweise nur „Fleisch und Wurst“ anzeigen lassen. Oder der Nutzer klickt in der „Übersicht“ auf seinen Ort. Im Anschluss wird eine Liste der eingetragenen Hofläden angezeigt.

Aber nicht nur, wer gerade Lust auf Regionales zum Abendessen hat oder dringend noch etwas aus dem Hof-Automaten braucht, nutzt die App. „Ich weiß über Bekannte in Bruck, dass oft der Wochenend-Ausflug mit einem Hofladen-Besuch verbunden wird“, sagt Heinemann. „Und das lohnt sich. Oft sind die Läden und Hütten nett hergerichtet.“

Die Kontakte mit den Hofläden in der Region brachten Heinemann auf eine weitere Idee: Zur Weihnachtszeit im vergangenen Jahr schickte er ein Rundschreiben mit der Frage, wer Lebensmittel für die Geflüchteten im Hotel Hasenheide und für die Brucker Tafel hat. „Die Resonanz war groß“, erzählt der 24-Jährige. Es gab literweise Apfelsaft, säckeweise Nüsse, aus einer Konditorei in Alling gab es hochwertige Schokonikoläuse und jede Menge Nudeln aus Jesenwang. „Ich bin mit meinem Vater zwei- bis dreimal losgefahren, bis wir alles eingesammelt hatten.“

Der Erfolg der Aktion und der seiner eigenen App motivieren Heinemann, ob in Fürstenfeldbruck oder in den USA. Finanzielle Unterstützung gab es im vergangenen Jahr vom Regionalmanagement des Landkreises, um die Startkosten zu decken. „Jetzt halten sich die Kosten im Rahmen“, sagt der 24-Jährige. Was an Kosten anfällt, teilen sich Heinemann und seine Mitgründer auf. Für Nutzer der App und für die Hofladen-Besitzer ist die Plattform kostenlos. „Uns geht es nicht ums Profitmachen, sondern um das Verknüpfen in der Region“, sagt er Gründer.

Wer seinen Hofladen eintragen möchte, kann das in der App über ein Kontaktformular machen. Dort können auch Fotos für das Hofladen-Profil hochgeladen werden. Obendrein ist Johannes Heinemann per E-Mail an johannes@bruckerhofladen.de erreichbar.

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Fürstenfeldbruck finden Sie auf Merkur.de/Fürstenfeldbruck.